Ko Ilka, Tina in druge naše športnice zasijejo v večernih opravah #foto

Slovenske športnice se na dogodku Športnik leta pokažejo v drugačni luči, ko športno opravo zamenjajo za elegantnejšo. V preteklih letih smo tako že občudovali Ilko Štuhec, Tino Maze in Urško Žolnir, letos pa lahko preseneti še kakšna.

Društvo športnih novinarjev Slovenije bo nocoj v Cankarjevem domu tradicionalno razglasilo najboljše športnike v državi za preteklo leto. Poleg najboljše športnice in športnika Slovenije ter ekipe za leto 2018 bodo razglasil tudi nagrado za izstopajočo mlado športno osebnost leta.

Športniki za to priložnost oblečejo elegantnejše oprave, pri čemer še posebej izstopajo športnice.

V preteklih letih so bile to nekdanja atletinja Alenka Bikar, judoistka Tina Trstenjak, nekdanja plavalka Sara Isaković, nekdanja judoistka Urška Žolnir, smučarka Ilka Štuhec, nekdanja tekačica na smučeh Petra Majdič in nekdanja smučarka Tina Maze.

Tina Maze Foto: Sportida Petra Majdič Foto: Sportida

Ilka Štuhec Foto: Sportida

Tina Trstenjak Foto: Sportida Alenka Bikar Foto: Sportida Sara Isaković Foto: Sportida

Urška Žolnir Foto: Sportida

Prireditev športnik leta bo letos potekala že enainpetdesetič, imena najboljših pa so tudi tokrat izbrali slovenski športni novinarji v sklopu glasovanja članov Društva športnih novinarjev Slovenije.

