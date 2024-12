Mercedesova zvezda: po 228 letih stečaj za dobavitelja

Podjetje Gerhardi Kunststofftechnik so ustanovili leta 1796 in je veljalo za enega najstarejših dobaviteljev avtomobilskih komponent. Začeli so proizvodnjo izdelkov in železove rude, nato pa se dokazali v času razvoja nemške avtomobilske industrije in si prislužili pomembne posle z naročniki, kot je Mercedes-Benz. Pri Gerhardiju so preživeli invazijo Napoleona, dve svetovni vojni in velike gospodarske krize, toda pred koncem leta 2024 je zdajšnje vodstvo na sodišču vložilo zahtevek za stečaj podjetja.

Gerhardi je le eden med številnimi dobavitelji avtomobilske industrije, ki se je zaradi visokih stroškov in nižjega povpraševanja znašel v hudih poslovnih težavah. Zaposlenih so imeli 1.500 ljudi, ki jih zdaj čaka negotova prihodnost.

Nemci so med drugim izdelovali znamenito Mercedesovo zvezdo, ki jo lahko danes vidimo na sprednjem delu njihovih limuzin.