Izstopali pred Luko Dončićem, kot da ne bi bili s tega sveta #video

Slovenski košarkarski dragulj Luka Dončić je v krstni sezoni v ligi NBA v dresu Dallasa tako prepričljiv in neustrašen, da ga javnost na drugi strani velike luže uvršča na sam vrh seznama kandidatov za novinca leta. S tem bi se najstnik iz Ljubljane pridružil kopici slovitih imen, ki so v ligi NBA zablestela že kot novinci, nato pa spisala neverjetne zgodbe, s katerimi so potrdila status ikon. Katerih deset novincev je pustilo največji pečat?

Na severnoameriških parketih je bilo v bogati zgodovini lige NBA toliko novincev, ki so navduševali s košarkarskimi vragolijami, da je zelo nehvaležno in zahtevno izbrati deset najboljših.

Wilt Chamberlain, edini košarkar, ki je na tekmi lige NBA dosegel sto točk, je v krstni sezoni prispeval na srečanje v povprečju več kot 37 točk in 27 skokov. Foto: Reuters

Če pri tem izpustimo tudi tako slovita imena, kot so Larry Bird (v krstni sezoni 1979/80 je povprečno na tekmo dosegal 21,3 točke, 10,4 skoka in 4,5 asistence), David Robinson (24,3 točke, 12 skokov in 3,9 blokade – 1989/90), Tim Duncan (21,1 točke, 11,9 skoka, 2,7 asistence – 1997/98), LeBron James (20,9 točke, 5,5 skoka in 5,9 asistence – 2003/04) ali Stephen Curry (17,5 točke, 5,9 asistence in 4,5 skoka – 2009/10), potem je več kot jasno, s kakšnimi velikani imaš opravka, ko je govora o najboljših desetih. S pomočjo ameriškega medija Fadeawayworld, ki podrobno spremlja dogajanje v ligi NBA, predstavljamo deset najboljših novincev.

Dončić šele drugi Evropejec in četrti Neameričan? Pau Gasol je edini Evropejec, ki je osvojil nagrado za najboljšega novinca leta v ligi NBA. Foto: Vid Ponikvar V prejšnji sezoni je nagrada novinca leta pripadla Avstralcu Benu Simmonsu (Philadelphia), ki je v povprečju na tekmo prispeval 15,8 točke, 8,1 skoka in 8,2 asistence. Od košarkarjev, ki ne prihajajo iz ZDA, sta omenjeno priznanje v skoraj sedmih desetletjih, odkar ga podeljujejo, osvojila le še Kanadčan Andrew Wiggins (2014/15 - Minnesota) in Španec Pau Gasol (2001/02 - Memphis). Če bi Luka Dončić zadržal trenutno formo, s katero resno kandidira za naslov dobitnika priznanja (20,2 točke, 6,5 skoka in 4,2 asistence), bi tako postal šele drugi Evropejec, ki bi se znašel na večnem seznamu oziroma šele četrti Neameričan. To pa so že podvigi, s katerimi se lahko pohvalijo le resnični fenomeni košarkarske igre. Dončić, trenutno najbolj vroče slovensko športno ime v ZDA, ki skupaj z Goranom Dragićem opravlja vlogo izjemnega ambasadorja majhne evropske države v ligi NBA, je torej na poti do izjemnega podviga, saj ima tako bleščečo statistiko, da ustvarja nepozaben pečat že v krstni sezoni.

10. Shaquille O'Neal (1992/93)

Robustni orjak Shaq, ki prihaja iz Newarka in bo prihodnje leto dopolnil 47 let, se je v ligi NBA prvič predstavil v dresu Orlanda. Pred 26 leti se ni ustrašil starejših tekmecev, ampak si z nepojmljivo fizično močjo kmalu prislužil naziv kralja pod košem. V krstni sezoni v ligi NBA je v povprečju na tekmo prispeval več kot 23 točk, skoraj 14 skokov ter 3,5 blokade, tako da mu ni ušla nagrada za novinca leta.

Pozneje je v bogati karieri štirikrat osvojil naslov najboljšega v ligi NBA (trikrat z Los Angeles Lakers, enkrat z Miami Heat), domače vitrine pa je oplemenitil tudi z zlatima medaljama z olimpijskih iger (1996 – Atlanta) in svetovnega prvenstva (1994 – Kanada). V ligi NBA je zamenjal šest klubov, se v Phoenixu družil tudi z Goranom Dragićem, do danes pa velja za enega od najtežjih igralcev (okrog 150 kilogramov), kar jih je navduševalo pod obročema. Danes je priznani košarkarski analitik na televiziji in velik ljubitelj rap glasbe.

9. Earvin "Magic" Johnson (1979/80)

Leta 1979 se je začelo veliko rivalstvo v ligi NBA. Earvin Johnson se je v finalu lige NCAA pomeril z Larryjem Birdom. Temnopolti obetavni as proti belcu, ki so mu pripisovali izjemno kariero. Johnson je bil boljši, Michigan je premagal Indiano s 75:64, Magic je postal MVP finala, nato pa se je rivalstvo nadaljevalo v ligi NBA. Čeprav je Bird na koncu prejel priznanje za novinca leta, je Magicu Johnsonu uspel še večji podvig. Že v krstni sezoni je postal prvak lige NBA.

Pri Jezernikih je vskočil namesto poškodovanega Kareema Abdula Jabbarja in v finalu navdušil s predstavo, ko je dosegel 42 točk, obenem pa zbral še 15 skokov. V krstni sezoni ga je v ligi NBA krasilo povprečje 18 točk, slabih osmih skokov (7,7) in 7,3 asistence na tekmo. Los Angeles Lakers so s pomočjo njegovih čarobnih potez osvojili kar pet naslovov prvakov. Leta 1991 je sporočil javnosti, da je okužen z virusom HIV, nato pa izjemno kariero pri 33 letih nagradil še z olimpijskim zlatom v Barceloni (1992). Po koncu športne kariere se je spustil v poslovne vode.

8. Wes Unseld (1968/69)

Westley Sissel Unseld se je rodil pred 72 leti v zvezni državi Kentucky. Njegova prva sezona v ligi NBA je bila tako dobra, da ni prejel zgolj nagrade najboljšega novinca, ampak tudi priznanje za najbolj koristnega igralca (MVP) vse lige. Čeprav je v višino meril "le" 201 centimeter, je bil odličen skakalec. Na tekmo je v krstni sezoni zbral 14 točk in za tiste čase izjemnih 18 skokov. Vso kariero je odigral za isto franšizo.

Najprej je blestel v dresu Baltimore Capital, nato pa nadaljeval pri Washington Bullets, kjer je leta 1981 končal kariero. Leta 1978 je postal prvak lige NBA, leta 1967 pa je z reprezentanca ZDA osvojil zlato medaljo na Vseameriških igrah v Winnipegu ter Univerzijadi, ki je potekala v Tokiu. Preizkusil se je tudi kot trener in šest sezon vodil Washington. Košarkarsko poslanstvo nadaljuje njegov sin Wes Unseld Jr., ki je pomočnik trenerja Denver Nuggets.

7. Kareem Abdul-Jabbar (1969/70)

Eden najboljših centrov lige NBA vseh časov je parket najbolj kakovostnega klubskega tekmovanja prestopil leta 1969. Takrat je kot Lew Alcindor popeljal Milwaukee Bucks v novo dimenzijo. Sezono pred tem, ko je zaigral v ligi NBA, je bil Milwaukee med najslabšimi v prvenstvu (27 zmag in 55 porazov), po prihodu 218 centimetrov visokega Newyorčana pa se je vse spremenilo. Milwaukee je postal strah in trepet tekmecev, vknjižil 56 zmag in le 26 porazov, mladi center pa je na tekmo dosegal skoraj 29 točk (28,8), 14,5 skoka in 4,4 asistence.

Dve leti pozneje je prestopil v islam in spremenil ime v Kareem Abdul Jabbar. S prepoznavnim horogom, svojim največjim orožjem (metom prek glave, ki je v času kariere proslavil tudi Iva Daneua), je osvojil kar šest naslovov NBA. Prvega z Milwaukeejem, pet za z Los Angeles Lakers. Kar 19-krat je zaigral na tekmi All-Star, v karieri pa povprečno na tekmo prispeval več kot 24 točk in skokov. Kariero je končal leta 1989, danes pa šteje 71 let.

6. Michael Jordan (1984/85)

Je treba omeniti še kaj več? Air Jordan, ki je v prenekaterih anketah označen kot najboljši košarkar vseh časov, je ligo NBA spoznal leta 1984. V dresu Chicaga je takoj nakazal, česa je zmožen. V krstni sezoni je na tekmo prispeval 28,2 točke, 6,5 skoka, 5,4 asistence in 2,9 ukradene žoge, njegov met iz igre pa je bil višji od polovice (51 odstotkov). Nagrada novinca leta se je znašla v pravih rokah, MJ, ki prihaja iz Brooklyna in danes šteje 55 let, pa si je prvi zmagovalni prstan na roke lahko nadel leta 1991. Z biki iz Chicaga je šestkrat zaigral v finalu in šestkrat osvojil ligo. Vmes si je dovolil nekajletni skok v vode bejzbola, kjer pa ni bil tako uspešen, tako da so ljubitelji košarke leta 1996 z veseljem pozdravili njegovo vrnitev.

Kariero je končal v prestolnici ZDA pri Washingtonu. Je lastnik številnih rekordov, povprečno je na tekmo dosegal več kot 30 točk, z reprezentanco ZDA pa je osvojil tudi dve zlati olimpijski medalji (1984 – Los Angeles in 1992 – Barcelona). Leta 2014 je po zaslugi izjemne prodaje športnih copat z njegovim logotipom in še nekaterih izjemnih poslovnih potez postal prvi košarkarski milijarder na svetu, je tudi večinski lastnik kluba Charlotte Bobcats.

5. Elvin Hayes (1968/69)

Ni jih bilo veliko košarkarjev v ligi NBA, ki bi bili zaradi nadvlade pod košema deležni takšne časti kot Elvis Hayes. Blestel je že v študentski ligi NCAA, kjer je v tako imenovanem ''dvoboju stoletja'' leta 1968 z 39 točkami in 15 skoki povsem zasenčil Lewa Alcindorja (pozneje se je preimenoval v Kareem Abdul Jabbarja), ki je dosegel zanj skromnih 15 točk. Hayes je s Houstonom tako prizadejal univerzi UCLA prvi poraz po 47 zaporednih zmagah. Prislužil si je vzdevek Veliki E (The Big E), kot odgovor na takrat že legendarnega Oscarja Robertsona, bolj znanega kot The Big O.

Ko se je 206 centimetrov visoki košarkar iz Louisiane odločil, da bo zaigral v ligi NBA, je imel 23 let. Izbral ga je klub San Diego Rockets, ki se je pozneje preselil v Houston. Hayes je za moštvo iz Kalifornije v krstni sezoni prispeval fantastičnih 28,4 točke in 17,4 skoka na tekmo. V zgodovini lige NBA je zapisan kot zadnji novinec, ki je bil v krstni sezoni najboljši strelec tekmovanja. Edini naslov v ligi NBA je osvojil leta 1978, slaba tri desetletja pozneje (2007) pa je izpolnil otroško željo in postal policist. V karieri je na tekmo povprečno dosegal 21 točk in 12,5 skoka.

4. Elgin Baylor (1958/59)

Liga NBA velja za tekmovanje, v katerem lahko gledalci uživajo v obilici atraktivnih potez. Eden od pionirjev všečnih potez je bil Elgin Baylor. Rodil se je leta 1934 v Washingtonu, pri 24 letih pa prestopil prag lige NBA in oblekel dres kluba Minneapolis Lakers. V prvi sezoni je na tekmo prispeval skoraj 25 točk in 15 skokov. Postal je novinec leta in eden od najboljših branilcev v ligi NBA. Franšiza se je leta 1960 preselila v Los Angeles, začelo se je obdobje slovitih Jezernikov iz mesta angelov, eden od prvih zvezdnikov, ki so proslavili rumeni dres, pa je bil prav Baylor.

Leta 1961 je v finalu lige NBA na peti tekmi dosegel 61 točk, kar je še danes rekord. Kariero je zaradi bolečin v kolenu končal leta 1971, a ni dolgo zdržal brez košarke. Kmalu je postal trener New Orleans Jazz (danes Utah Jazz), leta 1986 pa se je spoprijel z vlogo podpredsednika, nato pa še generalnega menedžerja Los Angeles Clippers. Opravljal jo je 22 let, a klub ni bil pretirano uspešen.

3. Oscar Robertson (1960/61)

Eden od najboljših branilcev vseh časov je v ligi NBA najprej igral za Cincinatti Royals (1960-1970). To je franšiza, ki je prvotno v ligi NBA domovala v Rochestru, v pestri klubski zgodovini pa se je preselila tudi v Kansas City, od leta 1985 nastopa v ligi NBA kot klub Sacramento Kings. V krstni sezoni je osvajal pozornost z raznovrstno igro. Na tekmo je dosegel 30,5 točke, 10,1 skoka in 9,7 asistence, že sezono pozneje pa je postal prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je končal sezono s povprečjem v vrednosti trojnega dvojčka! Prislužil si je vzdevek Veliki O (The Big O).

Ko se je Robertson nato preselil k Milwaukee Bucks (1970-1974), je uresničil sanje in osvojil naslov. Najboljši je bil leta 1971. Že leta 1964 je bil izbran za najbolj koristnega igralca lige (MVP), dvanajstkrat je nastopil na dvoboju All-Star. Pri Cincinnatiju je nosil številko 14, pri Milwaukeeju pa 1. Oba dresa sta upokojena in danes ponosno visita v dvoranah v Sacramentu in Milwaukeeju. V sezoni 1960/61 je bil novinec leta, kar šestkrat pa najboljši podajalec sezone. V povprečju je na tekmo prispeval skoraj 26 točk (25,7), deset asistenc (9,5) in osem skokov (7,5).

2. Walt Bellamy (1961/62)

Ko je leta 1961 v ligi NBA zaigral Walt Bellamy, je klub Chicago Packers (danes Washington Wizards) postal bogatejši za izjemneža, ki je v krstni sezoni dosegal 31,6 točke in kar 19 skokov. Center iz Severne Karoline je postregel z redko videno statistiko. V prvi sezoni med najboljšimi je več točk od njega dosegal le Wilt Chamberlain, ki je bil skupaj z Billom Russllom boljši tudi v skokih.

Leta 1965 je nadaljeval kariero v New Yorku, nato oblekel še dres Detroita in Atlante, leta 1974 pa sklenil kariero v New Orleansu. Na tekmo je v povprečju prispeval več kot 20 točk in skoraj 14 skokov. Leta 1960 je z reprezentanco ZDA, v kateri sta igrala tudi Jerry West in Oscar Robertson, osvojil olimpijski naslov v Rimu. Košarkarski svet je objokoval njegovo smrt 2. novembra 2013.

1. Wilt Chamberlain (1959/60)

V košarki ga ni junaka, ki bi se lahko pohvalil s tako številno zbirko rekordov in presežkov, kot jih je bilo v bogati karieri Wilta Chamberlaina. Je prvi center, ki je v ligi NBA svojo višino (216 centimetrov) izkoristil za poigravanje s tekmeci. Za svojo višino je bil zelo spreten z žogo. Tako spreten, da so ga po študentskih letih, ko je igral za univerzo Kansas, v svoje vrste povabili Harlem Globetrotters.

Košarkarski zabavljači so prek atraktivnih trikov zabavali množice po vseh svetu, to pa je bil tudi prvi stik Chamberlaina s profesionalno košarko. Mladenič iz Philadelphie se je pri 20 letih odločil za igranje v ligi NBA. Najprej v dresu kluba iz rojstnega mesta Philadelphia Warriors (danes Golden State Warriors), kjer je v krstni sezoni dosegal neverjetnih 37,6 točke in 27 skokov na tekmo! To je statistika, ki jo bo v prihodnosti ob tako zahtevni in močni konkurenci malodane nemogoče izboljšati.

Je edini košarkar, ki je na eni tekmi v ligi NBA dosegel 100 točk, je edini, ki je v sezoni imel povprečje vsaj 30 točk in 20 skokov na tekmo. Dosegel ga je kar v sedmih sezonah. Kariero je sklenil v Los Angelesu, kjer je z Jezerniki osvojil dva naslova prvakov. Njegova zapuščina je izjemna. Po košarkarski karieri je bil uspešen poslovnež, deloval je v svetu zabave, hkrati pa ostal povezan s športom. Konec prejšnjega stoletja, bilo je 12. oktobra 1999, je svet pretresla novica, da je zaradi srčnih težav umrl v Bel Airu. Svet je ostal brez edinstvenega simbola vrhunske košarke.