Tudi Tina in Ilka del nenavadnega nagradnega sveta zmagovalcev

Mikaela Shiffrin in Marcel Hirscher sta pretekli konec tedna v Leviju okrepila zbirki severnih jelenov, ki pripadejo zmagovalcu slaloma v Leviju. Mr. Gru in Mr. Snow, kot sta ju poimenovala trikratna zmagovalca preizkušnje, bosta sicer ostala na farmi na Laponskem, saj gre, v primerjavi z nenavadnimi nagradami v nekaterih športih, zgolj za simbolno lastništvo. Sprehodili smo se med nekaterimi nevsakdanjimi športnimi "lovorikami".

Za "tehničarje" severni jelen, za hitrejše teliček

Organizatorji tekem alpskega smučanja v nagradni sklad ob denarju niso vključili le severnih jelenov, ampak tudi kravo oziroma telico. Tina Maze je tako pred leti po slalomski zmagi postala simbolična lastnica severnega jelena Viktorja, Ilka Štuhec pa si je s smukaško zmago v Val d'Iseru prav zares prismučala telico.

Ilka Štuhec je telički nadela ima Iša. Foto: Getty Images

Štuhčevi so nagrado na štirih nogah na ranč v Jareninskem Dolu tudi zares dostavili, a takrat zaradi težav s cepljenjem le nadomestno. Štajerka je danes ponosna lastnica kar dveh.

... and 'suddenly' i have two cows 😊😍🐄🐄 pic.twitter.com/K2bu9zqFUK — ilka štuhec (@ilkastuhec) October 11, 2018

Francozi so pred leti ob zmagi znova poškodovane Lindsey Vonn Američanki želeli kravo predati le simbolno in ji dali na izbiro: žival ali 5.000 dolarjev. Vonnova se je odločila za telico. Takole je Lindsey Vonn leta 2014 namesto 5.000 dolarjev izbrala telico. Foto: Reuters

Skozi pekel do ... pujska

Bizarnih nagrad so pogosto deležni kolesarji. Na eni od težjih enodnevnih kolesarskih preizkušenj, ki je od leta 2000 zapisana med profesionalne dirke, Tro-Bro Léon, kolesarje na 204-kilometrski trasi pričaka več kot 20 zapletenih odsekov.

Tekmovalci v francoski Bretaniji ob obali Atlantika premagujejo tudi blato, kamne, gramozne poti, vozijo med kmetijami, so izpostavljeni vetru, zaradi česar so dirki nadeli ime tudi Zahodni pekel. Zmagovalca sta lahko dva. Kolesar, ki prvi prečka ciljno črto, in najhitrejši Bretanec, ki za svoj podvig prejme pujska.

Kako je videti Zahodni pekel:



In ena od nagrad ...:

Prestižen je tudi Pariz–Roubaix ali Severni pekel, ki ga zaznamujejo granitne kocke. Zmagovalec je med drugim bogatejši za lovoriko v obliki kamna.

500 kilogramov lososa

Italijanski kolesar Gianni Moscon, ki ga je Sky sredi letošnjega Toura zaradi udarca izključil za več tednov, si bo zagotovo zapomnil etapno (3. etapa) in skupno zmago na Arktični dirki po Norveški leta 2016.

Norveško podjetje je po vsaki etapi podelilo nagrado, a pravi "jackpot" je zadel zmagovalec tretje etape. Italijan si je za najhitrejši čas na Korg mountain prikolesaril precej nenavadno nagrado: 500 kilogramov lososa.

Norveško podjetje Kvarøy Salmon Farming mu je nagrado izročilo v naslednjih mesecih in v več delih. "Veseli nas, če lahko svoje produkte predstavimo tudi najboljšim kolesarjem sveta, sploh če uživajo v hrani," so ob nenavadnem darilu dejali Norvežani.

Half a ton of Norwegian salmon delivered to Team Sky training camp. Find more here: https://t.co/PaMzByztpm pic.twitter.com/9PGl2XH3cJ — Cycling Today (@CyclingTodayEn) December 19, 2016

Nagrado je med trening kampom ekipe Sky na Mallorci pričakalo kar 80 ljudi. "Moral jo bom deliti s sotekmovalci, zame in za mojo družino je malo preobilna," je dejal Moscon. Sotekmovalci so bili navdušeni, "še nikoli nisem jedel tako okusnega lososa", je bil nad večerjo, ki jo je pripravil skandinavski kuhar, očaran Chris Froome.

Banane za Cavendisha

Britanski kolesar Mark Cavendish je leta 2015 na odru za zmagovalce v rokah komaj držal precej zajetno, po velikosti in teži, nagrado.

Mark Cavendish si je po 146 kilometrih in prvem mestu na Dirki po Turčiji prislužil zajeten zalogaj banan. Foto: Getty Images

Za zmago na eni od etapi Dirke po Turčiji so ga v Alanyi nagradili s kupom banan. Kako tudi ne, ko pa naj bi bilo mesto z okoli 40 tisoč tonami banan na leto glavni "založnik" Turčije s tem sadjem.

Avstrijska klobasa, gumijasti medvedki ...

Vodilni na kolesarski Dirki po Avstriji lahko dodobra napolni zalogo mesnin. Po vsaki etapi si namreč prisluži izdelek podjetja Wiesbauer, ki si je v dobrih osmih desetletjih delovanja prislužilo naziv enega od največjih avstrijskih izdelovalcev klobas in šunke.

Na Dirki po Avstriji lahko vodilni dodobra napolni hladilnik. Foto: Reuters

Za tiste, ki prisegajo na sladkarije, pa je bil včasih bolj priljubljen francoski cestni pokal. Med letoma 1994 in 2006 je bil sponzor Haribo, zmagovalec je prejel toliko kilogramov bonbonov znamke Haribo, kolikor je tehtal.

Po norem dirkanju na steklenico mleka

Zmagovalci v motošportih večinoma proslavljajo s šampanjcem v roki. A ni vselej tako. Junaku dirke 500 milj Indianapolisa ob bogatem čeku okoli vratu nadenejo venec, v roke pa, "čeprav" bi se po večurnem dirkanju prileglo kaj osvežilnega, prime steklenico mleka.

Junaku dirke 500 milj Indianapolisa ob bogatem čeku okoli vratu nadenejo venec, v roke pa namesto penine prime steklenico mleka. Foto: Reuters

Še preden sledita požirek in "prha" z mlekom, zmagovalec določi, kakšnega mleka si želi. Vsi tekmovalci namreč pred začetkom dirke organizatorjem sporočijo, ali imajo raje polnomastno, z dvema odstotkoma maščob (domnevno najbolj priljubljeno) ali še z manj maščob.

Polnomastno, z dvema odstotkoma maščobe ali manj mastno? Tekmovalci odločajo sami. Foto: Reuters

Tradicijo je po zmagi leta 1933 začel Louis Meyer, ki si je v cilju zaželel kozarec mleka. Tega mu je namreč mati v madosti ponudila, ko je bil žejen.

Od leta 1956, ko so vozniku celo ponudili denar, če je popili celotno steklenico, je le Emerson Fittipaldi leta 1993 zavrnil mleko in si naročil steklenico sadnega soka.

Pripravite prostor za "dedkovo uro"

Najhitrejši voznik na dirki NASCAR v Martinsvillu mora imeti za prevoz nagrade precej prostora. S prvim mestom si namreč pribori tako imenovano "dedkovo uro", ki so jo organizatorji po nekaterih različicah začeli podeljevati v čast bogati pohištveni industriji v regiji.

Zmagovalec dirke NASCAR v Martinsvillu je bogatejši za "grandpas clock". Foto: Getty Images

"Ustanovitelj proge Henry Clay Earles se je leta 1964 odločil, da bi raje kot zlatnino ali srebrnino podarili nekaj drugačnega. Ni želel navadne trofeje," je pred leti obrazložil Earlsov vnuk.

Podobno kot kolesarji in alpski smučarji si tudi dirkači lahko prislužijo žival. Na dirki Sylvania 300 v Loudonu na primer jastoga.

Rdeč suknjič in diamantno bodalo

Na Floridi že vrsto let prirejajo golf turnir Arnold Palmer Invitational, a šele po smrti enega od najboljših in najbolj karizmatičnih golfistov Arnolda Palmerja (2016) zadnji dve leti zmagovalec v njegovo čast prejme rdečo jopico oziroma pulover iz alpake, po katerem je bila znana ta legenda golfa. Pred tem je zmagovalec turnirja prejel moder suknjič.

Takole so zmagovalcu letošnejga turnirja Roryju McIlroyju nadeli rdečo jopico. Foto: Getty Images

Tudi zmagovalec golf turnirja v Maroku prejme precej nenavadno lovoriko. Kdor slavi na Trophée Hassan II, je bogatejši za posebno, z diamanti posuto bodalo. Leta 2010 je moral Valižan Rhys Davis od kraljeve družine dobiti posebno dovoljenje, da je dragoceni tovor lahko z njim poletel v domovino.

Meč v čast najboljšemu golfistu turnirja v Maroku. Foto: Getty Images

Prišla, zmagala, odšla s čolnom

Za zanimivo nagrado se je na Japonskem odločil glavni sponzor golf turnirja YAMAHA Ladies Open. Najboljša golfistka lahko domov odpelje kar Yamahin čoln.

Golfistke si na turnirju na Japonskem lahko prislužijo čoln. Foto: Getty Images

Hudi rivali "v boju za žaro"

Zgodba o žari z domnevnimi "ostanki" sežgane palice za kriket sega v daljno leto 1882, ko so Avstralci nepričakovano slavili v Angliji. Angleški mediji so se takrat razpisali o smrti angleškega kriketa, objavili so osmrtnico, v kateri je pisalo, da bodo telo kremirali, pepel pa poslali v Avstralijo. Dogodek je sprožil veliko rivalstvo med izbranima vrstama, tekme pa so danes poimenovano The Ashes Series.

Avstralija in Anglija - velika rivala v kriketu. Foto: Reuters

Avstralija in Anglija se tako bienalno pomerita za prestiž. Eno največjih rivalstev v kriketu zaznamuje dobrih 10 centimetrov visok pokal iz žgane gline v obliki žare, v katerem naj bi bil del sežgane kriket opreme. V sezoni 1882/83 naj bi jo med gostovanjem v Avstraliji v dar prejel nekdanji kapetan Anglije Ivo Bligh. Zmagovalec prejme repliko. Replika iz terakote oblikovane žare. Foto: Reuters

