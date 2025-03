Rimska eleganca za sodobne moške

Moška moda ni le vprašanje oblačenja, temveč način izražanja osebnega in življenjskega sloga ter samozavesti. V svetu, kjer prvi vtis pomeni vse, moški vedno bolj posegajo po znamkah, ki združujejo vrhunsko izdelavo, sodobne trende in brezčasno eleganco.

V tem duhu izstopa znamka Dan John, ki združuje brezčasno italijansko eleganco s sodobnimi modnimi smernicami in tako postane popoln sopotnik vsakega moškega, ki želi z oblačili izražati svoj slog in samozavest.

Priznana italijanska znamka iz Rima, ki ponuja popolno ravnovesje med poslovno eleganco in sproščenim vsakdanjim stilom, ponuja vrhunske kroje, dovršeno sodobnost in izjemno kakovost materialov. Trgovini Dan John v nakupovalnem središču Supernova Ljubljana Rudnik ter Supernova Kranj prinašata edinstveno doživetje italijanske mode slovenskim moškim.

Foto: Dan John

Prestižna italijanska dediščina v sodobnem duhu

Dan John izhaja iz srca Italije, dežele, ki je sinonim za prefinjenost in kakovost tako v oblikovanju in avtomobilski industriji kot tudi v ženski in moški modi. Znamka s svojim unikatnim pristopom k oblikovanju ponuja kolekcijo, ki zadovolji potrebe sodobnega moškega – tistega, ki potrebuje brezhibno krojeno poslovno obleko, ali tistega, ki išče udobne, a elegantne vsakodnevne kose. Vsak kos je oblikovan z mislijo na moškega, ki ceni estetiko, kakovost in udobje ter se tako tudi oblači.

Za vse, ki prisegate na poslovno eleganco, blagovna znamka ponuja brezhibno krojene obleke, klasične srajce in modne suknjiče. Hkrati pa kolekcija vsebuje tudi vrhunske casual kose – od polo majic, chino hlač in jopic do sproščenih suknjičev, ki se odlično kombinirajo za vsako priložnost. Za trendovski videz od glave do pete so poskrbeli tudi z odličnim izborom modnih dodatkov, obutve in parfumov.

Foto: Dan John Barve, ki poudarijo individualnost

Kolekcija združuje klasične zemeljske tone s smelimi barvnimi poudarki, ki dodajo kanček svežine in individualnosti. Kombinacija raznolikih odtenkov omogoča moškemu izražanje osebnega sloga brez kompromisov pri eleganci.

Poleg vrhunske izdelave in estetske dovršenosti je pri Dan John velik poudarek tudi na materialih. Kolekcije so zasnovane z uporabo kakovostnih naravnih tkanin, ki omogočajo udobno nošenje ves dan. Posebno mesto v ponudbi imajo poletna lanena oblačila, ki so popolna izbira za tople dni. Zračnost, lahkotnost in prefinjen videz so glavni razlogi, zakaj je lanena kolekcija med moškimi tako priljubljena.

Foto: Dan John Detajli, ki naredijo razliko

Prava umetnost moškega oblačenja se skriva v detajlih. Dan John posebno pozornost namenja drobnim elementom, ki oblačilom dodajo edinstven pečat. Zanimivi gumbi, izbrani materiali, dovršeni šivi in skrbno oblikovani kroji so tisto, kar razlikuje povprečno oblačilo od resnično nepozabnega kosa.

Velik izbor modnih dodatkov, kot so šik kravate, elegantni ali casual pasovi, torbe, čevlji, spodnje perilo in parfumi – Dan John omogoča popoln izraz vašega življenjskega sloga tako v poslovno-svečanih kot tudi sproščeno-športnih trenutkih.

Popolnoma sveže kolekcije, oblikovane z mislijo na dinamičnega moškega, ki ceni slog in kakovost, boste našli ekskluzivno v Supernovi s povsem novima sodobnima trgovinama v Supernovi Ljubljana Rudnik in Supernovi Kranj. Doživite vrhunsko italijansko modo, ki združuje tradicijo, inovacije in brezčasni slog.