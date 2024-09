Znameniti ameriški proizvajalec plastične posode za shranjevanje živil Tupperware je po letih finančnih težavah v ZDA zaprosil za stečajno zaščito oziroma razglasil stečaj po 11. poglavju ameriške stečajne zakonodaje. Tupperware želi zaščititi znamko ter nadaljevati preoblikovanje v digitalno in tehnološko vodeno podjetje.

Podjetje s sedežem v Orlandu na Floridi se že nekaj časa bori s hudo konkurenco na trgu in razcvetom spletne prodaje. V zadnjih mesecih se je intenzivno pogajalo s posojilodajalci, ki jim dolguje več sto milijonov dolarjev, poročajo tuje tiskovne agencije.

"V zadnjih letih so finančni položaj podjetja močno načeli izzivi v makroekonomskem okolju," je dogajanje v torek pospremila predsednica in izvršna direktorica družbe Laurie Ann Goldman. "Proučevali smo številne strateške možnosti in sklenili, da je stečaj najboljša pot," je pojasnila.

Podjetje želijo prodati in s tem zaščititi znamko

V podjetju bodo sodišče zaprosili, da jim med stečajnim postopkom dovoli nadaljnje poslovanje, v tem času naj bi tudi normalno plačevali zaposlene in dobavitelje. "Naše cenjene stranke nameravamo še naprej oskrbovati z visokokakovostnimi izdelki, ki jih imajo radi in jim zaupajo," je dejala Goldman.

Prepričana je, da so v zadnjem obdobju dosegli pomemben napredek pri preobrazbi, kar nameravajo nadaljevati tudi v prihodnje, končni cilj pa je prodaja podjetja in s tem zaščita znamke.

Delnica družbe je bila ob zaprtju borz v ponedeljek vredna 0,5099 dolarja, še decembra lani denimo 2,55 dolarja. Tupperware je ob vložitvi zahteve za stečaj na pristojnem sodišču navedel, da je njegovo premoženje vredno od 500 milijonov do milijarde dolarjev. Upnikov je med 50 tisoč in 100 tisoč.

Tupperware je leta 1946 ustanovil Earl Tupper. Podjetje je s svojimi plastičnimi kuhinjskimi posodami in gospodinjskimi pripomočki po drugi svetovni vojni v svetu povzročilo pravo revolucijo in postalo simbol blaginje.