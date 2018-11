Jansrudu še ena kanadska zmaga, Slovencema prve točke

V kanadskem Lake Louiseju je bil na sporedu superveleslalom svetovnega pokala v alpskem smučanju, zmagal pa je Norvežan Kjetil Jansrud. Slovenci smo imeli na štartu štiri predstavnike, dva Boštjan Kline in Martin Čater, sta prišla do točk, Klemen Kosi in Miha Hrobat pa sta bila žal prepočasna.

Po sobotnem smukaškem mrku, so bili danes Slovenci veliko bolj razpoloženi. Boštjan Kline in Martin Čater sta s superveleslalomsko progo opravila zelo solidno in se veselila prvih točk v sezoni za 18. in 20. mesto. Klemen Kosi (35.) in Miha Hrobat (39.) sta zaostala nekoliko preveč.

Zmagal je norveški as Kjetil Jansrud, ki je imel pred Avstrijcem Vincentom Kriechmayrjem 14 stotink sekunde prednosti, pred Švicarjem Maurom Caviezlom na tretjem mestu pa 21 stotink. To je bila še sedma zaporedna norveška zmaga na tem prizorišču v kanadskem Skalnem gorovju.

Jansrud znal odgovoriti na izziv, ki ga je postavil Kriechmayr

Triintridesetletni Norvežan je napad na še četrti mali globus v posebnem seštevku discipline začel tako kot lani z zmago v Lake Louisu. Minulo sezono je osvojil superveleslalomski seštevek, tako kot v sezonah 2017 in 2015.

Kjetil Jansrud je napad na še četrti mali globus v posebnem seštevku discipline začel tako kot lani z zmago v Lake Louisu. Foto: Reuters

Jansrud je znal odgovoriti na izziv, ki ga je postavil Kriechmayr, ki je v superveleslalomskem seštevku minule zime končal na drugem mestu. Bil je hitrejši in bo tudi naslednji superveleslalom v Beaver Creeku začel z rdečo majico vodilnega.

Aktualni svetovni podprvak je vpisal dvanajsto zmago v tej disciplini ter tretjo v Lake Louisu, potem ko je bil najhitrejši tudi leta 2014.

Zgolj Avstrijec Hermann Maier (4) in rojak Aksel Lund Svindal (6) sta jih na tem kanadskem prizorišču osvojila več.

Jansrud ima skupno že 22 zmag. Od Norvežanov jih ima v svetovnem pokalu več le Svindal (35), ki ima tudi štiri superveleslalomske zmage več od Jansruda (16).