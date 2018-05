Slovenska oblikovalka, ki jo je finančno podprla najbogatejša Slovenka #video

Dokler ni mogla mode ustvarjati ekološko, Matee lastna modna znamka ni zanimala. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Da bi modo ustvarjala samo zato, da bi z njo oblačila ljudi, za Mateo Benedetti ni bilo dovolj. Ker že dolgo ve, kako modna industrija škoduje planetu, se je pred leti odločila, da če bo nekoč imela lastno znamko, bo z njo skrbela za planet in ga ne bo uničevala.

To ji je pomagal spoznati urednik revije Wallpaper, ki ji je med študijem na Nizozemskem dejal, da se bosta v svetu zgodila dva trenda: hi-tech in vrnitev k naravi. Oblikovalci pa se bodo morali odločiti, v katero smer bodo šli.

Novi kolekciji je izdelala iz iz ananasovega usnja, bambusa, ekološke volne ter svile in pletenin recikliranih plastenk in bombaža. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Pri ustvarjanju oblačil ekoloških kolekcij ji je finančno pomagala Iza Login. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Močen investitor za globalno znamko

Ko se je pred petimi leti pojavila prva ekološka svila, je bila to končno iztočnica zanjo. "Rekla sem si, da če grem v ekološko modo, grem v luksuz." Ustvarila je znamko Terra Urbana, ki jo je s prihodom ključnega člana ekipe, Ize Login, preimenovala v Matea Benedetti.

Najbogatejša Slovenka je prek fundacije Login5 postala njena edina in glavna investitorka, s katero sta se odlično ujeli, saj si delita vizijo in vrednote o čistejšem planetu. "Oni se zavzemajo za čist zrak, čisto vodo in čisto zavest. Investirajo samo v projekte, ki so v skladu z njimi. In mi smo del te fundacije."

Iza je izjemno lucidna ženska in velika vizionarka, zelo sva se ujeli. Povedala mi je, da mi je pripravljena pomagati. Ona dejansko podpira projekte, ki skrbijo za to, da bo svet boljši za človeštvo.

Spoznali sta se prek Facebooka, kjer je Matea iskala primernega vlagatelja za svoje prijatelje, a je na koncu našla idealnega zase. "Če si želiš postaviti globalno znamko, potrebuješ res močnega investitorja. Moda je čisto materialna stvar in zadaj je ogromno razvoja."

Oblikovanje celotne kolekcije ji vzame vsaj pol leta: maja lani je že načrtovala zimsko kolekcijo, ki jo je končala februarja, vzporedno pa izdelala še poletno. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Za razvoj prototipne kolekcije je potrebnih od 30 do 50 tisoč evrov vložka

In prav razvoj je ključen pri ekološki modi, zato je lahko Matea s pomočjo Ize postavila močno ekološko ozaveščeno znamko z dvema začetnima kolekcijama, ki ju bo predstavila v soboto, 12. maja, na tednu mode Mercedes Benz Fashion Week Ljubljana (MBFWLJ).

Kolekciji zajemata 33 kosov, ki so med drugim izdelani iz ananasovega usnja, bambusa, ekološke volne ter svile in pletenin recikliranih plastenk in bombaža. Vzorce so razvijali sami kar nekaj mesecev, zato ji Izina pomoč pride še kako prav.

"Za razvoj kolekcije, prvih prototipov, je potrebnih približno 40 tisoč evrov. Mi namreč delamo vse, tudi potiske in avtorske vzorce, saj takšni ne bo obstajajo. Za postavitev modne blagovne znamke pa je potrebnih od 150 do 300 tisoč evrov, kar zajema razvoj izdelka, zaščito blagovne znamke, najem prostorov, showroomov, razstavnih prostorov itd., ob rasti blagovne znamke pa še vložek za celoten marketing."

In ker si želi, da je vse - od začetka do konca - izdelano zavestno in z mislijo na planet, za tesne sodelavce izbira zavestne ljudi. "Od čistilke do drugih sodelavcev, ki razumejo, kaj se dogaja v svetu - vsi prispevajo k razvoju te znamke."

Obe kolekciji bo predstavila v soboto na tednu mode MBFWLJ. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Čuti se odgovorno prispevati k ohranjanju planeta

Prvi dve kolekciji je posvetila koralnim grebenom, ki jim do leta 2050 grozi popolno izumrtje, kar pa pomeni katastrofo za ves planet.

Treba je razumeti, zakaj je tako pomembna majhna stvar, kot je nakup takšne obleke: vse, kar modna industrija ustvari, gre v vode; vse kemikalije, barvila, vse, kar se uporablja pri pridelavi tekstila, gre v reke in iz rek v morja. Tudi zato podvodni svet izumira.

Matea pri tem opozarja, da je modna industrija tretja najbolj škodljiva planetu, takoj za živinorejsko in naftno. Zato si želi modo spet povezati z naravo, saj trenutno deluje proti njej. "Nočem vzbujati krivde, temveč le podati informacijo, kakšna je situacija, in dati možnost, da kupci pomagajo pri spremembah na bolje. Hočem, da kupec nima več občutka, da je nemočen, ampak da skupaj z nami ustvarja boljši svet, ki je bolj prijazen do človeka in okolja."

Najbolj zastrašujoče pa je, da modna industrija ne škodi le planetu, temveč tudi neposredno našemu zdravju. Koža namreč absorbira vse kemikalije, s katerimi obdelujejo materiale, teh kemikalij pa ni malo - v navadnem bombažu je lahko kar do osem tisoč različnih kemikalij, ki gredo v naše telo.

Matea z Livio Firth, ženo igralca Colina Firtha, na odprtju trgovine Pop-up Boutique v Fidenza Villageu v Italiji, kjer so bila na volja njena oblačila. Foto: Osebni arhiv

Livia Firth v Mateini obleki iz jabolčnega usnja. Foto: Osebni arhiv

"Hitra moda je kriminal"

Prav zato sama hitro modo in znamke, kot sta Zara in H&M, označuje za kriminal.

Ne vidim razlike med nekom, ki pristane v zaporu, ker je nekoga okradel, in med hitro modo, saj je ta točno to. Je zloraba delovne sile. Gledala sem dokumentarec The true Cost, ki prikazuje delavke za rešetkami v tovarnah, kjer delajo 12 ur, ob njih pa se sprehajajo moški z mitraljezi, da ne omenimo zlorabe otroške delovne sile. To je zame zapor. Poleg zlorabe delovne sile gre za zlorabo surovin, uporabo ogromnih količin kemikalij. Zame je hitra moda čisti kriminal, ne najdem druge besede.

Prva težava pa so ljudje, ki kupujejo prekomerno poceni izdelke. "Vajeni smo kupovati čim ceneje brez zavedanja, da nas bo tako obnašanje na dolgi rok stalo tudi življenje, ne samo nas, ampak večino živalskih in rastlinskih vrst."

Zavest ljudi o bolj ekološkem ravnanju se sicer izboljšuje, ugotavlja Matea, pri čemer morajo žal pomagati konkretni primeri iz prakse, kot je recimo sredi Pacifiškega oceana plavajoči otok plastike, velik za štiri Francije. Takrat se morda zgodi premik v glavi.

"Zavest raste, a ponudbe zdravih oblačil je zelo malo. Tudi jaz imam težavo, saj tudi trgovci ne razumejo, kaj se dogaja. A vsi bodo mogli prej ko slej spremeniti navade in na nas oblikovalcih je, da delamo drugače, to je naša odgovornost."

Kot oblikovalka si ne predstavlja, da bi živela in delala kje drugje kot v Sloveniji. "Slovenija je zame idealna država za življenje. Je varna, zelena ... Ne vidim se, da bi živela v kakšni veliki prestolnici, v središču Ljubljane pa je mir." Foto: Urban Urbanc/Sportida

Njene kose hočejo kupci iz Savdske Arabije, ZDA, Brazilije

Njeno odgovornost so že začeli prepoznavati kupci iz tujine, čeprav deluje v majhni Sloveniji. S pomočjo spleta se ime Matea Benedetti namreč širi po vsem svetu. "Mojo kolekcijo na Mercedes-Benz Fashion week Ljubljana lahko vidijo tudi v Braziliji, ljudje iz Savdske Arabije in ZDA mi pišejo, da bi radi kupili moje obleke. Internet danes deluje, tako da je čisto vseeno, kje si."

Da uresničim svojo zgodbo in jo pripeljem do fizičnih ljudi, mi je najlažje ustvarjati v svojem okolju. Če bi šla v Pariz, bi bilo to investicijsko že veliko dražje, Slovenija je zato najugodnejša destinacija, saj lahko tukaj postavim blagovno znamko, kot sem si jo zamislila.

Prek spleta pa se njena znamka širi hitreje, kot jim uspe izdelek dostaviti do kupca. S prihodom novih kolekcij zato sploh ne razmišlja o lastni fizični trgovini v Ljubljani, temveč jo bodo takoj ponudili prek spleta, da bo na dosegu globalno. A slovenski kupci bodo vseeno imeli prednost pred drugimi: "Oglasijo se lahko v našem ateljeju, si pogledajo prototipe, jih pomerijo in takoj naročijo. V roku treh tednov, maksimalno štirih, pripravimo izdelek in stranke ga že imajo v omari."

Showroom, kjer lahko pomerite Mateine kreacije:

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

Pri tem pa se ne ozira na dobiček, več ji pomeni to, da bi lahko spremenila miselnost ljudi in vzgojila nove kupce, ki bodo znali kupovati na bolj zdrav način, ki je prijazen tudi do Zemlje. "Če si želimo na tem planetu živeti še nekaj let, je to nujno potrebno."