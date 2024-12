Avstrijska veriga, ki jo težave v poslovanju pestijo že več let, je sredi novembra sprožila drugi postopek zaradi insolventnosti. Ker se je poskus iskanja svežih finančnih sredstev ob pomoči potencialnega investitorja končal neuspešno, je v začetku decembra podjetje vložilo predlog za stečaj. S tem bo avstrijska veriga trgovin s pohištvom po več kot stotih letih delovanja dokončno prenehala poslovati, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Avstrijska veriga trgovin s pohištvom bo dokončno nehala poslovati. Foto: Guliverimage

Zaposleni so ostali tudi brez novembrske plače

Zaradi stečaja je okoli 1.500 zaposlenih ostalo brez novembrske plače. Pomagal jim bo avstrijski državni odškodninski sklad za primere insolventnosti podjetij, ki bo delavcem v najkrajšem mogočem času nakazal neizplačane plače in sorazmerni del božičnice. Po podatkih Delavske zbornice Spodnje Avstrije bo sklad za to namenil skupno 3,8 milijona evrov.

Stečaj trgovske verige pa bo vplival tudi na njene kupce, predvsem tiste, ki so vplačali predujme za nakup novega pohištva in jih bodo zaradi insolvenčnih predpisov težko dobili nazaj. "Obstaja veliko težkih primerov," je ta teden za agencijo APA povedal stečajni upravitelj podjetja Volker Leitner. Po poročanju nekaterih avstrijskih medijev naj bi šlo za od 10 do 20 tisoč strank, ki so vplačale predujme za pohištvo, kot so na primer kuhinje ali sedežne garniture.

Pohištvena veriga Kika-Leiner z več kot 100-letno tradicijo, ki jo poznajo tudi slovenski kupci, je bila od leta 2013 deležna več sprememb v lastništvu. Foto: Guliverimage

Pohištvena veriga ima več kot 100-letno tradicijo

Leitner je poudaril, da preverja, katera naročila kupcev bi bilo mogoče izpolniti v skladu z določili obstoječe zakonodaje. V primerih, ko to ne bo mogoče, pa bo treba vplačane predujme prijaviti kot terjatve v stečajnem postopku, je za radio ORF pojasnil Maximilian Eder iz Združenja za informiranje potrošnikov. Terjatve lahko prijavijo tudi imetniki neunovčenih vrednostnih bonov trgovske verige.

Pohištvena veriga Kika-Leiner z več kot 100-letno tradicijo, ki jo poznajo tudi slovenski kupci, je bila od leta 2013 deležna več sprememb v lastništvu. Leta 2023 je matična družba Signa, ki je lani končala v stečaju, družbi Supernova v Gradcu prodala nepremičnine Kike-Leiner, pohištveno dejavnost pa Hermannu Wieserju. Kmalu zatem je podjetje sprožilo prvi postopek zaradi insolventnosti ter nato v okviru procesa prestrukturiranja zaprlo 23 od 40 podružnic trgovske verige. Letos novembra je znova padla odločitev o poskusu prestrukturiranja, ki pa se je končal neuspešno z vložitvijo predloga za stečaj podjetja.