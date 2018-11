S številko ena ali brez: izzivanje lastnega značaja in velikanov

Žreb mu je pred dobrim mesecem v Söldnu namenil štartno številko ena. Prvič v karieri. A ta mu je ostala le za spomin, saj ledeniške tekme zaradi neugodnih vremenskih razmer ni bilo. Veleslalomska sezona se bo tako za 26-letnega Bukovčana, ki se je v pretekli sezoni udomačil v elitni sedmerici, začela v nedeljo v Beaver Creeku. Potem ko bo namreč hitrostna druščina na progi Ptice roparice lovila točke v smuku in superveleslalomu, bo zastor ameriške turneje padel z veleslalomom.

Žan Kranjec na ameriškem snegu ni nikoli blestel. Lansko 14. mesto v Beaver Creeku je namreč njegov edini veljavni rezultat. "Tudi tukaj sem lahko hiter," po treningih v Vailu pravi četrti veleslalomist z olimpijskih iger, ki naj bi bil pregovorno nevaren predvsem na tehnično zahtevnih progah, na primer v Söldnu, Val d'Iseru in Alta Badii. Letos bo skušal dokazati, da lahko najboljšim kost vrže na več prizoriščih.

V svoji dnevni komunikaciji pregovorno vljuden in zadržan, včasih celo sramežljiv. A ko stopi v štartno hišico iz sebe izzove drznost, agresivnost in napadalnost. V izjemno močni veleslalomski konkurenci je s temi elementi svoj veleslalom dvignil do te ravni, da so nanj pozorni tudi največji mojstri. Ne glede na to, ali bo imel na prsih številko ena ali sedem ...

Ob skromnih dosežkih smukačev v sezono znova vstopate kot prvi adut moške reprezentance. Gre za dodatno breme?

Poskušam ostati osredotočen na svoje smučanje. Moja naloga je, da dobro treniram, predvsem pa, da smučanje nato prenesem na tekmo. S tem statusom, ki mi ga nalagajo mediji in smučarska javnost, se ne obremenjujem. Ne skrivam pa, da včasih to tudi zasledim. Ni pa moteče.

Že drugo zaporedno sezono ste ostali brez söldenske tekme, ki razblinja veleslalomsko napetost. Jo zaradi tega še čutite?

Ni prijetno, ko se več mesecev pripravljaš in odštevaš dneve do prvega veleslaloma, nato pa preizkušnjo nekaj ur pred štartom odpovedo. Želel sem nastopati, seveda. Tudi zaradi občutka dobre pripravljenosti. Toda proti naravi se ne da boriti. Odpoved sem hitro sprejel kot dejstvo in se povsem normalno pripravljal na pravi začetek sezone. Bil sem osredotočen na svoje delo. Verjamem, da lahko v nedeljo pokažem, kaj znam.

Led nove sezone ste posledično prebili v slalomu in v Leviju s štartno številko 82 za 28 stotink sekunde zgrešili finale.

Kadarkoli se postavim na štart slalomske tekme, je, ne glede na štartno številko, cilj vsaj preboj v finale. Proga v Leviju slovi kot tista, ki pri moji številki vsaj deloma še omogoča uvrstitev med trideseterico. Tudi tokrat je bil cilj dosegljiv, zato mi je žal. Vem namreč, da vožnja ni bila povsem brezhibna. Žal mi je tudi predhodnih treningov, ki so bili zaradi težav s hrbtom nekoliko omejeni. No, zdaj je vse v redu. Slalom pa … Pripravljen sem bolje kot v pretekli sezoni, a to bom moral tudi dokazati.

Beseda ali dve o pripravah v Vailu …

Pričakali so nas dobri pogoji. Sprva smo trenirali na nekoliko mehkejši podlagi. V nadaljevanju so nam progo pripravili še z vodo, tako da je bila površina bolj trda. Za raznolikost treningov je torej poskrbljeno. Z opravljenim delom smo vsi skupaj zadovoljni. Držimo se načrta. Tako mora biti vse do nedeljske tekme.

Selitev iz jeseni v pravo zimo?

Vsekakor. Kot smučar imam rad prave zimske razmere. No, ne govorim o ekstremno nizkih temperaturah. Tudi v Vailu je bil en dan takšen. Živo srebro se je namreč spustilo do minus dvajset stopinj Celzija. Sicer pa je bilo vreme ugodno in primerno za kakovostne treninge.

Iz vašega tabora so v Söldnu prihajali namigi o odlični pripravljenosti. Verjamete, da ste zadržali tisto raven?

Verjamem, da mi je to uspelo. Hiter sem, sem pa že v Söldnu vedel, da je razlika med treningi in tekmami velika. Če smučaš dobro na treningih, to ne pomeni veliko, če ravni nisi sposoben prenesti na tekme. Prav to je moj največji izziv. V sezono se podajam z mislijo, da tekmecem ne prepuščam ali podarjam nič. Pokazati želim svoje najboljše predstave. Če mi bo to uspelo, bom tudi z rezultatom zanesljivo zadovoljen.

Vas o tem prepričujejo tudi zadnje primerjave na treningih?

V Vailu smo se družili predvsem z Nemci in Avstrijci, med katerimi pa ni bilo Marcela Hirscherja. Dobil sem potrditev, da sem lahko ob dobrem smučanju v ospredju. To me pomirja. Je pomembno za orientacijo in samozavest. Me pa trening z dobrimi tujimi tekmeci vse bolj motivira.

V zadnjih sezonah ste razblinili kar nekaj nepisanih pravil oziroma stereotipov. Vseeno pa naj bi za vas še veljalo, da ste izrazito konkurenčni na tehnično zahtevnih progah in da vam ameriške tekme niso pisane na kožo. Se lahko v nedeljo lotite še tega nepisanega pravila?

Verjetno bodo vedno obstajale proge, ki mi bodo naklonjene nekoliko bolj kot druge. Tako je pri vseh smučarjih. Vsekakor pa je moja želja, da sem konkurenčne v vseh razmerah, na vseh snežnih podlagah in na različnih konfiguracijah. Bevaer Creek? Prepričan sem, da sem lahko boljši kot v preteklosti. V zadnjem obdobju sem svoje smučanje dvignil na višjo raven tudi na nekoliko manj zahtevnih progah.

Pogosto govorimo o specifičnem snegu v Koloradu. Lahko opišete letošnjo "izvedbo"?

Sneg je suh in zelo agresiven. To je posledica majhne stopnje vlage v zraku in nizkih temperatur. Razlika v primerjavi z evropskim snegom je precejšnja, čeprav se ta zaradi vode na tekmah nekoliko zmanjša. Pomembno je, da osvojim to podlago. V Vailu bomo trenirali do petka.