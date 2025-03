Po skoraj tridesetih letih se s položaja kreativne direktorice v priznani modni hiši Versace umika 69-letna Donatella Versace, ki je z bratoma Santom in Giannijem modni imperij ustanovila leta 1978 v Milanu.

Funkcijo je prevzela leta 1997, potem ko so ubili njenega brata Giannija Versaceja. Nadzirala je na stotine kampanj za italijanski modni imperij, oblikovala pa tudi avtomobile in hotele, je poročal BBC. 69-letnico bo na položaju zamenjal Dario Vitale, nekdanji direktor pri Miu Miu, še poroča BBC.

Kot je še poročal britanski časnik, naj bi se skupina Prada zanimala za nakup modne hiše Versace. To je leta 2018 kupila skupina Capri Holdings in za imperij takrat plačala dve milijardi evrov. V četrtek so iz Capri Holdings sporočili, da se bo Donatella Versace zdaj posvetila človekoljubnim in dobrodelnim dogodkom ter ostala "zagovornica blagovne znamke po vsem svetu".

"Versace je v mojem DNK in bo vedno v mojem srcu"

Vitala so v družbi opisali kot talentiranega vodjo oblikovanja, čigar "nadarjenost in vizija bosta ključni za rast imperija Versace". Hkrati so se zahvalili Donatelli Versace za vse, kar je naredila za znamko, in za to, da je odigrala pomembno vlogo pri svetovnem uspehu podjetja.

Foto: Guliverimage

Na svojem profilu na Instagramu se je oglasila tudi Donatella, ki je zapisala, da ji je bilo nadaljevanje zapuščine brata v največjo čast: "Versace je v mojem DNK in bo vedno v mojem srcu." Dodala je, da je navdušena, da bo Dario Vitale del Versacejeve družine in da bo imela lahko sama na modno znamko svež pogled.

Donatella Versace je v preteklosti sodelovala z največjimi svetovnimi zvezdami in skrbela za njihove oprave. Med drugimi je sodelovala z Madonno, Beyoncé in Lady Gaga. Slavna modna oblikovalka je leta 2000 oblikovala slovito zeleno obleko za Jennifer Lopez in obleko Michelle Obama za njeno zadnjo državno večerjo leta 2016, preden se je njen mož Barack Obama poslovil s položaja.

Jennifer Lopez in Donatella Versace leta 2019 na modni reviji Foto: Guliverimage

Kot je še poročal britanski BBC, Donatella Versace velja za utelešenje modne hiše. Leta 2018 so podjetje prodali skupini Michael Kors, ki ga je leto kasneje pripojila družbi Capri Holdings. Italijanska modna hiša je lani poskrbela za okoli petino (okoli 20 odstotkov) Caprijevih prihodkov, ki so v letu 2024 dosegli 5,2 milijarde evrov.

