Nemški avtomobilski dobavitelj v stečaj, Volkswagen še upa na rešitev

Nemški proizvajalec avtomobilskih delov Gerhardi Kunststofftechnik je zaradi finančnih težav vložil predlog za stečaj, je razvidno iz objav na pristojnem sodišču v nemškem mestu Hagen. Vodstvo nemškega avtomobilskega velikana Volkswagen, ki je nedavno opozorilo, da bi bilo lahko prisiljeno v Nemčiji zapreti več tovarn ter ukiniti številna delovna mesta, medtem upa, da bo dogovor o novi kolektivni pogodbi s sindikatom IG Metall doseglo do božiča.

Avtomobilski dobavitelj Gerhardi v stečaj

Podjetje, ki zaposluje 1.500 ljudi, specializirano pa je za proizvodnjo galvaniziranih in tehnično dovršenih plastičnih delov za avtomobile, ima tri tovarne v Nemčiji in en obrat v ameriški zvezni državi Alabama. Gerhardi je bil sicer ustanovljen leta 1796 kot proizvajalec zaponk iz medenine in bakra.

Posebej hud udarec za nemška avtomobilska podjetja v zadnjem času predstavlja zmanjševanje njihovega tržnega deleža na kitajskem avtomobilskem trgu, na katerem so ogromno vlagala in kjer so beležila velike dobičke. Foto: AP / Guliverimage

Do stečaja Gerhardija prihaja v času, ko se nemška avtomobilska industrija spopada z velikimi težavami. Pestijo jo finančne težave, ki so posledica vse višjih stroškov, huda konkurenca in upočasnjevanje gospodarske aktivnosti na splošno.

V Volkswagnu upajo na dogovor s sindikatom do božiča

Težave imajo tudi v Volkswagnu, kjer po nedavnem opozorilu, da bi lahko v Nemčiji zaprli več tovarn ter ukinili na tisoče delovnih mest, upajo na še do božiča dosežen dogovor o novi kolektivni pogodbi s sindikatom IG Metall.

"Mislim, da na obeh straneh obstaja velika želja, da te razprave zaposlenih ne počakajo pod božičnim drevesom," je danes na konferenci avtomobilske industrije po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal vodja nabave pri Volkswagnu Dirk Grosse-Loheid.

Volkswagen v največjem gospodarstvu v območju evra zaposluje okoli 120 tisoč ljudi. Približno polovica jih dela na sedežu podjetja in v osrednji tovarni v mestu Wolfsburg na severu države. Skupaj ima podjetje v Nemčiji deset tovarn; šest na Spodnjem Saškem, tri na Saškem in eno v Hessnu. Podjetje v Nemčiji še nikoli ni zaprlo nobene tovarne, tudi sicer tega v svetu ni storilo že več kot tri desetletja. Foto: Guliverimage

Grosse-Loheide verjame, da je Volkswagen sposoben poiskati pot do prave konkurenčnosti. Kot je poudaril, je podjetje iz vsake krize doslej izšlo še močnejše. Je pa treba po njegovem mnenju poskrbeti za vzdržno znižanje stroškov.

Pojasnil je še, da se primanjkljaj naročil nanaša na več kot 500 tisoč vozil, ki jih lahko proizvedejo v vsaki od svojih tovarn. "Če ni povpraševanja, moramo prestrukturirati svoje zmogljivosti in jih prilagoditi stanju na trgu. Mislim, da se temu ne moremo izogniti," je ocenil. Če bi prilagodili zmogljivosti, bi lahko poslovali z visokimi dobički, je prepričan.