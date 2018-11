Luka Dončić znova prvi košarkar Dallasa, Dragića ustavila poškodba #video

Potem ko so košarkarji Dallasa v noči na sredo po dolgem času dosegli zmago nad Washington Wizards, so v noči na četrtek doživeli nov poraz, osmi v tej sezoni. Dallas ima zdaj v svoji statistiki le tri zmage, kar ga uvršča na predzadnje mesto v zahodni konferenci.

Luka Dončič: 24 točk, 6 skokov, 2 asistenci, 5 izgubljenih žog, igral je 35 minut

Luka Dončić je proti Utahu zadel vseh sedem prostih metov. Foto: Gulliver/Getty Images

Pri prostih metih je bil 100-odstoten

Edina svetla točka tega obračuna pri Dallasu je bil Luka Dončić, ki iz tekme v tekmo dokazuje, da gre za vrhunskega košarkarja. Dončić je bil najboljši košarkar Teličkov, dosegel je 24 točk. Poleg tega je v svojo statistiko vpisal šest skokov in dve asistenci. Met iz igre je imel 7:14. Zelo uspešen je bil pri metu za tri točke, od štirih je zadel tri. Stoodstoten je bil pri prostih metih, zadel je vseh sedem. Še vedno pa ima težave z izgubljenimi žogami, tokrat jih je zapravil pet. Njegovo povprečje je zdaj 20,2 točke na tekmo. "Težko je bilo igrati dve tekmi zapored. Nismo bili pravi in izgubljene žoge so nas 'ubile'," je po tekmi povedal slovenski košarkar.

Harrison Barnes je za Dallas prispeval 14 točk, DeAndre Jordan pa je dosegel 11 točk in 12 skokov.

Tekma je bila odločena že v prvem polčasu Foto: Getty Images

Košarkarji Utah Jazz so svoje delo opravili že v prvem polčasu, saj so se po dobri obrambi hitro oddaljili od Dallasa. V uvodni četrtini so imeli prednost desetih točk (18:8), pozneje se je gostom uspelo približati na pet točk (21:16), a to je bil tudi najmanjši zaostanek na tekmi. Dobrih sedem minut pred koncem polčasa so domači košarkarji že vodili s 45:21. V naslednjih dveh četrtinah Utah te prednosti ni zapravil in na koncu zasluženo zmagal z izidom 117:102. Za Utah je bila to šele prva zmaga na domačem parketu.

Donovan Mitchell poskrbel za potezo večera

Pri domačih košarkarjih je s 23 točkami najbolj blestel Donovan Mitchell. Dodal je sedem asistenc in pet skokov. Rudy Gobart je prispeval 17 točk in deset skokov, Alec Burks pa se je ustavil pri 18 točkah.

Mitchell je med drugim poskrbel za potezo večera, ko je tik pred koncem polčasa žogo zabil čez dva košarkarja, pred tem pa preigral Luko Dončića.

Hassanu Whitesidu je zmanjkala le ena blokada, da bi dosegel trojni dvojček. Foto: Reuters

Na delu je bili tudi Miami Gorana Dragića. Slovenski košarkar zaradi poškodbe kolena (vnetje desnega kolena) ni stopil na parket, a je Vročica tudi brez njega na domačem parketu dobila tekmo (95:88). Pri domačih košarkarjih je najbolj blestel Hassan Whiteside. Ta je v svojo statistiko vpisal 29 točk in 20 skokov ter poskrbel za devet blokad, kar je največ v tej sezoni. Nekateri celo menijo, da jih je zbral deset. Wayne Ellington je za Miami dosegel 20 točk, Justise Winslow pa jih je dodal 16.

"Bilo bi lepo, če bi dosegel trojni dvojček," je po tekmi povedal Erik Spoelstra, trener Miamija. "Statistika ni tako pomembna. Ko igra s takšno intenzivnostjo, obrambo, smo povsem druga ekipa," je dodal Spoelstra.

Za Miami je bila to peta zmaga v sezoni in druga zaporedna, trenutno je na sedmem mestu vzhodne konference.

Jamesu malo zmanjkalo do trojnega dvojčka

Ta večer so bili na delu tudi LA Lakers, kjer od letošnje sezone igra LeBron James. Jezerniki so doma gostili Minnesoto in na koncu zmagali z izidom 114:110. V obračunu je blestel LeBron James, prvi zvezdnik Lakersov, ki mu je le malo zmanjkalo do trojnega dvojčka. Kralj James, kot ga radi imenujejo, je zbral 24 točk, deset skokov in devet asistenc.

