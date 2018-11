Rdeča luč za Filipa Flisarja

Pri Mednarodni smučarski zvezi so zaradi pomanjkanja snega tudi uradno prižgali rdečo luč za uvodni tekmi svetovnega pokala v smučarskem krosu, ki bi ju Val Thorens moral gostiti ob koncu prihodnjega tedna. Najboljši slovenski smučar prostega sloga Filip Flisar ob tem priznava, da je takšno odločitev pričakoval, hkrati pa pozdravlja dodatnih nekaj dni za trening, saj mu razmere v zadnjih tednih niso bile naklonjene.

A čeprav tako skromne trenažne kilometrine ne pomni, pa nekdanji svetovni prvak ni kaj prida vznemirjen. Pravi, da gre za vsesplošno težavo. Od prvega tedna oktobra do začetka novembra ni obratovala niti ena proga za smučarski kros. Tako se je tudi kanadska reprezentanca, ki je pripotovala v Saas Fee, lahko le obrnila in se vrnila v Severno Ameriko.

Foto: Guliver/Getty Images Od Švice do Švice

Flisar je oktobrsko luknjo, katere zevanje je bilo še toliko bolj izrazito zaradi nesmučarskega poletja, izkoristil za kondicijske priprave. Sledili so treningi v Pitztalu, kjer se je na smučeh počutil dobro. "Občutki se vračajo. Pozna pa se manko treningov. A to ni le moja težava. Prav vsi tekmovalci v krosu imamo na svojem računu približno 40 odstotkov manj treningov kot običajno. Zato verjamem, da si francoske odpovedi ni nihče gnal k srcu," pravi 31-letni Mariborčan.

V kratkem načrtuje trening v Reiteralmu, od koder se bo nato odpravil v Aroso. Tam se bo s kvalifikacijami 10. decembra začela nova sezona. Prva tekma bo na sporedu dan pozneje. Do novega leta se bo nato karavana ustavila še v Montafonu in Innichenu, po novem letu pa bodo gostitelji tekem še Idre Fjall, Blue Mountain, Feldberg, Sunny Valley in nazadnje Veysonnaz. Med popotovanjem od Švice do Švice pa Flisarja in druščino čaka še svetovno prvenstvo v Park Cityju.