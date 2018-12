Tako je videti, ko modo narekuje veganstvo #foto

Vse več zvezdnic in znamk se odpoveduje kosom iz živalskega usnja, krzna ali volne. Da je stil lahko dovršen tudi brez tega, dokazujejo številne zvezdnice od Miley Cyrus do Serene Williams.

Trajnostna in etična moda je trenutno velik trend, ki mu zvesto sledijo številne zvezdnice. Teniška igralka Serena Williams, igralki in sestri Kate in Rooney Mara, pevka Miley Cyrus ter igralki Olivia Wilde in Alicia Silverstone dokazujejo, kako dodelane in elegantne so lahko oprave, ki sledijo temu načelu.

Miley Cyrus na letošnjem Met Gala Foto: Getty Images

Mnoge so že nekaj let zagrizene veganke in hočejo temu prilagoditi celoten način življenja, ne samo prehrano. Zase iščejo etične kose iz 100-odstotne ekološke predelave in brez kakršnekoli povezave s trpljenjem živali.

Takšno modo ustvarja tudi slovenska oblikovalka Matea Benedetti, ki hoče s kreacijami vzbuditi željo po bolj ekološkem ravnanju in opozoriti na težave našega planeta. Pri tem ji s finančnim zaledjem pomaga najbogatejša Slovenka Iza Login.

Zvezdnice, ki skrbijo za živali in planet

Miley Cyrus je na letošnjem dogodku Met Gala nosila kreacijo britanske modne oblikovalke Stelle McCartney, ki že nekaj let ustvarja etične kose in trajnostno modo.

Na dogodku je pevka pozvala tudi druge oblikovalce, da je čas, da začnejo modo ustvarjati brez trpljenja živali. Stella je kmalu zatem v sodelovanju z Adidas Originals lansirala še vegansko različico kultnih superg Stan Smith.

Alicia Silverstone Foto: Getty Images

Podobno že dolgo razmišlja Alicia Silverstone. Ne samo, da je veganka, kupuje tudi samo kose iz ekoloških materialov.

"Vedno se trudim, da ne ustvarjam odpadkov. Če ne najdem dobrega kosa iz druge roke, mora biti iz ekološke predelave. Običajni kos je šele tretja izbira, a to se zgodi zelo redko," je pojasnila za Vogue.

Sestri Mara Foto: Getty Images

Igralki in sestri Kate in Rooney Mara razmišljata podobno. Tudi njuna garderoba postaja skoraj povsem veganska, enako je pri teniški igralki Sereni Williams, ki je letos lansirala svojo prvo linijo oblačil z imenom Serena. Ta je 100-odstotno veganska.

Serena Williams Foto: Getty Images

Za trajnostno modo se zavzema tudi igralka Olivia Wilde, ki meni, da bi morali na modo vsi gledati z močnim občutkom zavedanja. "Moramo razmišljati o tem, kako je bilo nekaj izdelano, kdo je to izdelal in kako lahko mi sami prispevamo k temu, da ustvarimo čim manj odpadkov."

Olivia Wilde Foto: Getty Images