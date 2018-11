O poškodbi ne duha ne sluha: Dončić navdušil in prekinil črno serijo Teličkov #video

Dallas Mavericks so vendarle prekinili črno serijo šestih zaporednih tekem in dosegli tretjo zmago v sezoni. Pri zmagi Teličkov nad Čarovniki iz Washingtona (119:100) je slovenski čudežni deček Luka Dončić, ki je bil zaradi poškodbe gležnja vprašljiv za nastop, dosegel kar 23 točk in bil prvi strelec domačinov.

"Nisem stoodstoten, a bom zagotovo igral. Nočem izpustiti nobene tekme," je tik pred tekmo navijače pomiril Luka Dončić in se tako kot ponavadi, ko stopi na parket, izkazal. V 33 minutah je poleg 23 točk ujel tudi šest odbitih žog, zbral tri asistence in ukradel eno žogo. Spet je izgubil nekaj žog, tokrat štiri.

Statistika Luke Dončića: Točke : 23

Skoki : 6 (vsi v obrambi)

Asistence : 3

Ukradene žoge : 1

Izgubljene žoge : 4 Met iz igre : 9/16 (56,3%)

Met za 3 točke : 2/7 (28,6%)

Prosti meti : 3/3 (100%)

"Zmago smo nujno potrebovali. V obrambi smo bili veliko boljši kot na prejšnjih tekmah in to je bil ključ to zmage," je po zmagi za Fox Sport povedal slovenski košarkar.

Tako se je Luka Dončić poigraval s Čarovniki:

Poleg slovenskega košarkarja so bili pri Teličkih razpoloženi še Wesley Matthews, ki je dosegel 22 točk, ter Dennis Smith Jr. in Harrison Barnes, ki sta jih prispevala po 19. Zadnji je dodal 13 skokov in bil prav tako eden najzaslužnejših za to, da je Dallas prekinil črno serijo in prišel do tretje zmage na domačem terenu. V gosteh Telički zmage še ne poznajo, na petih tekmah so petkrat izgubili.

Za potezo večera je poskrbel Smith Jr. Tudi Dončić je skočil s klopi:

Pri poražencih je bil najbolj razpoložen John Wall, ki je dosegel točko več kot Dončić (24) in desetkrat uspešno podal soigralcem, 19 točk pa sta dodala Otto Porter Jr. in Bradley Beal.

Najlepše poteze s tekme v Dallasu:

Do nove zmage tudi Charlotte, Brooklyn in Portland

V noči na sredo so se zmage razveselili tudi Sršeni in Mrežice. Charlotte je doma premagal Atlanto. Prvi junak srečanje je bil Kemba Walker, ki je dosegel 29 točk, pri gostih pa Jemery Lin (19).

Brooklyn se je znesel nad Phoenixom in ga pred njegovimi navijači premagal za kar 22 točk. Najboljši strelec Mrežic je bil Caris Levert (26), pri domačih pa Devin Booker (20).

Na zadnji tekmi večera je pred domačimi gledalci Portland premagal Milwaukee. Blazers so leteli na krilih C. J. McColluma, ki je dosegel kar 40 točk in bil nerešljiva uganka za goste, pri katerih je bil najboljši Giannis Antetokounmpo (23 točk).