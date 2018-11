Dončiću prisilni počitek, a tudi nova pohvala

Zdravstveno stanje najboljšega slovenskega strelca v zgodovini lige NBA Gorana Dragića se še vedno ni toliko popravilo, da bi bil nastop Miamijevega organizatorja igre na tekmi na torek proti Detroitu zagotovljen. Nič kaj bolj spodbudne vesti ob tem ne prihajajo niti iz Dallasa, kjer si je na zadnji tekmi proti New Yorku desni gleženj poškodoval Luka Dončić. Ljubljančan v nedeljo ni treniral, trener Rick Carlisle pa je ob tem dejal, da je veliko vprašanje tudi, kakšen bo njegov status na ponedeljkovem treningu in na sredini tekmi proti Washingtonu.

Zavidljiva statistika

Ker Dončića zadržuje "le" otečen gleženj, dolgotrajnejše odsotnosti vendarle ne gre pričakovati. Donke II naj bi tako v nasprotju z nemškim veteranom Dirkom Nowitzkim, ki v tej sezoni še ni igral in bo najbrž odsoten vsaj do konca meseca, kaj kmalu dobil priložnost za plemenitenje statistike. Ta je za novinca na res zavidljivi ravni. Po devetih tekmah namreč njegovo povprečje znaša 19,4 točke, 6,8 skoka, 4,6 asistence, a tudi štiri izgubljene žoge. Veseli tudi zajeten odmerek minut na parketu (34,8 minute), precej manj pa rezultatska (ne)uspešnost Dallasa – dve zmagi, sedem porazov.

"Čaka ga še veliko dela pri prilagajanju na ligo NBA, a je na dobri poti," o Dončiću pripoveduje Rick Carlisle. Foto: Reuters

Ni jim žal

Zaradi slabega začetka sezone, ki je Teličke prikoval na dno zahodne konference (med vsemi klubi lige pa je z le eno zmago slabši le še Cleveland), ravnodušen ne more biti niti trener Carlisle. Vseeno pa javno ne izvaja pritiska na igralce, še najmanj na Dončića, o katerem je po nedeljskem treningu z novinarji govoril z izbranimi besedami. Izpostavlja predvsem kombinacijo višine in hitrosti. "Izjemen fant. Navdušeni smo, da smo ga izbrali na naboru," v upanju na hitro Dončićevo vrnitev pod koše pripoveduje 59-letni trener teksaškega moštva.

Trener ni pozabil slovenske reprezentance

Ob pohvalah na račun 19-letnega mladeniča, ki osvaja tudi srca navijačev nekdanjega prvaka, pa Carlisle ni pozabil izpostaviti njegove evropske popotnice. "Med novinci lige NBA je edinstven zaradi dejstva, da že šest let igra na profesionalni ravni. To je njegova velika prednost. Igral je za Real in Slovenijo. Prav tekme z reprezentanco so preizkušnje z velikim pritiskom in nacionalnim nabojem. To je velika stvar. Zaradi tega je na višji izkustveni ravni," je v pogovoru, ki ga navaja uradna klubska stran, dejal šef Dallasove stroke.