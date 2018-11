Uspešna vrnitev Ilke Štuhec, zmaga je šla v Avstrijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ilka Štuhec je odpeljala svojo prvo tekmo v svetovnem pokalu po 20-mesečni odsotnosti in poškodbi kolena, zaradi katere je izpustila celotno minulo olimpijsko sezono. Na uvodnem ženskem smuku sezone je bila šesta. Zmagala je Avstrijka Nicole Schmidhofer, Švicarka Michelle Gisin je bila druga, tretje mesto je pripadlo Nemki Kiri Weidle.

Na svojem ljubem prizorišču, kjer je predlani dvakrat zmagala, se je Štajerka zavihtela v najhitrejšo smukaško deseterico ter s šestim mestom poskrbela za najboljši dosežek slovenskega smučanja v novi sezoni svetovnega pokala.

Mariborčanka je uvodni ženski smuk začela s številko devet ter dokazala, da dobri časi na treningu, bila je deseta, tretja in peta, niso bili slučaj ter da je kljub skoraj dveletni odsotnosti ohranila stik s konkurenco.

Ob prihodu v cilj je zaostanek 79 stotink najhitrejše Slovenke zadoščal za takrat tretje mesto. Zaostala je le za Švicarko Michelle Gisin in smučarko iz Liechtensteina Tino Weirather.

Nicole Schmidhofer Foto: Reuters

22-letna Nemka prvič na odru za zmagovalke

Na startu so bile še zagnane izzivalke. S stopničk jo je takoj nato potisnila naslednja na startu Avstrijka Stephanie Venier. Do konca pa sta jo še prehiteli le zmagovalka preizkušnje Schmidhoferjeva in 22-letna nemška senzacija Weidlejeva, ki še nikoli prej ni stala na odru za zmagovalke, v svetovnem pokalu pa je bila najvišje pred enim letom osma v Lake Louisu.

Vesela je tudi Schmidhoferjeva, ki je pri 29 letih prišla do svoje prve zmage v svetovnem pokalu, potem ko je bila štirikrat na stopničkah in je lani na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu senzacionalno osvojila zlato na superveleslalomu.

V Lake Louisu bo v soboto na sporedu še en smuk, dogajanje na tem smučišču v kanadskem Skalnem gorovju pa se bo sklenilo v nedeljo s superveleslalomom.

Spomnimo, ko je Ilka predlani nazadnje nastopala v Lake Louisu, je slavila dve smukaški zmagi in tako napovedala sanjsko sezono. Ta se je končala s sedmimi zmagami, dvema malima globusoma, drugim mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala in naslovom svetovne prvakinje.