Slovenska oblikovalka, ki si je želi tudi hollywoodska srenja

Matea Benedetti je slovenska modna oblikovalka in kostumografinja, ki je tako doma kot v svetu znana po svojih ekološko usmerjenih kolekcijah oblačil. Je ena od redkih v svetu, ki združuje ekološke, celo do živali prijazne materiale, trajnostni koncept in luksuzen dizajn, zaradi česar se ji zdaj obeta sodelovanje z agencijo, ki oblači hollywoodske zvezdnice in modele.

Poslanstvo Matee Benedetti je izdelovati trajnostna oblačila iz materialov, prijaznih do živali in okolja, ter s tem pomagati pri reševanju problematike onesnaževanja našega planeta, poleg tega pa hkrati ozaveščati o ogroženih živalskih vrstah. Nadarjena Primorka je v preteklih letih za svoje delo prejela že več prestižnih nagrad v svetu mode. Sodelovala je na Vegan Fashion Weeku v Los Angeles ter na povabilo organizacije Red Carpet Green Dress, katere soustanoviteljica je žena legendarnega režiserja Jamesa Camerona, Suzy, izdelala prekrasno večerno obleko iz inovacijskega materiala, podobnega svili, narejenega iz lesa.



Njene prekrasne kreacije pa je vsake toliko mogoče videti tudi na slovenskih odrih, med drugim nocoj na premieri opernega dvojca Cavalleria rusticana in Glumači v SNG opera in balet Ljubljana. Z Mateo smo govorili o tem, kako je videti postopek izdelave kostumov, ali tudi pri tem spoštuje načelo recikliranja oziroma trajnosti in kako je doživljala obisk Los Angelesa.

Foto: Bojan Puhek

Ste modna oblikovalka in kostumografinja. Je to pogosta kombinacija v modnem svetu in kako gre to dvoje z roko v roki?

To je pravzaprav zelo pogosta kombinacija. Tudi svetovno znani oblikovalci, kot je bil Alexander McQueen, so delali veliko za gledališča in opere. Tudi Dolce & Gabanna je pred kratkim izdelala kostume za opero v milanski La Scali.

Mene je v svet ustvarjanja opernih kostumov pripeljal režiser Manfred Schweigkofler, ki je režiral tudi operni dvojec Cavalleria rusticana in Glumači, ki bo premiero doživel prav nocoj v SNG Opera in balet Ljubljana. Z njim sva že v preteklosti večkrat sodelovala in mislim, da me Manfred jemlje k svojim predstavam predvsem zato, ker sem prej oblikovalka kot kostumografinja in ker si v svoje opere želi vnesti sodoben čas.

Zase bi rekla, da sem kostumografinja, ki še vedno izhaja iz zgodovine, ampak jo interpretira na zelo sodoben način.

SNG Opera in balet Ljubljana po skoraj 40 letih na oder postavlja klasični diptih iz tradicije italijanske veristične opere – Cavallerio rusticano Pietra Mascagnija in Glumače Ruggiera Leoncavalla. Režijo so zaupali staremu znancu Manfredu Schweigkoflerju, orkester pa bo prvič vodil ameriški dirigent italijanskih korenin Marc Tardue.



Dogodek bo nekaj posebnega tudi zato, ker so morali zaradi upoštevanja priporočil orkester prestaviti iz orkestrske luknje na oder, nastopajoči pa bodo vezani na zaslone. S čimer bo močno oteženo delo tako orkestra kot pevcev.

Foto: SNG Opera in balet Ljubljana/Darja Štravs Tisu

Kakšen je postopek ustvarjanja kostumov za operno predstavo? Koliko prej se začne ustvarjati kostume?

Delovni proces se začne od osem do 12 mesecev prej. Za operni dvojec Cavalleria rusticana in Glumači sem začela kostume ustvarjati novembra lani, ker bi morala biti premiera spomladi, pa je bila zaradi epidemije koronavirusa prestavljena. Tako da so bile v začetku januarja skice kostumov narejene, potem pa se je začela izdelava. Pomerjanje z nastopajočimi smo imeli že pred poletnimi počitnicami.

Osnova pri ustvarjanju za to opero so bili petdeseta leta, Sicilija, italijanski stari filmi, vonj po toplem in zaprašenem … Hotela sem ujeti duh tistega časa.

Foto: SNG Opera in balet Ljubljana/Darja Štravs Tisu

Ali so tako kot vaša modna znamka Benedetti Life tudi kostumi, ki jih ustvarite, trajnostni?

Rečem lahko, da je kar 95 odstotkov opernih kostumov recikliranih. Šla sem v fundus kostumov in skrbno izbrala primere oblačil, ki so najbolj podprli estetiko, ki sem jo želela doseči za Cavallerio rusticano. Stilirala sem vsakega posameznika z vsemi modnimi dodatki in popravili dolžin ali silhuet. Včasih si naredil skice za ves zbor pevcev in se je šivalo veliko bolj uniformirano. V tem primeru zdaj pa ni bilo tako, torej je kostum za vsakega v zboru prilagojen njemu in je v celoti recikliran.

Pri liku Lole sem uporabila ekološki bombaž iz kolekcije Benedetti Life, ker sem jo hotela izpostaviti z barvitimi vzorci, ki spominjajo na italijansko blagovno znamko Dolce & Gabbana. Pa še Nuška Drašček Rojko, ki nastopa v vlogi Lole, je temperamentna in predstavlja italijanski slog ženske.

Kar zadeva preostale soliste, nisem reciklirala obstoječih kostumov, ampak sem reciklirala materiale, ki jih imajo v gledališkem ateljeju. To pomeni, da sem iz njihovega fundusa izbrala tekstil, ki se je nabral skozi čas, in se lotila tehnike patchwork. Uporabila sem tri trajnostne pristope: up-cycling, re-cycling in ekološke tekstilije.

Foto: Bojan Puhek

Kaj se sicer v kulturnih ustanovah, kot je SNG Opera in balet, kjer se ustvarja ogromno predstav in s tem kostumov, zgodi z odsluženimi oblekami? Ali kostume, potem ko se uprizarjanje neke predstave konča, zavržejo ali jih tudi sicer, ko vi nimate prstov zraven, shranijo in znova uporabijo?

Odslužene obleke imajo več namenov. Nekatere kostume oddajajo, jih torej lahko ljudje najamejo za kakšne posebne priložnosti, velikokrat si jih kdo sposodi v času pusta ali za snemanje filmov in oglasov.

Mislim, da vedno več kostumografov tudi reciklira, največkrat tudi zaradi finančnih omejitev. Čeprav moramo pri tem vedno paziti, da to ne vpliva na dizajn ali koncept opere, ki se jo ustvarja. Smo pa vedno bolj iznajdljivi, tudi ko gre za recikliranje opernih kostumov.

Tako da kostumografi zagotovo velikokrat uporabimo stvari iz obstoječega fundusa, torej materiale in kostume, ki so že na voljo v ustanovi, za katero ustvarjamo kostume, če seveda to prenese koncept opere. Če bi na primer ustvarjali predstavo, kjer bi vsi morali imeti navadne bele majice, pa si na primer ne bi mogli pomagati z obstoječim fundusom, ker tega tam ne najdeš v prvotnem stanju, jih seveda kupijo. Tudi za predstave s specifičnim dizajnom ali slog kostume po navadi izdelajo.

Foto: Bojan Puhek

Od kod izvira zavzemanje za to, da se ljudje zbudimo in začnemo biti spet prijazni drug do drugega, do ljudi, do narave? Od kod ta strast do ekologije in trajnostne mode?

Že na fakulteti pred 20 leti sem se ukvarjala s tem in tudi diplomsko nalogo sem posvetila tej temi. Natančneje sem v njej pisala o multifunkcionalnih oblačilih iz recikliranih pletenin slovenskega podjetja, za kar sem takrat prejela tudi nagrado na bienalu industrijskega oblikovanja.

Vse skupaj se je začelo, ko sem bila med študijem na izmenjavi na Nizozemskem, kjer je tedanji glavni urednik revije Wall Paper rekel, da bosta na svetu v prihodnje dva zelo močna trenda oziroma smeri: eden bo tehnologija, umetna inteligenca, hitrost, drugi pa bo vrnitev k naravi, upočasnitev ritma, uporaba ekoloških materialov in tako naprej.

Ampak mi smo takrat ekologijo še dojemali tako, kot da greš v času nazaj. Nekako tako, kot bi se vračali v kameno dobo (smeh, op. p.). Ampak zdaj, ko že nekaj časa spremljam tekstile in razvoj, vidim, da gre za zelo visoko tehnologijo pri trajnostnih materialih. Kajti gre za zelo zahtevne procese, s katerimi se ustvari tekstil, da bo optimalen, obenem pa prijazen do okolja in zdravja. Tehnologijo za izdelavo ananasovega usnja so na primer razvijali devet let.

So torej materiali, prijazni do narave, ki jih je mogoče reciklirati, zahtevnejši za izdelavo in tudi za uporabo kot sintetični?

Ja, so zahtevnejši, ker so zahtevnejši tudi kupci. In so se sintetični materiali razvili tako, da so bolj uporabni za kupca, jih torej ni treba likati in so bolj prožni, je ekološki tekstil bolj zahteven, predvsem zato, ker se mečka, je pa res, da je veliko bolj primeren na otip in zdrav za kožo.

Foto: Bojan Puhek

Vseeno pa si zaradi tega nekdo, ki bi tudi rad nosil ekološka oblačila in tako pripomogel k reševanju našega planeta, takšnih oblek ne more privoščiti … Ali morda obstajajo tudi že cenovno dostopnejša ekološka oblačila?

Oblikovalec lahko dela tudi ulični modo in uporabi ekološke tekstile nižjega cenovnega razreda, tako da takšna oblačila so potem cenejša in so dostopnejša tudi drugim, ne samo tistim, ki imajo višje dohodke. Če niso na dosegu v vašem kraju, so definitivno preko internetne prodaje, kjer je ponudba bistveno bolj pestra, kot v fizičnih trgovinah z ekološkimi oblačili.

Benedetti Life je blagovna znamka visokega cenovnega razreda in se umešča v multibrand trgovine ali konceptualne z izbranimi blagovnimi znamkami. Naš kupec si predvsem želi kvaliteto, dizajn in trajnost, ne glede na ceno in ime blagovne znamke.

Kako bi laikom, ki ne razumejo, zakaj je trajnost pomembna tudi v modni industriji, razložili, za kaj pravzaprav gre, kaj je bistvo?

Dve stvari sta najpomembnejši, da človek preživi, to sta kisik in voda. In prav to dvoje najbolj ogrožajo modna, živinorejska in naftna industrija.

Pri modni industriji je prisotno ogromno toksičnih snovi, zaradi barvil, pesticidov pri predelavi bombaža, velike količine porabe vode in transport. Po drugi strani se v modni industriji uporablja največ sintetičnih tekstilov, ki so naftnega izvora, katerega razgradnja v naravi traja več kot 500 let, med katero se izločajo strupeni plini. Vse to ogroža tako čistost vode kot zraka.

Foto: Bojan Puhek

Katere ekološke materiale uporabljate oblikovalci, ki delate trajnostne znamke?

V prvi sezoni sem največ uporabljala certificiran ekološki bombaž, ki se ga goji brez uporabe pesticidov in sintetičnih gnojil. Zahteva manj namakanja, saj mu v glavnem zadostuje deževnica.

Pred leti sem oblikovala iz jabolčnega usnja, zdaj pa jemljem izključno ananasovo – slednje je boljša izbira, ker vezivo ni poliuretan, ki je sintetičnega izvora, ampak tako imenovanim PLA, ki je biorazgradljivo vezivo, kar pomeni, da če ananasovo usnje odvržemo v naravo, se razgradi v nekaj tednih.

Na novo sem pred kratkim uvedla še materiale, ki so narejeni iz lesa, in po otipu so najbolj podobni svili oziroma viskozi. Uporabljam tudi konopljo, ki je eden najbolj trajnostnih tekstilov, je pa tudi najdražja in najmanj hvaležna za dizajn.

Poslužujem se tudi preje iz recikliranih plastenk, ampak v manjši količini, zato ker vse, kar je narejeno iz recikliranih surovin, naj si bodo ribiške mreže ali plastenke, mi vedno prestavlja vprašanje, kaj pa potem, zato ker dovoli samo en cikel ponovne uporabe kadar je v mešanici z drugim recikliranim materialom.

Tako da, če se le da, uporabljam 100-odstotne reciklirane plastenke ali pa 100-odstotni recikliran bombaž, da je nadaljnje recikliranja čim bolj enostavno.

Foto: Bojan Puhek

Vašo znamko, vaša oblačila priznavajo tako mnogi domači kot tuji zvezdniki. So hollywoodski zvezdniki torej dobro osveščeni o pomenu trajnostne mode ali še vedno premalo?

V Hollywoodu je neverjetno zrasla potreba po ekoloških oziroma veganskih oblačilih, ker je v svetu zvezdništva ogromen porast veganov. To pa pri njih zelo hitro vpliva na množico oziroma na ameriško in globalno tržišče. Pred kratkim me je kontaktirala agencija iz Los Angelesa, ki za zvezdnike išče ekološka in veganska oblačila. In če bo vse tako, kot mora biti, bom verjetno sodelovala z njimi v prihodnje.

Kako vam je uspelo, da so vas kontaktirali iz organizacije Red Carpet Green Dress, katere soustanoviteljica je žena legendarnega režiserja Jamesa Camerona Suzy?

Kontaktirali so me, ker so po Ameriki iskali kvalitetnega trajnostnega dizajnerja in ga tam niso našli. Vegan Fashion Week, ki sem se ga udeležila, je predlagal mene. Poklicali so me v Slovenijo, če bi uspela v enem samem dnevu izdelati večerno obleko iz inovacijskega tekstila za trajnostno modo. Tako da od trenutka, ko sem prejela tekstil, ki so mi ga poslali, sem imela osem ur časa, da jo izdelam. In ker je bilo hitreje, kot da bi poslala obleko nazaj v Ameriko po pošti, sem z obleko odletela v ZDA. Bilo je kot v zelo napetem filmu. (smeh)

Foto: Jose Perez

Kako pa ste prišli do udeležbe na Vegan Fashin Week?

Najdli so me preko medijev. Kontaktirala me je njihova direktorica in me povabila k sodelovanju. Ker sem ena redkih oblikovalcev, ki združuje vse troje, kar so potrebovali: živalim prijazna, ekološka in luksuzna oblačila.

Ta kombinacija namreč s svetu še vedno ni toliko razvita oziroma uveljavljena. Šele ko so lansirali v Milanski La Scala Green Carpet Awards, se je začelo malo bolj govoriti o luksuzu v trajnostnem oblikovanju. Zares še vedno ni zadosti oblikovalcev in podjetij, ki bi imeli ta koncept. Oziroma izdelajo manjšo, »capsul« kolekcijo.

Foto: Jose Perez

Sodelovali ste tudi z Janom Oblakom. Kako sta prišla na idejo, da ustvarita ekološke majice s posebno grafiko? Povejte nam malo več o tem projektu, ki je zaživel pred letom dni.

Razmišljali smo, kaj bi lahko ustvarili, da bi bilo univerzalno, da bi lahko njegovi oboževalci bodisi imeli zase, bodisi za komu podariti ekološki produkt. In tako se je rodila zamisel o ekološkem boxu oziroma škatli, ki vsebuje avtogram kartico z Janovim originalnim podpisom in njegovimi podatki ter majica z grafiko, ki je delo Mihe Kalana. Jan je namreč na majici upodobljen z lovkami hobotnice– zaradi dolgih hitro gibljivih rok, ki gredo pred golom na vse strani in zaradi katerih so mu dali vzdevek škofjeloška hobotnica. (smeh) Pa še ravno sovpadlo je z mojo novo kolekcijo, kjer se ukvarjam prav s hobotnico.

Kaj pripravljate za v prihodnje?

Znamka Benedetti Life lansira februarja novo sezono, tokrat bo kolekcija, kot rečeno, posvečena hobotnicam. Tako da se bom veliko ukvarjala s to živaljo. (smeh) Vsaka kolekcija namreč v ospredje postavi eno ogroženo živalsko vrsto, ki je ogrožena zaradi človeškega početja. Zdi se mi namreč prav, da na tak način dajem glas tistim, ki ga nimajo. Moda je konec koncev nekaj univerzalnega, vseprisotnega, širše dostopnega, modni jezik je mednarodni, oblačila vsi razumejo in tako dosežeš prek mode res veliko število ljudi. Preko mode tudi ozaveščam o trpljenju živali.

Upam da bo leto 2021 v duhu ustvarjanja novega, bolj trajnostnega sveta in prijaznejših odnosov.