"Tukaj je, nova kolekcija iz ekoloških materialov, kot so les in jabolčna vlakna, z barvitimi potiski, ki jih navdihujejo okoliški travniki in gozdovi. Vse to je ustvarila neverjetno nadarjena slovenska oblikovalka Matea Benedetti," je na Instagramu ponosno zapisala kuharska mojstrica Ana Roš in dodala, da bo obedovanje v Hiši Franko odslej tudi "modna brv, predstava in poklon tistemu, kar imamo najraje − materi naravi".

Benedettijeva je ob tem dodala, da je inspiracijo za uniforme našla še v praproti, metuljih in kačjih pastirjih ter v "vsem, kar predstavlja Anino kuhinjo in njeno filozofijo", je sporočila na svojem Instagramu in se Ani zahvalila za zaupanje ter tudi za pogum, da so uniforme v restavracijah trajnostne.

Matea namreč že več let velja za cenjeno oblikovalko s trajnostno naravnanostjo, kar so prepoznali tako v Hollywoodu kot tudi številni zvezdniki, med njimi nogometni vratar Jan Oblak, ki je celo postal model na predstavitvi ene od kolekcij.

Oblačila iz materiala, ki upošteva stroge standarde izdelave

Za Hišo Franko je oblikovala moške jakne iz organskega bombaža in z avtentičnimi potiski iz Italije, ki jih spremlja certifikat GOTS (The Global Organic Standars). Gre za vodilni standard na področju trajnostne proizvodnje tekstila, ki vključuje stroge predpise glede upoštevanja okoljevarstvenih in socialnih kriterijev, ki morajo biti izpolnjeni ter dokumentirani v celotnem postopku proizvodnje tekstila.

Vse majice pa so narejene iz materiala ECOVERO, viskoznih vlaken, pridobljenih iz lesa, obnovljive surovine, in z okolju prijaznim proizvodnim postopkom. "Obožujem ga bolj kot bambus, saj je, ker je narejen iz lesne kaše, mehkejši," je razložila oblikovalka.

"Biti moramo bolj pošteni in manj egoistični"

Objavo na Instagramu je pospremila z vpogledom v ustvarjanje kolekcije za Hišo Franko in ob tem ponovno delila svoje sporočilo, ki ga želi med ljudi razširiti že od samega rojstva znamke Benedetti Life, in sicer, da modo spet poveže z naravo, saj trenutno deluje proti njej. V intervjuju je pred tremi leti izpostavila, da "gre vse, kar modna industrija ustvari, v vode; vse kemikalije, barvila, vse, kar se uporablja pri pridelavi tekstila, gre v reke in iz rek v morja. Tudi zato podvodni svet izumira".

In jasna je bila tudi tokrat, ko je zapisala: "Preprosto moramo postati bolj pošteni in manj egoistični ter pomisliti, kako bomo ohranili svojo čudovito naravo, ki navdihuje tudi mene in Ano."

Verjame, da se ne bodo obdržala le najmočnejša podjetja, temveč da je pred vrati novo obdobje proizvodnje in potrošnje.