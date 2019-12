Kralj hitre mode zaradi okolja razmišlja o izposoji oblek #video

Švedsko podjetje bo model izposojanja mode sprva preizkusilo v svojih trgovinah v Stockholmu, kjer bo to na voljo članom programa zvestobe: za približno 33 evrov na teden si bodo lahko izposodili obleke iz kolekcije 50 kosov.

Poskusno obdobje izposoje bo trajalo tri mesece, začelo se bo ta petek, nato pa se bodo pri H&M odločili, ali bodo model izposojevalnice razširili še na druge trgovine. Hkrati z izposojo bodo preizkusili tudi možnost popravila oblek.

Sistem izposoje oblek bodo preizkušali naslednje tri mesece. Foto: Getty Images

Po poskusnem obdobju razmislek za širitev

H&M je eno od številnih podjetij, ki močno vplivajo na globalno segrevanje in onesnaževanje okolja, zato so vsakršni ukrepi več kot dobrodošli.

Pri švedskem velikanu in kralju hitre mode, ki je pravzaprav glavni krivec za nastale razmere, se zavedajo svojega vpliva, zato upajo, da se bo testni model izposoje oblačil dobro obnesel. "Močno verjamemo v izposojo oblačil, a se hočemo, preden se podamo v to, o tem naučiti čim več," je pojasnil vodja poslovnega razvoja družbe Daniel Claesson.

Sicer pa ima H&M že nekaj časa v trgovinah po vsem svetu, tudi v Sloveniji, reciklirno postajo, kamor lahko vsak prinese odslužena ali uničena oblačila, ne glede na to, katere znamke so.

Sistem recikliranja v H&M-u. Foto: Getty Images

Bolj ekološki poskušajo biti tudi pri Zari

Bolj ekološko so začeli razmišljati tudi pri podjetju Inditex, ki ima pod okriljem znamke hitre mode Zaro, Pull & Bear in Bershko, saj so julija sporočili, da bodo do leta 2025 vsa oblačila izdelovali trajnostno: njihov bombaž bo ekološko pridelan in ga bo mogoče reciklirati, viskoza bo 100-odstotno trajnostna, poleg tega pa bodo bolj skrbeli za to, da bo življenjska doba njihovega tekstila daljša.

Svojo besedo so delno že držali, saj so v ponudbi pred kratkim uvedli poseben koncept, imenovan "join life", ki vključuje bolj ekološke in trajnostne modne kose; ti so izdelani iz recikliranih materialov in starih oblačil. "Pri procesu recikliranja se porabi manj vode in energije, zato je nakup recikliranih oblačil bolj ekološki kot nakup nerecikliranih," pravijo pri Zari.

Kolekcijo "join life" zaznamujejo nevtralne barve in enostavni, brezčasni kosi, ki jih je lažje vključiti v svojo že obstoječo garderobo.

Tako za Zaro v okviru "join life" reciklirajo račje perje, ki se večinoma uporablja kot polnilo jaken in puhovk:

Te poteze modnih velikanov so vsekakor dobrodošle in kažejo na to, da se lahko vsak, tudi hitra moda, ki velja za enega od največjih onesnaževalcev, potrudi za boljše in bolj odgovorno ravnanje z okoljem.

