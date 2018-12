Slovenski maneken z modnimi dodatki za moške osvaja Američane

Pred letom in pol se je Gašper Tratnik odločil za prelomno potezo v svoji karieri: manekenstvo je postavil na stranski tir in ustvaril lastno znamko modnih dodatkov za moške. Odločitev, ki jo je sprva sprejel zaradi slabih honorarjev na slovenskem trgu, se je izkazala za eno najboljših.

Že v začetku letošnjega leta nam je Gašper Tratnik razložil stanje na slovenskem trgu. Kot maneken se je med drugim preživljal s poziranjem za različna podjetja, a je bil največkrat razočaran tako nad delom kot nad izplačilom.

"Vedno si odvisen od drugih, vedno moraš biti na razpolago, če želiš dobiti posel, vedno se moraš prerekati glede honorarja, saj bi se vsi najraje dogovorili za kompenzacijo. Honorarji pa se v Sloveniji ne morejo primerjati s tujino," pravi Gašper, ki še vedno uživa v tem poklicu, vendar zdaj sam izbira, kaj bo delal in za koga. "Delam le s tistimi, ki spoštujejo delo manekena in ga pošteno plačajo."

Na začetku slabo spal zaradi skrbi, ali bo lahko plačal najemnino

Trenutno največ pozornosti posveča svoji znamki modnih dodatkov za moške GT collection, ki jo je lansiral pred letom in pol. Začetki so bili težki, a se je obrestovalo, pravi. "Moram reči, da je bilo v začetku vse prej kot lahko. Ko sprejmeš vlogo podjetnika, si ti tisti, od katerega je odvisno, ali bo tvoje podjetje raslo ali nazadovalo."

Vedno si na trnih, ali boš lahko plačal vse stroške, najemnine itd. Moram priznati, da na začetku tudi nisem trdno spal, saj sem razmišljal o vsem tem. Ampak moraš se zavedati, da je to samo del procesa. Sprejemati moraš veliko večje odločitve kot takrat, ko delaš za druge.

A vsaka stvar potrebuje čas, kar lahko zdaj potrdi tudi sam. Po enem letu so se dodatki z njegovim podpisom začeli zelo dobro prodajati in zdaj lahko reče, da znamka raste. "Lahko rečem, da sem zelo zadovoljen s prodajo."

Gašper pod svojo znamko ponuja moške zapestnice, kape in pasove, ki se jih lahko nosi na obeh straneh. Največji korak je v zadnjih dveh mesecih naredil z ročnimi urami. "Ker vsi trendi kažejo, da vedno več moških prisega na modne dodatke, kot sta ura in zapestnica skupaj, sem delal v tej smeri."

Največ strank iz ZDA, najmanj iz Slovenije

Čeprav gre za slovensko znamko, je najmanj ravno slovenskih kupcev, največ pa jih prihaja iz ZDA. Tudi zato, ker se je namerno osredotočil na tujino.

Miselnost v Sloveniji trenutno še ni dorasla spletni prodaji. Po Evropi in ZDA so vsi seznanjeni s tem, kako poteka spletna prodaja, in nikoli jim ni težko odšteti več denarja za dober dizajn in kakovosten izdelek.

Opaža, da si moški upajo čedalje več, nosijo več modnih dodatkov in dajo več na slog oblačenja. "V Sloveniji gre to še nekoliko počasneje, a če pogledamo zunaj meja, lahko vidimo, da so moški veliko bolj drzni pri izbiri modnih dodatkov."

Upa, da se bodo slovenski moški približali italijanskim

Pričakovano so Italijani tisti, ki gredo še malce dlje. "Pri Italijanih ni nič nenavadnega, da imajo na eni roki uro in zapestnico, na drugi pa tri različne zapestnice. Seveda vse sovpada s samim stilom. V Sloveniji je le peščica takšnih moških."

Gašper so želi, da bi bili slovenski moški bolj podobni italijanskim. "Mislim, da so Italijani velik korak pred vsemi na tem področju. Sam se bom maksimalno potrudil, da bi tudi Slovenci napredovali na tem področju."

V prihodnje si želi dodati še več moških modnih dodatkov, ki jih po njegovem mnenju res primanjkuje, v letu 2019 pa še kakšen kos oblačila, ki bo primeren za poletne dni.

