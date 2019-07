Zara bo do leta 2025 uvedla veliko spremembo #video

Podjetje Inditex, ki ima pod svojim okriljem znane znamke hitre mode Zaro, Pull & Bear in Bershko, je sporočilo, da bodo do leta 2025 vsa oblačila izdelovali trajnostno.

Hitra moda je eden največjih krivcev za vse večje onesnaževanje Zemlje, zato so se tudi pri podjetju Inditex odločili, da ne bodo več prispevali k temu. Inditex, ki je tretje največje tekstilno podjetje na svetu, ima v lasti Zaro, Zara Home, Massimo Dutti, Pull & Bear in Bershko.

Trajnostno bodo preoblikovali vse svoje znamke, kar pomeni, da bo njihov bombaž ekološko pridelan in ga bo možno reciklirati, viskoza bo 100-odstotno trajnostna, poleg tega pa bodo bolj skrbeli za to, da bo življenjska doba njihovega tekstila daljša.

Še prej pa se morajo rešiti plastičnih vrečk

Pablo Isla, generalni direktor Inditexa, je sporočil, da nameravajo trajnostni cilj doseči do leta 2025, še prej pa se hočejo znebiti plastičnih vrečk. Zara je denimo ena redkih znamk hitre mode, ki že dolgo uporablja zgolj papirnate vrečke - nekaj, kar želijo pri podjetju prenesti še na druge svoje znamke.

"Trajnost je neskončna naloga, ki smo se je lotili vsi pri Inditexu, za to pa se zavzemajo tudi vsi naši dobavitelji," je pojasnil Isla in dodal, da se zavedajo problema, ki ga svetu prinašajo hitra moda in zavržena oblačila.

Zato bodo prihodnje leto v vse Zarine trgovine postavili zabojnike, v katerih se bodo zbirala stara in ponošena oblačila, ki jih bo možno reciklirati in iz njih ustvariti nove kose.

Prihajajo tudi trajnostni tedni mode

Da se je svet mode končno zganil in začel ukrepati, kaže tudi optimistična novica, da je Švedska le dva meseca pred začetkom tedna mode v Stockholmu odpovedala dogodek in oznanila, da si hočejo vzeti čas za razvoj prireditve, ki bi predstavljala bolj trajnostno modo.

Razložili so, da ne bodo več organizirali tradicionalnih tednov mode, kot smo jih bili vajeni do zdaj, ter da se bodo osredotočili na bolj trajnostno modo ter podpirali znamke in oblikovalce, ki pri svojem delu mislijo tudi na okolje. S tem hočejo postaviti nova merila v industriji, ki zelo slabo vpliva na odnos do mode in Zemlje, so pojasnili.

Opozarjanje na težave planeta tudi v modi vse glasnejše

Že na začetku leta pa je prvo upanje pokazal Los Angeles, kjer so februarja letos organizirali prvi veganski teden mode na svetu. Njegova rdeča nit je ozaveščanje ljudi o modi, pri kateri ni trpela nobena žival, opozarjanje na velike negativne vplive, ki jih ima modna industrija na okolje, in izkaz podpore trajnostnim znamkam.

Sicer pa v tej smeri že nekaj časa razmišlja naša modna oblikovalka Matea Benedetti, ki hoče s svojimi kreacijami vzbuditi željo po bolj ekološkem ravnanju in ljudi opozoriti na težave našega planeta, saj je modna industrija tretja najbolj škodljiva planetu, takoj za živinorejsko in naftno.

