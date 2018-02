Prijateljici odprli prvo slovensko spletno trgovino za izposojo oblek prestižnih znamk #foto

pčl/p

Poročno obleko si lahko izposodite že na vsakem koraku, obleko za svečano priložnost, ki jo boste prav tako nosili enkrat ali morda dvakrat, pa je veliko težje najti. To dilemo sta rešili Maja Mouaz in Albana Ramadani, ki sta odprli spletno trgovino za izposojo oblek luksuznih znamk, ki jih nosijo tudi zvezdnice.

Albana (levo) in Maja Foto: Ana Kovač

Ni malo žensk, ki pred prihajajočim dogodkom, ki zapoveduje elegantno večerno toaleto, živčno premišljuje, kje naj kupijo svojo opravo. Možnosti pri nas ni veliko, vsaj po dostopnih cenah ne. In ko že najdete pravo obleko, se izkaže, da bo samevala v omari, pa čeprav ste zanjo odšteli manjše premoženje.

Na koncu imate morda polno omaro "elegantnejših" oblek iz trgovin hitre mode, a vsi poznamo kakovost teh znamk. Kar je bilo moderno pred pol leta, že letos ne bo več.

Spletna stran Maja's Closet bo zaživela še v tem tednu. Foto: Ana Kovač

V kratkem bosta na spletni strani ponujali tudi izposojo dizajnerskih čevljev in torbic. Foto: Ana Kovač

Izposoja je nov nakup

Luskuzne znamke ustvarjajo večne kose, a po precej zasoljenih cenah. Najboljša rešitev, da lahko v njih zasijete po dostopni ceni, je izposoja. In prav "Rent is the new Buy" (Izposoja je nov nakup, op. p.) je vodilo spletne trgovine Maje Mouaz in Albane Ramadani, ki sta Slovenkam ponudili možnost, da za en večer zasijejo v tisti Guccijevi obleki, ki so jo videle na Blake Lively, Salmi Hayek ali Drew Barrymore.

Zamislili sta si spletno stran Maja's Closet, s pomočjo katere se lahko vsaka ženska prelevi v zvezdnico z rdeče preproge.

Visoke blagovne znamke sva želeli približati vsem ženskam, ne samo tistim z debelejšo denarnico. Da bi si lahko vse privoščile dober dizajnerski kos, ne da bi za to morale najeti posojilo. Predvsem bi radi spremenili način oblačenja Slovenk, saj se marsikatera noče preveč urediti in raje izbere varen stil. Želiva si, da bi postale bolj pogumne,

pravi Maja, Albana pa dodaja, da hočeta ženskam s tem približati koncept najema oblek, ki je v Londonu zelo razširjen.

Albana je tudi tista, ki bo skrbela, da bo trgovina vedno zapolnjena z najboljšimi kosi in zadnjimi trendi. Že deset let namreč živi v Londonu, kjer je stkala pomembne modne vezi in spoznala nekatere modne oblikovalce.

"Imam stike neposredno z oblikovalci, nato z Majo izbereva primerne obleke in jih odkupiva. Imava prednost, ker veliko oblek vidiva, še preden gredo v butike." Ona bo lahko visoko modo takoj pripeljala v Slovenijo, pravi Maja.

Njun moto je, da so ti kosi za vsako žensko in ne samo za zvezdnice. Foto: Ana Kovač

Pred dvema tednoma na Chrissy Teigen, že včeraj na Alenki Košir

Da so trendi, ki jih bo ponujala Maja's Closet, res zadnji in celo aktualni, priča tudi obleka Alenke Košir, ki jo je nosila na včerajšnji predstavitvi spletne trgovine. Priljubljena osebna trenerka si je za to priložnost izbrala kreacijo znamke Self-Portrait, ki jo je v začetku februarja nosila manekenka in žena glasbenika Johna Legenda Chrissy Teigen.

Pred dvema tednoma jo je nosila Chrissy, sinoči Alenka. Foto: Ana Kovač

Alenka je nad novo spletno trgovino navdušena, saj bo končno olajšala urejanje za bolj posebne priložnosti. "Mislim, da velikokrat ne greš na kakšen dogodek, ker se ti zdi, da nimaš primernega oblačila, preprosto ni časa hoditi po trgovinah, finančno si omejen, zato se mi to zdi enkratna priložnost, da se udeležiš več dogodkov."

Do zdaj je morala izbrati izhod v sili: "Kupila sem nekaj univerzalnih oblačil, ki sem jih reciklirala, dodajala različne modne dodatke, in sem se s tem nekako izvlekla (nasmeh, op. p.)." Od zdaj pa bo izbor oprave za dogodek prijetno opravilo. Za naslednjega si je že izbrala novo obleko in prav zaradi nje se ga veseli.

Najem obleke namesto nakupa je do okolja prijaznejša odločitev. Foto: Ana Kovač

Ponujali bosta več kot 20 različnih znamk, ki jih obožujejo tudi zvezdnice. Foto: Ana Kovač

Čiščenje in poštnina sta všteti

Albana in Maja bosta Slovenkam ponujali več kot 20 prestižnih znamk, med katerimi so tudi Badgley Mischka, Gucci, Dolce & Gabbana, Marchesa in Jenny Peckham, ki je zelo priljubljena zaradi slavne stranke Kate Middleton. Med oblikovalci jih je večina britanskih, za britansko modo pa pravita, da je dve leti pred našo.

Postopek izposoje je enak običajnemu nakupu prek spleta:

"Stranka pregleda našo ponudbo, oblikovalce in izbere svojo številko. Doda jo v košarico, mi pa organiziramo dostavo," razlaga Maja. Stranka se lahko z Majo dogovori tudi za predhodno pomerjanje.

Poštnina bo všteta v ceno najema. Foto: Ana Kovač

Izposoja bo mogoča od enega do treh dni, pa tudi do enega tedna. Foto: Ana Kovač

Nato obleko preprosto pošljete nazaj, brez stroškov pošiljanja. "Po uporabi jo zapakira v isti paket in naroči prevzem pošiljke. Mi organiziramo čiščenje in obleka je spet na voljo za najem." Pravzaprav ne pustita, da bi stranka sama poskušala očistiti madeže. "Obleke so res drage, zato je bolje, da za to poskrbimo mi. Če se kaj polije, bomo to uredili."

Cena izposoje obleke se začne pri 80 evrih, a je odvisna od znamke. Za tridnevni najem Guccijeve obleke s kristali Swarovski bo na primer treba odšteti 250 evrov.