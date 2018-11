Dvomov ni več: Ilka je pripravljena na veliko vrnitev

Medtem ko je nova snežna pošiljka onemogočila zadnji moški trening v Beaver Creeku in ob upoštevanju vremenske napovedi organizatorje prisilila v rokado v tekmovalnem urniku, pa so se po progi uvodnega smuka v Lake Louisu še tretjič spustila dekleta. Kot bi v generalki, za katero je v kanadski provinci Alberta posijalo tudi sonce, najboljše smučarke pretekle zime poskušale pokazati zobe, se je vrstni red v primerjavi z uvodnima dvema treningoma dodobra premešal. Stalnica med najhitrejšimi na vseh treh treningih sta bili le Nicole Schmidhofer in Ilka Štuhec, ta je svoj dosežek popravila še za sekundo (skupno od torka za kar dve in štiri desetinke), kar je tokrat zadostovalo za peti čas.

Na zadnjem treningu je bila edina Slovenka v Lake Louisu peta. Foto: Reuters

Avstrijka Schmidhoferjeva, ki sicer po štirih uvrstitvah na stopničke še čaka na svojo prvo zmago v svetovnem pokalu, je na dobre tri kilometre dolgi progi postavila čas 1:48,37 in za 32 stotink sekunde prehitela Tino Weirather. Prvi dami superveleslaloma iz Liechtensteina so sledile Nemka Kira Wilde (+0,49), branilka velikega kristalnega globusa Mikaela Shiffrin (+0,51) in na petem mestu skupaj Ilka Štuhec ter Ramona Siebenhofer (+0,72).

Čas je za vrnitev: na treningih 10., 3. in 5. čas. Foto: Reuters "Naj uživa!"

A če uvrstitve in stotinke z uradnih treningov potisnemo na stranski tir, velja Ilkine predstave v Lake Louisu sprejeti kot potrditev konkurenčnosti opreme in predvsem ustrezne psihološke pripravljenosti na vrnitev v svetovni pokal, medtem ko pa smučarska kakovost in telesna pripravljenost že pred tem nista bili sporni. S tem se strinja tudi trener Grega Koštomaj, zadovoljen, da so treningi v Nakiski in uradni preizkusi proge v Lake Louisu dvignili tekmovalkino samozavest.

"Pripravljena je! Pričakovanja? Naj bo sproščena. Naj v svojem smučanju uživa. Naj si zaupa in se dosledno drži zastavljenih linij. Če odpelje vožnjo z dovolj uravnoteženosti, samozaupanja in zanesljivosti, se bo to poznalo v lepem rezultatu," je prepričan savinjski trener v taboru svetovne smukaške prvakinje.

Konkurenca ni spala, toda …

Čeprav je jasno, da smučarke na uradnih treningih niso pokazale vseh kart in so se osredotočale bolj na iskanje linij in približevanje tekmovalni agresivnosti, pa so po videnem v Ilkinem taboru vendarle lahko mirni. Očitno je namreč, da je Štajerka znova v stanju, ko lahko, ne glede na predstave preostalih, s kakovostno tekmovalno izvedbo brez večjih napak računa na najvišja mesta.

"Konkurenca ni spala. Res je, da je nekaj poškodovanih. A če želiš biti najboljši, moraš premagati vse na štartu. Je pa pomembno, da se ne ukvarja s konkurenco, temveč s svojo izvedbo. Če pokaže pravo vožnjo, bo sposobna premagovati tekmice," se je seznama manjkajočih (Lindsey Vonn, Sofia Goggia, Johanna Schnarf …) dotaknil Koštomaj.

Grega Koštomaj in Ilka Štuhec sta do potankosti proučila linije olimpijskega smuka v Lake Louisu. Foto: Getty Images

Čas za vrnitev

Za sedemkratno zmagovalko tekem svetovnega pokala torej prihaja trenutek, na katerega je čakala vse od usodnega 22. oktobra 2017, ko si je na pragu olimpijske sezone med treningom slaloma v Pitztalu poškodovala levo koleno, čemur je sledila dolgotrajna rehabilitacija. Zanjo še zdaleč ne prva. Prvič pa se vrača v središčni vlogi, saj je bila pred poškodbo prva dama svetovnega smuka.

Lake Louise je kot kraj vrnitve resda izbrala predvsem zaradi dejstva, da se tam praviloma začenja nova sezona v hitrih disciplinah. A zanemarljivo ni niti dejstvo, da je v Alberti v zadnjih sedmih letih nastopila kar na 18 tekmah, tako da progo zelo dobro pozna, za nameček pa je bila na njej tudi že zelo uspešna. Predvsem predlanskim, ko je z dvema zmagama napovedala vrhunsko sezono.