Takšno je trenutno zdravstveno stanje nesrečnega Švicarja

Alpski smučar Marc Gisin, brat olimpijskih prvakinj Dominique in Michelle Gisin, je na včerajšnjem superveleslalomu v Val Gardeni grdo padel in utrpel hude poškodbe. S helikopterjem so ga najprej odpeljali v bolnišnico v Bolcano, kjer so opravili prve preiskave, nato pa so ga zvečer prepeljali v švicarski Luzern, kjer bo ostal na zdravljenju.

Švicarska smučarska zveza naj bi sveže informacije o Gisinovem zdravstvenem stanju posredovala danes popoldne, medtem pa so v javnosti že zaokrožile neuradne informacije, ki razkrivajo obsežnost Gisinovih poškodb.

Nesrečni smučar, ki je hudo padel že leta 2015 na superveleslalomu v Kitzbühlu, naj bi po poročanju švicarskega medija Blick utrpel zlom več reber, imel naj bi tudi pretres možganov in poškodbo medenice, ki pa naj ne bi zahtevala operativnega posega.

Po poročanju italijanskega športnega časnika La Gazetta dello Sport Gisin med sobotnim smukom pod smučarskim kombinezonom ni nosil zračne blazine, ki bi vsaj delno lahko ublažila poškodbe. Za zdaj naj bi jo uporabljalo med 40 in 45 odstotki smučarjev.