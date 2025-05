Družina Login želi tik ob idiličnem Blejskem jezeru zgraditi šest luksuznih vil. Čeprav se je občina s pozidavo strinjala, so rdečo luč prižgali v kranjski območni enoti zavoda za varstvo kulturne dediščine. Seznam zadev, ki niso v skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji za to zaščiteno območje, je zelo dolg, jasno ni niti, kakšni so sploh bili nameni Loginovih. Ob tem v oči bode tudi dejstvo, da je že pred izdajo negativnega mnenja sodelovanje z njimi prekinil projektant.

Na Siol.net smo pridobili kulturnovarstvene pogoje in negativno kulturnovarstveno mnenje, ki so ga na kranjski območni enoti zavoda za varstvo kulturne dediščine izdali za projekt šestih vil v bližini njihove vile Epos ob Blejskem jezeru. Negativno mnenje so izdali že v začetku marca, a na zavodu so nam pojasnili, da do sredine maja dopolnitve projektne dokumentacije, ki bi sledila njihovim pripombam, niso prejeli.

Kaj so kulturnovarstveni pogoji in kaj kulturnovarstveno mnenje?



Če želi investitor prenavljati ali odstraniti (če je to dovoljeno) objekt kulturne dediščine, mora najprej pridobiti kulturnovarstvene pogoje, v katerih zavod za varstvo kulturne dediščine določi smernice za načrtovan poseg. Zavod je nato vključen vsaj še kot eden od mnenjedajalcev v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja in v tej fazi investitorju izda kulturnovarstveno mnenje, v katerem presodi, ali je investitor v projektni dokumentaciji upošteval kulturnovarstvene pogoje in akte o zaščiti kulturne dediščine.

O projektu Loginovih na Bledu smo na Siolu obširno poročali v spodnjem članku:

Kaže, da bi radi posekali večino dreves

Glede na dolg spisek pripomb to dejstvo ne preseneča. Na zavodu za varstvo kulturne dediščine so namreč ugotovili, da družba Santos Estate, ki jo vodi France Login, eden od dveh sinov Sama in Ize Login, ni upoštevala večine kulturnovarstvenih pogojev, začenši s pretiranim posegom v relief in avtohtono vegetacijo.

V projektni dokumentaciji za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) so recimo predvideli ohranitev le dveh dreves od skupno trinajstih, ki so jih za ohranitev predvideli v arborističnem poročilu. "Za 42 dreves je bils v arborističnem poročilu priporočena dodatna presoja po izvedbi prve faze čiščenja, kar v DGD-dokumentaciji prav tako ni upoštevano," so v mnenju zapisali na zavodu. Ob tem se zastavlja vprašanje, ali bi ob upoštevanju smernic iz arborističnega poročila lahko sploh zgradili šest vil take velikosti.

Dovoljene kletne etaže bi bile premajhne za lastnike luksuznih avtomobilov

V projektni dokumentaciji so po oceni zavoda za varstvo kulturne dediščine predvidene prevelike kletne etaže. Foto: Studio Tim Fu Mimo kulturnovarstvenih pogojev so v družbi Santos Estate po oceni zavoda projektirali tudi prevelike kletne etaže, s čimer bi posegli v relief naravne police, porasle z visokimi drevesi. Po občinskem zazidalnem načrtu bi namreč lahko gradili dve kletni etaži, namesto tega pa so predvideli eno, a ta bi močno presegala tloris pritličja vile. Zakaj so to storili? Zelo verjetno, ker je ena velika kletna etaža veliko bolj priročna, sploh za lastnike več avtomobilov.

Ob podatku o (ne)zaščiti dreves je zanimivo, da so Loginovi o novih luksuznih vilah na spletni strani fundacije zapisali, da bodo omogočale "dostop do dolgotrajnosti duha, duše in fizične dolgotrajnosti ter celostno povezanost vseh treh elementov".

"Posledično so za gradnjo objektov predvideni izkopi manjše globine (okvirno štiri metre), vendar pa po površini obsežnejši. Tako je v izkopih prizadeto večje območje raščenega terena z avtohtono vegetacijo, zaradi katerih je upoštevanje zgoraj navedenih kulturnovarstvenih pogojev, pa tudi določil ZN Mlino (v največji možni meri ohranjati obstoječo visokodebelno vegetacijo), onemogočeno," so opozorili na zavodu.

Nova vila bi zasenčila Plečnikovo vilo Epos

Naslednje pripombe so na zavodu imeli na velikost novih vil, posebej tiste ob zaščiteni Plečnikovi vili Epos, ki bi morala biti od nje manjša, a je po projektu celo večja.

Nove vile so v primerjavi s Plečnikovo vilo Epos (na sliki računalniško generirana na desni) prevelike, menijo na zavodu za varstvo kulturne dediščine. Foto: Studio Tim Fu Ena od glavnih pomanjkljivosti je tudi videz vil, ki ne samo da ne sledi značilni pozidavi na Bledu, temveč v ospredje postavlja elemente oblikovanja, ki so temu kraju povsem tuji. Gre predvsem za tako imenovan rizalit, po vsej višini naprej pomaknjen del zunanje stene stavbe, ki si ga je projektant zamislil v polkrožni obliki.

Na zavodu so opozorili, da je takšna oblika rizalita med vilami na Bledu izjemno redka, polkrožna oblika pa se običajno pojavi le enkrat na glavni fasadi. "Rizaliti na Bledu so bili oblikovani kot terase ali verande tako v leseni konstrukciji kakor tudi v leseni fasadi, krite z dvokapno streho različnih naklonov. Značilna streha rizalitov je bila prepoznana kot dvokapna (lahko tudi štirikapna) in z napušči, običajno kot frčada. Izpostavljamo težavo neznačilne kritine na rizalitu – vidni beton, nedopustne izvedbe brez napuščev … medtem ko je v izdanih kulturnovarstvenih pogojih iz leta 2023 jasno opredeljen videz frčad in kritine, ki mora biti poenotena na celotnem objektu: v sivi barvi in drobni strukturi," naštevajo.

Projekt se je lani odmaknil celo od že usklajenih rešitev

Ob tem je nenavadno, da so na zavodu opozorili, da se projektna dokumentacija ni oddaljila le od izdanih kulturnovarstvenih pogojev, temveč tudi od rešitev, že usklajenih z zavodom in delovno skupino za arhitekturo Jožeta Plečnika, ki je zasnoval prenovo bližnje vile Epos. Spremembe – tudi zloglasni polkrožni rizaliti – naj bi se zgodile v projektni dokumentaciji, ki jo je prek pooblaščenca družbe Santos Estate zavodu za varstvo kulturne dediščine posredovala že sredi septembra lani, a je po dopolnitvah popolna postala šele sredi letošnjega januarja.

Zavod so pri oblikovanju vil najbolj zmotili polkrožni elementi, ki se ponavljajo pri vseh vilah. Arhitekt Miloš Kosec je o arhitekturi vil zapisal, da je fenomenalno amaterska. "Moj opis projekta bi namesto 'tradicije in inovativnosti v popolni harmoniji' prej zvenel 'tretjerazredna dubajska špekulacija z začetka tisočletja, okrancljana z nekaj provincialne PR-mašinerije'," meni Kosec. Foto: Studio Tim Fu To bi lahko sovpadalo z zamenjavo projektanta, saj se je verjetno na tej točki v projekt vključil skrivnostni biro Studio Tim Fu iz Londona, avtor vizualizacij novih vil, ki so pred nekaj tedni pricurljale v javnosti. O tem in drugih podrobnostih projekta smo se želeli pozanimati pri družbi Santos Estate, vendar na naša vprašanja niso odgovorili.

Blejski župan Mežnar: Kdo sem jaz, da bi sodil, da na Bled te vile ne spadajo?

Obrnili smo se tudi na projektanta Roka Klanjščka, lastnika družbe Real Estate, ki je potrdil, da je projekt vil na Bledu v preteklosti razvijal, a je sodelovanje z investitorjem "sporazumno zaključil pred izdajo omenjenega negativnega mnenja". Klanjščka smo spraševali tudi o tem, ali je pri tem sodeloval z birojem Tima Fuja oziroma ali je s tem birojem seznanjen, a nam zelo verjetno zaradi pogodbenih zavez z Loginovimi o nerazkrivanju podatkov ni odgovoril.

Foto: Tinkara Zupan/STA O načrtovani naložbi Loginovih smo govorili tudi z blejskim županom Antonom Mežanom, ki pravi, da občina pozitivno mnenje za pozidavo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izda, če je ta v skladu z zazidalnim načrtom. Ali kot župan meni, da take vile spadajo na Bled? "Moje mnenje je lahko zelo jasno: če je projekt v skladu z občinskim prostorskim načrtom, kdo sem potem jaz, da bi sodil, da na Bled ne spada? Če pa je karkoli narobe, potem je na strokovnih službah, da povedo svoje," odgovarja Mežan.