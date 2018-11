Lastnik Dallasa ni bil videti zadovoljen, ko je soigralec odrinil Dončića #video

Dallas Mavericks so v noči na soboto izgubili še šestič zapored in skupno že sedmič v sezoni. Ob porazu proti New York Knicks pa je v oči bodla tudi poteza centra DeAndreja Jordana, ki je ukradel skok Luki Dončiću in mu tako preprečil prvi dvojni dvojček v ligi NBA. Lastnik kluba ob odrivanju ni bil videti zadovoljen.

Dallas Mavericks so videti na začetku sezone razglašeni. Kot ekipa ne delujejo dovolj homogeno, kar se pozna pri rezultatih, saj so izgubili sedem od skupno devetih tekem.

Na začetku sezone so napovedovali končnico, vendar se bo ta hitro dokončno odmaknila, če se ne bo zgodil zasuk.

Zadnji poraz je bil na domačih tleh proti New York Knicks, ti povrhu vsega niso mogli računati na pomoč najboljšega igralca Kristapsa Porzingisa. Prvič v sezoni so sploh prišli do zmage na gostovanju.

Akcija, v kateri je Jordan odrinil Dončića in mu vzel skok

This is fine I’m sure pic.twitter.com/K2KP3BKhjK — Big Doncic Energy (@KirkSeriousFace) November 3, 2018

Videti je bilo, da so vselej zlahka prebijali obrambo Dallasa in spravljali domače navijače v nejevoljo.

Prav tako pa jih je v nejevoljo spravila poteza DeAndreja Jordana, ki je v zadnji četrtini dobesedno ukradel skok pod svojim obročem Luki Dončiću. Žoga je namreč letela proti slovenskemu košarkarju, ki ni imel nobenega tekmeca v boju za žogo, a se je vrinil Jordan in Luki dobesedno ukradel skok. In prav ta skok je manjkal Dončiću, da bi se veselil prvega dvojnega dvojčka v ligi NBA, potem ko je dosegel 18 točk, devet skokov in šest asistenc.

Bi moral dobiti Luka večjo odgovornost v napadu? Trener bolj osredotočen na obrambo.

Trener Rick Carlisle je na vprašanje, ali bi moral Luka imeti v napadu več pooblastil, odgovor preusmeril na obrambo. Foto: Guliver/Getty Images V počasnem posnetku se je ob tej Jordanovi potezi videl tudi odziv lastnika Dallas Mavericks Marka Cubana, ki je sedel tik pod košem. Prvi mož teksaškega moštva ob tej potezi ni bil videti navdušen in je nekaj zabrusil. Tudi Dončić je bil videti, kot da mu ni bilo vseeno.

Na družbenih omrežjih, zlasti na Twitterju, se je vnela velika debata, skoraj vsi pa so bili na strani slovenskega košarkarja. Ali je Jordan namerno ukradel žogo ali je šlo zgolj za napako, ve le center Dallasa.

Res pa je, da Dallas ne deluje najbolje, in ameriški novinarji so začutili, da bi moral prav Dončić imeti večjo odgovornost v napadu, saj je redko tisti, ki organizira napade in ima žogo v svoji posesti – takrat ima namreč igra Dallasa večjo širino. Zato pa jo ima prvi organizator igre Dennis Smith jr., ki proti New York Knicks sploh ni vpisal asistence. Na to, da bi moralo v napadu več žog iti prek rok Dončića, ki po mnenju ameriških strokovnjakov zna organizirati napade, je trener Rick Carlisle odgovoril: "Bolj sem osredotočen na obrambo. Vprašanja o napadu so zame nepomembna. Spet smo dopustili tekmecu 55-odstotni met iz igre. Vem, da smo lahko boljši."