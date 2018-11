Poteza Jordana, ki je razjezila Dončićeve navijače, še odmeva

Per Coach Carlisle, @luka7doncic went through shootaround and will play tonight against the Wizards. #MFFL pic.twitter.com/CqTXZgZ2pf — Dallas Mavericks (@dallasmavs) November 6, 2018

Se spominjate? Dallas in New York sta v noči na soboto igrala dvoboj v ligi NBA, dobre štiri minute pred koncem tretje četrtine, pri vodstvu gostov s 77:70, pa se je obetal nov skok Luki Dončiću. Tim Hardaway Jr. je zgrešil met za tri točke, žoga pa je padala proti osamljenemu Ljubljančanu, ki jo je vsak čas pričakoval v svojih rokah.

Nato pa se je proti njej skoraj od nikoder zagnal DeAndre Jordan, robustni center teličkov. Dončiću, ki ni skrival negativnega presenečenja, je snedel žogo in mu preprečil, da bi v svojo statistiko vpisal še en skok.

Kako je Jordan ukradel skok Dončiću?

Po tekmi, ki jo je Dallas izgubil, to pa je bil že njegov šesti zaporedni poraz, se je izkazalo, da je s tem preprečil slovenskemu najstniku spoštovanja vreden mejnik v ligi NBA. Tekmo je namreč končal z 18 točkami in devetimi skoki, kar pomeni, da bi vpisal prvi dvojni dvojček v krstni sezoni med najboljšimi košarkarji na svetu, če mu Jordan ne bi ''ukradel'' tistega skoka. A mu ga je in s tem razjezil navijače mladega košarkarja Dallas z dresom številka 77, ki jih je v ZDA iz dneva v dan več.

Ko gre Jordan na skok, mu ni mar, kdo je v bližini

DeAndre Jordan je s povprečjem 14,3 skoka na tekmo na tretjem mestu med najboljšimi skakalci v ligi NBA. Foto: Reuters Poteza Jordana, ki v ligi NBA slovi kot eden najboljših skakalcev, je odmevala. Z njo ni bil zadovoljen tudi lastnik Dallasa Mark Cuban, ki je akcijo spremljal z neposredne bližine. Prek družbenih omrežij se je usul plaz obtožb na račun sebičnosti izkušenega centra.

Dončić je bil predstavljen v podobi žrtve, kritike so šle celo tako daleč, da se je začelo razpredati o tem, ali soigralci Dončiću, ki v prvi sezoni v ligi NBA na tekmo dosega skoraj 20 točk in je najboljši strelec ekipe, sploh privoščijo uspeh. Oziroma tako bogato in raznovrstno statistiko, s katero kandidira za naslov najboljšega novinca v ligi.

''Videti je, kot da sem zadnjih 11 let goljufal pri nabiranju skokov. Čutim, da je vsaka žoga, ki se odbije od obroča, moja. Bi se moral zaradi tega počutiti krivo? A, to govorim iskreno, ko se zapodim proti žogi, ne gledam oseb, ki so v bližini,'' je po poročanju The Dallas Morning News opisal svojo nezadržno željo po nabiranju skokov, s katero želi pomagati ekipi. Ni se neposredno opravičil Dončiću, je pa pojasnil, zakaj je to storil.

Trenerju se zdi zaplet nepotreben in prenapihnjen

Bo trener Rick Carlisle prvič v tej sezoni moral začeti dvoboj brez Luke Dončića? Foto: Guliver/Getty Images Kako pa je sporno potezo Jordana sprejel trener Dallasa? Rick Carlisle meni, da se okrog tega po nepotrebnem dviguje prah in da je to posledica tega, ker moštvo izgublja in se iščejo negativne stvari. Dejal je, da so bili odzivi ljubiteljev košarke prek družabnih medijev, kjer so bili nastrojeni proti Jordanu, pretirani. To je pojasnil s tem, da je želja prvega centra Dallasa po skokih zapisana že v njegovem dednem zapisu.

''O tem skoku smo se pogovarjali in se zmenili, a zdaj je čas, da se premaknemo naprej. Ko težko prihajaš do zmag, je najlažje, da se ozreš v preteklost in iščeš slabe stvari. Moramo se posvetiti tistim stvarem, ki nam povzročajo največje težave, iti naprej in ostati pozitivni,'' je dejal Carlisle, ki je nekaj ur pred današnjo tekmo razkril, da bo lahko računal tudi na Dončića, ki je imel v zadnjih dneh težave z gležnjem.

Dallas se bo v noči na sredo prvič v tej sezoni na domačem parketu pomeril proti Washingtonu. Dvoboj se bo začel ob 2.30 po slovenskem času.