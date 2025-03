Znana modna znamka, katere trgovine so na več lokacijah v Zagrebu, je zašla v finančne težave, zato je nemški proizvajalec na okrožnem sodišču v Bielefeldu vložil predlog za stečaj v samoupravi.

S tem postopkom naj bi zagotovili nadaljevanje poslovanja družbe, po poročanju nemških medijev pa medtem potekajo pogajanja z morebitnimi investitorji.

Ni prvič

Podjetje Gerry Weber International je bilo v stečajnem postopku že v letih 2019 in 2023, pred letom in pol so v Nemčiji zaprli kar 122 od 171 trgovin in poslovalnic ter odpustili okoli 450 delavcev.

Podjetje Gerry Weber so ustanovili leta 1973 pod imenom Hatex KG. Blagovna znamka je z leti začela poslovati v več kot 60 državah ter zaposluje okoli tisoč ljudi v Nemčiji in tujini.

V finančnih težavah naj bi se po poročanju Fenix Magazine znašla tudi modna znamka Esprit, negotovo prihodnost pa naj bi v letu 2025 imelo še več trgovcev, še posebej v maloprodajnem sektorju tekstila in mode.