V stečaj štajerski dobavitelj zavornih sistemov

Predlog za začetek stečajnega postopka je bil vložen 30. oktobra, vložilo pa ga je podjetje samo, je razvidno s spletne strani Ajpesa.

Pretekli ponedeljek je zaradi finančnih težav podjetja pred vrati ostalo 72 zaposlenih, ki jih je vodstvo poslalo na čakanje. Ker so ostali brez izplačila plač in regresa, so prejšnji teden napovedali stavko, a so jih presenetili z napovedanim stečajem.

Lanska prodaja za skoraj milijon evrov nižja

Podjetje Agis Technologies se je skoraj tri desetletja ukvarjalo s proizvodnjo zavornih agregatov za gospodarska vozila, njihov največji strateški kupec pa je bilo, kot pišejo v letnem poročilu za leto 2023, nizozemsko podjetje SAF Holland. Zadnja leta je bil Agis prek družbe AKAI – na čelu obeh družb je Agnesa Kudić Stemberger – v večinski lasti družbe Wirkeon Trading, poštnega nabiralnika s Cipra.

Kot je direktorica zapisala v zadnjem letnem poročilu, je bila lanska prodaja s 5,8 milijona evrov za skoraj milijon evrov nižja kot leto prej. Med razlogi naj bi bilo zmanjševanje naročil kupcev zaradi višanja cen kot posledice podražite energentov, pa tudi zaradi slabih livarskih orodij, ki jih kupec ni pravočasno zamenjal. Leto so tako v podjetju sklenili s skoraj 600 tisoč evri čiste izgube.