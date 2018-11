"Ilka ne bo zmagovala na račun nesreče drugih"

Grega Koštomaj, smučarski trener v taboru Ilke Štuhec. Foto: STA Da je pripravljena na vrnitev med elito, nam je Ilka Štuhec odločno zatrdila v nedavnem Sportalovem sobotnem intervjuju. Njene besede trener Grega Koštomaj na pragu prve tekme zgolj nadgrajuje. O konkretnih rezultatskih pričakovanjih ne želi govoriti. Upa le, da se bo osredotočeno pognala iz štartne hišice in pokazala, da se zaveda svoje kakovosti.

Pomembno psihološko zmago je svetovna prvakinja dosegla z odločnim nastopom na torkovem uradnem treningu, na katerem je postavila deseti čas. Po dvajsetih mesecih se še zdaleč ni preprosto podati v smukaško prežo in napadati. Zmagovalka sedmih tekem svetovnega pokala je dobila občutek za linije in razvijanje hitrosti. Zdaj bo skušala izvedbam do petkove prve tekme dodajati agresivnost in hitrost.

"Naj opravi svoje delo. Rezultat ne bo izostal," pravi Koštomaj, s katerim je Darja Črnko kot alfa in omega Ilkine ekipe leta 2015, ko ga je zvabila pod svoje okrilje, nedvomno zadela v polno. S Savinjčanom je namreč ob strokovnosti dobila tudi mirnost in logistično oporo. Skupaj z novim serviserjem Alešem Sopotnikom in kineziologinjo Anjo Šešum zdaj tvorijo zavidljivo močno ekipo, ki se podaja v sezono, katere vrhunec bo svetovno prvenstvo v Aareju.

Kaj vam vsega nekaj dni pred prvo tekmo sezone pove pogled Ilke Štuhec?

Željna je tekme. Kaže pozitivno vznemirjenost. Treningi in predvsem tekme pa bodo pokazali, koliko je ob tem tudi osredotočenosti in sproščenosti. Ko bo prišel pravi trenutek, mora postaviti palice čez štartno paličico in opraviti svoje delo.

Kaj pa vaš notranji glas? Navsezadnje je bilo zadnjih 20 mesecev tudi za vas zelo neobičajnih. Na kakšen način čutite, da je sezona pred vrati?

Tudi jaz čutim predtekmovalno napetost. Je pa vse še zelo obvladljivo. Ob delovnih obratih vsaj navzven delujem mirno. V meni je nekoliko drugače …

Odločno v novo sezono. Foto: STA

Kaj vam je prinesel nedavni trening v Nakiski, kjer ste se skušali preusmeriti na bolj tekmovalne vožnje, ob tem pa zmanjšati količino kilometrov?

Bili smo uspešni. Tam je bilo zelo malo tujih ekip. Le del ruske in pa Čehinja Ester Ledecka. To pomeni, da smo imeli želeni mir. Lahko smo realizirali zastavljeni načrt dela. Morda zaradi tega ni bilo večjega števila konkurenčnih časovnih primerjav. A zame je bolj pomembno to, da je Ilka ujela želene občutke na trši snežni podlagi. V Evropi smo namreč veliko trenirali na mehkejših progah. Če potegnem črto, lahko rečem, da je pripravljena za tekme.

O konkretnih rezultatih v vašem taboru kot po pravilu ne govorite. Kakšen pa je osnovni cilj pred tekmami v Lake Louiseu? Vrnitev in preizkus konkurenčnosti ali odkrita težnja po kosanju z najboljšimi?

Neznank je kar nekaj, zato so napovedi nehvaležne. Osredotočeni smo na izvedbe. Če v smučanju ne bo preveč tipanja, temveč ustrezni meri agresivnosti in napadalnosti, si lahko obetamo dober rezultat. Kakšen? Ne, o tem ne razmišljamo. To je le dodatno psihološko breme.

Se je pa verjetno lepo vrniti v Lake Louise …

Kamorkoli se človek vrne, zlahka vidi spremembe. Tudi proga v Lake Louiseu je vsako leto nekoliko drugačna. Bodisi zaradi snežne podlage bodisi zaradi konfiguracije terena. Kot član strokovnega štaba skušam biti osredotočen na oporo tekmovalki. Razmišljam o tem, kje in kako voziti, da bi bila linija najhitrejša. Se pa strinjam, da je tudi zaradi lepih spominov Lake Louise pravi kraj za vrnitev v svetovni pokal. Ko smo nazadnje zapuščali ta kraj, smo bili veseli. Tu so se gradile pozitivne vrednote.

V kolikšni meri se je v času Ilkine odsotnosti spreminjala smučarska oprema? Kako dejaven je bil na tem področju Stöckli in kakšna je bila pri razvoju vloga vaše ekipe?

Stöckli uvaja spremembe. Sledi razvoju. A v naši ekipi smo za zdaj še nekoliko zadržani. Ilka je opravila nekaj testov, predvsem superveleslalomskih smuči. Se pa veliko bolje počuti na stari opremi. Na tekmah bo zato uporabljala stare modele smuči. Tudi serviser Aleš Sopotnik pravi, da je zaradi drsnih oblog prepričan o pravilnosti te odločitve. Pri novi opremi je še preveč neznank.

Ilka Štuhec v Lake Louiseu: v petek bo šlo znova zares. Foto: Getty Images

Kaj pa konkurenca? Novi rod počasi prihaja, sicer pa se zdi, da so poškodbe in upokojitve zelo osiromašile svetovni vrh.

Ko se je Ilka poškodovala, je svetovni pokal izgubil branilko smukaškega globusa, zaradi česar je bila konkurenca šibkejša. Verjemite pa mi, da so tekmice to zelo obžalovale. Poškodbe nihče ne privošči nikomur. Zdaj je slika podobna, čeprav nekoliko obrnjena. Tudi nam je žal, da prihaja do teh poškodb. Želimo tekmovati proti najboljšim. Ilka naj tekmice premaguje na snegu. Prepričan sem o tem, da ne bo zmagovala na račun nesreče drugih. Če je dobra, želi to vedno dokazati v boju z vsemi najboljšimi.

Ko govoriva o poškodbah, ne moreva mimo pogovorov o varnostnih ukrepih. Po eni strani gre za varovala na tekmah, vse več pozornosti pa varovalom namenjajo tudi opremljevalci. So vas prepričali poddresi, ki zmanjšujejo možnost ureznin, ali jopiči z napihljivimi blazinami?

Naš opremljevalec nam je ponudil možnost testiranja v vetrovniku. Smo na tekočem z razpoložljivo ponudbo. Veliko je še odprtih vprašanj. Konkretno, zračne blazine se pogosto sprožajo v nepravih trenutkih. Dokler ta oprema ne bo do potankosti razvita in bi jo morda celo zahteval FIS, bo odločitev prepuščena občutkom tekmovalcev in tekmovalk. Lahko povem, da na treningih Ilka uporablja dres proti urezninam. Na tekmi pa bo verjetno nastopala brez zaščitnih oblačil. Zračna blazina? Ne, imamo drugačno zaščito za hrbet. S tistimi jopiči se tekmovalka ne počuti dovolj svobodno in fleksibilno.