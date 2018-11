Ilka Štuhec je prebila led

Če bi rezultate prvega uradnega treninga v Lake Louisu preslikali na pravo tekmo, bi zlahka govorili o presenetljivem razpletu in pravem pogromu favoritinj. Na preizkušnji v oblačnem in spremenljivem vremenu, ki se je zaradi helikopterske reševalne akcije začela s precejšnjo zamudo, je namreč najboljši čas postavila zmagovalka lanskega smuka v Altenmarktu Christine Scheyer, ki je za 21 stotink sekunde prehitela Francozinjo Romane Miradoli, tretja pa je bila še ena Avstrijka – Tamara Tippler. Najboljša slovenska smukačica Ilka Štuhec je ob prebijanju ledu za najhitrejšo zaostala za 87 stotink sekunde, kar je bil deseti čas treninga.

Mikaela Shiffrin je tokrat za najhitrejšp zaostala 1,63, za Ilko pa 76 stotink. Foto: Reuters Ilka pred gospo Behrami in drugimi zvezdnicami

Čeprav časi predvsem na prvih treningih niso ključnega pomena in napovednega značaja, saj imata prednost občutek in celostno osvajanje proge, pa je bila lahko slovenska zmagovalka sedmih tekem svetovnega pokala in dobitnica dveh malih kristalnih globusov ob pogledu na semafor zadovoljna. Zbrala je namreč kar nekaj uglednih "skalpov".

Med drugim so za edino Slovenko, ki na najvišji tekmovalni ravni vztraja v hitrih disciplinah, zaostale tudi lanskoletna zmagovalka te preizkušnje in prva dama svetovnega pokala Mikaela Shiffrin (21. mesto), Avstrijka Anna Veith (23.), najboljša superveleslalomistka zadnjih let Tina Weirather (15.) in novopečena gospa Behrami (17.). Po poroki s kosovskim nogometašem Valonom Behramijem namreč nekdanja zmagovalka skupnega seštevka odslej nastopa z imenom Lara Gut-Behrami.

Temelj

Za Ilko, ki je v Lake Louisu prvič nastopala že leta 2011, predlani pa se je prav na tej kanadski postaji karavane svetovnega pokala veselila svojih prvih dveh zmag, je bil tokratni trening poleg delnega preizkusa konkurenčnosti pomemben tudi kot temelj dokončne vrnitve. Res je, že septembra je sicer prvič po poškodbi kolena nastopila na superveleslalomski tekmi južnoameriškega pokala in v El Coloradu pometla s sila skromno konkurenco. Tokrat pa je znova stala na štartu v družbi najboljših aktivnih in predvsem zdravih smukačic svetovnega pokala. Med njimi je sicer manjkalo kar nekaj njenih starih znank. Od poškodovanih Lindsey Vonn, Sofie Goggie in Johanne Schnarf do upokojenih Julie Mancuso, Stacey Cook, Edit Miklos in Verene Stuffer.

V petek bo šlo zares

Štuhčeva, ki je zadnje priprave na štart hitrostne sezone opravila v bližnji Nakiski, kjer ji je družbo delala tudi olimpijska prvakinja v superveleslalomu in deskarskem paralelnem veleslalomu Ester Ledecka, bo prave občutke na 3059 metrov dolgi progi lahko lovila še v sredo in četrtek. Že v petek bo šlo s prvim od dveh smukov povsem zares. To bo njen prvi štart v svetovnem pokalu po 621-dnevnem tekmovalnem premoru. V soboto bo nato tradicionalno na sporedu še druga smukaška preizkušnja (obe se bosta začeli ob 20.30 po slovenskem času), za konec severnoameriške turneje pa v nedeljo še superveleslalom (19.00).

Martin Čater bo skušal v ZDA popraviti kanadski smukaški vtis. Foto: Reuters

Brez prvega treninga pred sobotnim smukom na progi Ptice roparice pa so ostali smukači v Beaver Creeku. Atraktivni smuk v ameriški zvezni državi Kolorado bodo lahko po torkovi odpovedi Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat, Tilen Debelak in njihovi tuji tekmeci preizkusili v sredo. Za četrtek je predviden še en trening. V petek bo nato na sporedu drugi superveleslalom sezone (štart od 18.45), v soboto smuk (19.00), v nedeljo pa po oktobrski odpovedi v Söldnu še prvi veleslalom (17.45/20.45) sezone 2018/19, na katerem bosta nastopila tudi prvi slovenski moški adut zime Žan Kranjec in Štefan Hadalin.