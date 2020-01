Bi se lahko zaobljubili, da bi kupovali manj oblačil? #video

Tudi za letošnje leto so najpogostejše zaobljube tiste o hujšanju in prenehanju kajenja, takšne, ki vplivajo na zdravje. Kaj pa tiste, ki vplivajo na planet in okolje? Z zmanjšanjem nakupovanja novih stvari bi bistveno pomagali Zemlji, pa tudi sebi.

Slovenci na leto (v navadne smeti) zavržemo okrog 14 kilogramov oblačil na osebo, Slovenke pa imajo v svojih omarah v povprečju 70 odstotkov oblačil, ki jih ne nosijo.

To je skrb vzbujajoč podatek, ki močno vpliva na planet, saj je moda eden največjih onesnaževalcev okolja. Zato bi bilo smiselno in odgovorno končno sprejeti zaobljubo, da bomo kupovali manj oblačil.

To je že pred letom in pol izpostavila strokovnjakinja za kulturo oblačenja Lea Pisani, ki pravi, da je čas, da pridemo k pameti.

Slovenke imajo v svojih omarah v povprečju 70 odstotkov oblačil, ki jih ne nosijo. Foto: Getty Images

Kupovanje iz druge roke in boljši izkoristek obstoječe garderobe

V začetku tega leta se je o tem razpisal tudi The Guardian v članku Could I go a year without buying any new clothes? (Bi lahko zdržala vse leto brez kupovanja novih oblačil?, op. p.), v katerem avtorica Lauren Bravo razkriva, kako se je razšla s hitro modo, veliko uničevalko okolja.

Sicer se ni povsem odpovedala modi, le hitri modi in posledično novim oblačilom. Zdaj raje pobrska med kosi iz druge roke, kar predstavlja čisto drugačno izkušnjo nakupovanja. "Če odideš domov praznih rok, se ne počutiš tako poraženo. Prihranil si denar, a si se še vedno imel lepo."

Nekako se ji je uspelo iztrgati iz primeža neprestane želje po novih kosih in hitri modi, a jutranja fobija pred omaro, v kateri "ni nič za obleči", še ni povsem izginila. Se je pa naučila bolje kombinirati oblačila iz svoje obstoječe garderobe in najti nove kombinacije, na katere prej ni niti pomislila.

Mišljenje "nič nimam za obleči" morda ne bo izginilo takoj, a v vaši obstoječi garderobi se v resnici skriva veliko več kombinacij, kot si mislite. Foto: Getty Images

"Ljudem ni mar, kaj nosite"

Novodobni problem hitre mode so tudi vplivneži, ki se jih je treba "rešiti" v želji po spremembi. Lauren je prenehala slediti vsaki znamki in vplivnežu, ki bi jo lahko spet premamil v kupovanje hitre mode, a je zato našla nove, trajnostno naravnane znamke in vplivneže.

"Po njihovem zgledu sem resno začela večkrat nositi svoje kose, na kar sem postala ponosna. Postala sem kot otrok, ki ima svoj najljubši pulover."

Temu je sledilo spoznanje, da nikomur ni mar, kaj nosi in kako pogosto to nosi.

Vsakič, ko sem oblekla isto kombinacijo, sem čakala na kazanje s prstom in neodobravajoče poglede, a se to ni zgodilo. Ker - in tega ne morem dovolj dobro poudariti - ljudem ni mar, kaj nosite. Večina se jih niti ne spomni.

Ugotovila je, da za hitro modo preprosto nima več energije, o tem pa je začela opozarjati tudi druge: "Draga, zaslužiš si več kot hitro modo. Tako kot planet kot mi vsi."

Kako razdreti razmerje s hitro modo

Svoje ugotovitve je strnila v nekaj napotkov, ki bodo tudi drugim pomagali pri razdiranju razmerja s hitro modo. Kot nalašč za novo zaobljubo:

"Razstrupite" svoj digitalni nabiralnik. Odjavite se od prejemanja vseh elektronskih sporočil, ki vas premamljajo s promocijami in popusti, ter nehajte slediti vplivnežem, ki počnejo enako.

Odjavite se od prejemanja vseh elektronskih sporočil, ki vas premamljajo s promocijami in popusti, ter nehajte slediti vplivnežem, ki počnejo enako. Sledite vplivnežem, ki nosijo ponavljajoče se kombinacije. Poiščite vplivneže z dobrim vplivom, ki delijo zanimive in uporabne trike ter spodbujajo k ponovnemu nošenju kosov, ki jih že imate.

Poiščite vplivneže z dobrim vplivom, ki delijo zanimive in uporabne trike ter spodbujajo k ponovnemu nošenju kosov, ki jih že imate. Prepoznajte svoje sprožilce. Pomislite na razloge, zakaj kupujete oblačila, ki jih ne potrebujete, ter kako bi lahko spremenili to vedenje. Naj gre za izogibanje določenim trgovinam ali zapravljivim prijateljem.

Pomislite na razloge, zakaj kupujete oblačila, ki jih ne potrebujete, ter kako bi lahko spremenili to vedenje. Naj gre za izogibanje določenim trgovinam ali zapravljivim prijateljem. Organizirajte si večer novih kombinacij. Iz omare vzemite vsa oblačila in iz njih sestavite povsem nove kombinacije, ki jih še niste nosili. Presenečeni boste, koliko novih lahko nastane, kar vas lahko spet navduši nad vašo garderobo.

Iz omare vzemite vsa oblačila in iz njih sestavite povsem nove kombinacije, ki jih še niste nosili. Presenečeni boste, koliko novih lahko nastane, kar vas lahko spet navduši nad vašo garderobo. Ob posebnih priložnostih si izposodite. Kadar nastopi poseben dogodek in vas ponovno premami nakup, saj je recimo poroka prijatelja dovolj tehten razlog za lov za novim oblačilom, raje razmislite o izposoji. Izposodite si od prijatelja ali pa prek trgovin, ki se ukvarjajo z izposojo. V Sloveniji lahko to storite prek trgovine Maja's Closet, ki ponuja kose luksuznih znamk, med drugim tudi Badgley Mischka, Gucci, Dolce & Gabbana, Marchesa in Jenny Peckham.

