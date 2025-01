Sodišče rok za preverjanje terjatev MLM podaljšalo do aprila

Kot je obrazložilo sodišče, je stečajna upraviteljica za podaljšanje roka zaprosila zaradi velikega števila prijavljenih terjatev, ki se jih je nabralo 541. V predlogu sodišču je navedla tudi, da so določeni zahtevki upnikov obsežni, predvsem glede ločitvenih pravic, tako po količini prilog in dokumentacije kot vsebinskega vidika.

Še nekaj nerazčiščenih računovodskih postavk

Čeprav Benedik v otvoritvenem poročilu obveznosti stečajnega dolžnika do upnikov še ni predstavila, pa je ocenila njegova razpoložljiva sredstva. V zaključnih izkazih, izdelanih na dan stečaja, 29. avgusta lani, je družba na aktivni strani bilance izkazovala dobrih 21 milijonov evrov sredstev, zdaj pa jih je stečajna upraviteljica ocenila na okoli 18,8 milijona evrov.

Pri tem je poudarila, da so nekatere računovodske postavke še vedno nerazčiščene, zato nadaljuje pridobivanje potrebnih podatkov, da bo stanje mogoče dokončno uskladiti. "Podatki se pri določenih postavkah lahko še spremenijo, o čemer bom poročala v nadaljevanju stečaja. Prav tako bom po potrebi predložila tudi popravek otvoritvene bilance, ko bodo podatki to omogočali," je v poročilu zapisala upraviteljica.

Iz poročila je razvidno, da je podjetje NAI Significa tržno vrednost okoli 52.500 kvadratnih metrov velikega poslovnega kompleksa v Melju ocenilo na nekaj manj kot enajst milijonov evrov, Benedik pa je v otvoritveni bilanci upoštevala ocenjeno likvidacijsko vrednost, ki znaša slabih 7,7 milijona evrov.

Oprema in proizvodni stroji so po tržni vrednosti ocenjeni na skoraj 1,1 milijona evrov, njihova likvidacijska vrednost pa je ocenjena na sedem milijonov evrov. Na okoli tri milijone evrov so ocenjene zaloge in terjatve, a njihovo stanje Benedik še usklajuje s kupci.

Večini zaposlenih so se pogodbe iztekle

Konec leta je podjetje dokončno ustavilo proizvodnjo, tako da so se pogodbe o zaposlitvi za določen čas iztekle večini od 174 delavcev, ki so po stečaju še opravljali nekatere zaključne posle. Po pisanju Večera bo za določen čas ostalo še okoli 30 zaposlenih, predvsem vzdrževalcev, varnostnikov, delavcev v računovodstvu ter skladiščnikov.

Medtem je podjetje Monisa Forging, ki je za eno leto najelo kovačijo, prezaposlilo okoli 15 delavcev, ki so doslej delali v tem obratu, dodaja časnik. Pred stečajem konec avgusta lani je bilo v MLM zaposlenih 308 delavcev.