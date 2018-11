Marcel Hirscher: Smučanje ni več na prvem mestu

"Vesel sem, da vztraja. Želim se boriti z najboljšimi na svetu. Želim jih premagati. Ko ti uspe, je občutek najlepši. Saj veste, če bi bilo preprosto, bi bilo dolgočasno. Rad imam izzive," nam je o nadaljevanju kariere Marcela Hirscherja pred enim mesecem v Söldnu zatrjeval Henrik Kristoffersen. Tisti mladi Norvežan, ki je v pretekli zimi nemalokrat uprizoril vrhunsko predstavo, vrgel rokavico Avstrijcu, nato pa dobro minuto pozneje kljub vklopljenim kameram preklinjal, brcal, udarjal s palico ob ogrado, škripal z zobmi ali na kakšen drugačen način kazal frustracije.

Ko je v nedeljo v Leviju znova postregel z izjemnim drugim slalomom, a je bil ta znova za devet stotink sekunde preskromen za zmago nad Hirscherjem, se je zgolj nasmehnil. Do zmag bo že še prišel. Morda celo že na naslednjih tekmah. A nedeljski slalom je bil pač še eden v nizu razpletov Hirscherjeve ere. To je bila namreč že trinajsta tekma, ki se je končala z izidom: 1. Hirscher, 2. Kristoffersen.

Zadnja sezona? O tem bo Marcel govoril marca. Nič novega torej. Foto: Getty Images

Videti je samoumevno …

Še zdaleč ni samoumevno, čeprav se ob predstavah solnograškega šampiona, pri katerem se ob zavidljivi odzivnosti in napadalnosti zdi, da stopalka za plin še ni potisnjena do skrajne meje, ustvarja takšen občutek. Za Marcelovo izjemnostjo se poleg nesporne nadarjenosti, trdega fizičnega dela in unovčevanja prefinjenih občutkov skriva tudi daleč najboljša podpora, ki jo ima lahko v obliki servisa, razvoja opreme, pozornosti na malenkosti in celotne logistike smučar na tej ravni.

Nikakor pa ne gre prezreti niti izjemne odločnosti in motiviranosti, ki odlikujeta Hirscherja in njegovo smučanje, pa čeprav je v zadnjem desetletju osvojil vse, kar se osvojiti da. In še več, rekordnih sedem zmag v skupnem seštevku svetovnega pokala, ob tem še deset malih globusov, dve zlati olimpijski kolajni in še štiri posamične na svetovnih prvenstvih. In seveda – 59 zmag. Več jih je v moški konkurenci vknjižil le Ingemar Stenmark (86).

Družina pred smučanjem

Kristoffersen se dobro zaveda, da ga lov za najboljšim smučarjem na svetu dela še boljšega. Po drugi strani pa Hirscher ne skriva, da je danes drugačen športnik kot pred meseci, ko je v Aareju zbiral kristalne nagrade za novo vrhunsko sezono. Na pragu tridesetih let se o prihodnosti odloča od sezone do sezone, po poroki z dolgoletno partnerico Lauro in rojstvu sina na ravnovesje med športnim in zasebnim življenjem gleda z drugačnimi očmi.

"Prioritete so se spremenile. Smučanje ni več najpomembnejša stvar v mojem življenju. Ta sezona je drugačna. Ne morem je primerjati s predhodnimi. Družina je na prvem mestu. Vsaka tekma pa mi je na neki način podarjena," je v pogovoru z avstrijskimi novinarji, ki ga je objavil Kronen Zeitung, izjavil vodilni smučar svetovnega pokala.

Mr. Snow (gospod Sneg), nov jelen na Hirscherjevi laponski farmi Foto: Getty Images

"Prav sem se odločil"

Po zmagi v Leviju ni skrival zadovoljstva. "Odločitev za nadaljevanje smučarske poti je bila pravilna. Edina stvar, ki jo lahko trenutno počnem na tako visoki ravni, je smučanje. Je pa dejstvo, da si moraš na tej ravni postaviti prioritete. Bomo videli, koliko časa bo trajal ta kompromis," o zmagovanju ob novi vrednostni lestvici pripoveduje Hirscher.

Svojim navijačem ob tem med vrsticami sporoča, naj se pripravijo tudi na čase, ko bo vrstni red drugačen. Na dejstvo, da Kristoffersen zgolj čaka na svojo priložnost, ga opozarja toplina Norvežanove sape v zatilju. "Tu je še nekaj mladih 'turbo' smučarjev. Recimo Clement Noël," na dejstvo, da kljub nizu dominantnih sezon mladi rod ne spi, opozarja avstrijski športnik leta.

Vse je na svojem mestu

"Že po prvem teku slaloma v Leviju sem bil pomirjen. Zakaj? Videl sem, da je vse na svojem mestu. Še vedno sem v položaju, ko lahko zmagujem. To me pomirja. Obenem pa zaradi motivirane konkurence čutim pritisk. Ta pritisk je pozitiven dejavnik," se je v nedavnem pogovoru na Sevus TV na finsko preizkušnjo še enkrat ozrl Hirscher, ki se medtem že pripravlja na nadaljevanje sezone.

Ostaja v Avstriji, natančneje v svoji bazi v Reiteralmu, v ZDA pa bo potoval šele tik pred veleslalomom v Beaver Creeku. Do takrat pa si želi tudi čim več miru. Tega bo tudi dobil, saj znajo v Avstriji zelo učinkovito zaščititi svojega zvezdnika. "Svoje meje pa postavljam tudi sam. Moje življenje je moje življenje," dodaja stari znanec Kranjske Gore.

Marcel Hirscher v številkah: