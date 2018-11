Čas za Ilkin štajerski tango

Prvi od dveh severnoameriških koncev tedna slovenskemu taboru ni prinesel razlogov za zadovoljstvo, kaj šele veselja. Prej nasprotno, torej precejšnje rezultatsko razočaranje, čeprav bi se ob skromni beri stežka otresli občutka, da je bilo na več ravneh v igri precej več kot končni izkupiček – po dvojni sobotni ničli (moški smuk in ženski veleslalom) 22. mesto Maruše Ferk v slalomu v Killingtonu ter 17. mesto Boštjana Klineta in 20. Martina Čatra v superveleslalomu v Lake Louisu.

Če pustimo ob strani napačno stran stotink, na kateri so se v boju za vsaj prgišče točk znašli Ana Drev v veleslalomu (za 12 stotink je zgrešila finale), Čater v smuku (šest stotink za trideseterico) in Klemen Kosi v superveleslalomu (13 stotink za trideseterico), velja izpostaviti ugodna izhodišča Mete Hrovat (12. po prvem teku veleslaloma in 17. po prvem teku slaloma) in Ane Bucik (9. mesto po prvem teku slaloma), ki sta nato priložnost za boljši rezultat zapravili z napakami v drugih nastopih, ter spodbudne smukaške odseke Boštjana Klineta.

Boštjan Kline in prve točke na novih smučeh. Foto: Reuters Peter Pen: Led je prebit

Zadnji slovenski zmagovalec tekme svetovnega pokala Kline je bil namreč ob štartni številki 61 še po dobri polovici sobotnega smuka na dobri poti med dvajseterico, a se je po besedah trenerja Petra Pena nato v ključnem delu neustrezno odzval na hitrost, ki je bila višja kot na treningih. Ni si zaupal, tako da spodbudnega nastopa ni znal končati.

"V zadnjem tednu je Kline porabil veliko energije na smukih, a ni bilo rezultata. Glede na to, kaj se je dogajalo, je superveleslalomski rezultat zanj dober. Smučal je napadalno," je bil nato ob prvih Boštjanovih točkah na smučeh Nordica zadovoljen Pen.

"Čater? Nedeljski rezultat mu je prišel prav za naprej, ima pa zanesljivo v nogah še precej več. Upam, da bo že v Beaver Creeku to pokazal. Kosi v zadnjih letih ni bil velikokrat med točkami, v nedeljo je smučal dobro in žal mi je, da ni vzel kakšne točke. Miha Hrobat je bil soliden, a z napako. Dve sekundi in pol zaostanka za zmagovalcem ni veliko in mislim, da bo letos prvič osvojil točke v superveleslalomu ali smuku. Zdaj je led prebit, tekme si bodo hitro sledile in treba bo izkoristiti vsako priložnost," je ob slovesu od Lake Louisa dodal Pen.

Meta Hrovat je v Killingtonu v obeh disciplinah v drugih vožnjah zapravila priložnost za vidnejši rezultat. Foto: Sportida

Šteharnik: Dekleta so sposobna, toda …

Slabše volje je lahko glavni trener ženske reprezentance Denis Šteharnik. "V Killingtonu, žal, ni šlo po načrtih," priznava koroški strokovnjak, ki se z dekleti vrača v Evropo s skromno bero točk. "Če skušamo iz vsega skupaj potegniti kakšen pozitiven sklep, moram izpostaviti, da se vidi, da so dekleta dosegla napredek, a to nam nikakor ne uspe prenesti na tekmo," pravi.

"Izkupiček je slab, a če pogledamo veleslalom in slalom, se vidi, da so se sposobna uvrstiti med deset. Treba je biti potrpežljiv in precej delati, garati, da kaj pokažemo na naslednji tekmi," misli proti naslednjim preizkušnjam usmerja Šteharnik, ki naj bi ob vrnitvi v Evropo na snežni trening prvič po marčevski poškodbi povabil tudi Tino Robnik, čeprav je jasno, da je na tekmah še lep čas ne gre pričakovati.

Ilka Štuhec, čas je za ples. Tokrat za smučarski ples. Foto: Mediaspeed

Čas za dolgo pričakovani Ilkin tango

Medtem ko bodo imeli smukači priložnost za popravljanje vtisa že ta teden v Beaver Creeku, pa (vele)slalomistke ob paralelnem slalomu v St. Moritzu prva prava naslednja priložnost čaka čez štiri tedne v Courchevelu. Na sceno namreč s tradicionalnim trojnim programom v Lake Louisu stopajo specialistke za hitri disciplini. Tam bo slovenske barve branila le Ilka Štuhec, ki se 621 dni po zadnji tekmi vrača v svetovni pokal. Zanjo je poškodba kolena že lep čas pozabljena. Za Mariborčanko je celo najdaljše in najbolj osredotočeno pripravljalno obdobje v karieri.

S tekmicami se ne obremenjuje. Skupaj s svojim štabom pa se sprašuje predvsem, ali bo znala na štartu olimpijskega smuka iz podzavesti znova priklicati svoje "stare" občutke. Če se oklenemo ene od njenih športnih aktivnosti med dolgim tekmovalnim premor (ob veslaških tekmah se je namreč javno preizkusila tudi na plesnem parketu) – ali bo znala odplesati svoj smukaški tango, torej temperamentni smučarski ples, v katerem se bodo prepletale mehkoba in odločnost ter natančnost ob naglih spremembah smeri.

Spomin na Lake Louise 2016 ... Foto: Reuters Pravi kraj za vrnitev

"Po svoje se veselim prav vseh prizorišč svetovnega pokala, na katerih bom nastopila. Jasno, izstopa Maribor, čeprav je zaradi natrpanega urnika še vprašanje, ali nam ga bo uspelo umestiti v urnik," poudarja Štuhčeva, ki pa bi vendarle lahko prikimala tezi, da je prav Lake Louise najbolj ustrezen oder za vrnitev. Deloma zaradi miru, ki ga imajo tam smučarke ob pripravah, deloma zaradi dobrega poznavanja tamkajšnje proge, ki ji je pisana na kožo, deloma pa zaradi zgodovine.

Prav v Lake Louisu se je namreč s šestim mestom leta 2011 prvič zavihtela med najboljše, njena mama Darja Črnko pa rada pravi, da je v cehovskem okolju prav takrat dobila tudi pravo priznanje in sprejetje med serviserje. Še lepši pa je spomin na Ilkino zadnje gostovanje v Kanadi. Leta 2016 je namreč z dvema zmagama v smuku in petim mestom v superveleslalomu napovedala svojo sanjsko sezono.