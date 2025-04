DS Smith, vodilno podjetje za proizvodnjo kartonske embalaže, ki prek treh velikih obratov deluje tudi v Sloveniji, je na družbenih omrežjih zagnalo novo mednarodno kampanjo z naslovom "Let Plastic Go Out of Fashion", s katero opozarja na hitro rastoči problem plastičnih ovojev in vrečk v spletni prodaji oblačil in obutve.

Foto: DS Smith Slovenija

V Sloveniji smo leta 2019 prepovedali brezplačno delitev plastičnih vrečk v fizičnih trgovinah. Namen pa – znižanje porabe pod 40 vrečk na osebo letno. Ne glede na to in številne kampanje s pozivi k zmanjšanju porabe plastike za enkratno uporabo spletna modna industrija še vedno ustvarja vse več plastičnih odpadkov. DS Smith se na ta izziv odziva z rešitvami iz reciklabilnih materialov brez plastike ter spodbuja trajnostne prakse v embalažni industriji.

Po podatkih raziskave, ki jo je za DS Smith izvedlo podjetje Development Economics, naj bi bilo do leta 2030 na šestih največjih evropskih trgih (Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija, Italija, Španija in Poljska) porabljenih več kot 22 milijard plastičnih vrečk za sekundarno embalažo spletnih modnih pošiljk – skoraj deset milijonov na dan. Le sedem odstotkov teh vrečk se reciklira, kar 93 odstotkov pa jih konča na odlagališčih ali v sežigalnicah. Tudi v Sloveniji, kljub ukrepom za zmanjšanje uporabe plastike, količina plastičnih odpadkov iz embalaže še narašča. Leta 2022 je vsak prebivalec ustvaril rekordnih 26,9 kg.

Foto: DS Smith Slovenija

Medtem ko so trgovci v fizičnih trgovinah množično opustili plastične vrečke (v Veliki Britaniji se je poraba plastičnih vrečk po uvedbi dajatve zmanjšala za 98 %), modna industrija pri spletni prodaji še vedno v veliki meri uporablja plastiko. Na Poljskem in v Španiji je kar 98 % pošiljk še vedno pakiranih v plastično embalažo, žal tudi v Nemčiji delež embalaže na osnovi naravnih vlaken, kot sta papir in karton, ne preseže 10 %. V prihodnjih letih se pričakuje najhitrejšo rast uporabe plastičnih vrečk prav na Poljskem (za 102 %) in v Španiji (za 78 %), kar z vidika trajnostnosti nikakor ni dobro.

Foto: DS Smith Slovenija

Pri DS Smith poudarjajo, da rešitev že obstaja – zamenjava sekundarne plastične embalaže s papirjem in kartonom, kar nekateri njihovi naročniki že uresničuejo. Embalaža na osnovi naravnih vlaken in papirja je široko dostopna alternativa, ki je pogosto tudi 100-odstotno reciklabilna. Poleg tega je ključnega pomena tudi optimizacija velikosti embalaže. Raziskava DS Smith je namreč pokazala, da se vsako leto v Združenem kraljestvu zaradi neustrezno prevelikih embalaž transportira 85 milijonov kubičnih metrov zraka, kar predstavlja volumen več kot 34 tisoč olimpijskih bazenov. To povzroča skoraj pet milijonov nepotrebnih dostavnih poti in 86.071 ton presežnih emisij CO₂ letno.

Kot primer dobre prakse podjetje ponosno izpostavlja sodelovanje z modnim velikanom Zalando, ki je s pomočjo DS Smithovih rešitev uspešno in v celoti prešel na papirnato embalažo za spletne pošiljke – tudi v Sloveniji. Po podatkih Zalanda je ta prehod na reciklabilno embalažo prinesel kar 16-odstotno povečanje zadovoljstva strank.

Foto: DS Smith Slovenija

Tudi potrošniki si želijo sprememb. Po podatkih anketne raziskave, ki jo je v šestih državah februarja 2025 izvedlo podjetje Censuswide, kar 74 % vprašanih meni, da bi morali plastične vrečke v spletnih modnih trgovinah opustiti, če obstajajo alternative. 67 % potrošnikov ima raje papirnato ali kartonsko embalažo kot plastično, 51 % pa jih zaradi količine plastične embalaže, v katero so zapakirani modni izdelki v spletni prodaji, čuti krivdo. Pri tem potrošniki odgovornost za spremembo največkrat pripisujejo proizvajalcem embalaže (41 %), sledijo trgovci (35 %) in vlade (23 %). DS Smith ob teh podatkih poziva k zakonodajnim spremembam, ki bodo bolj ustrezale sodobnim nakupovalnim navadam in pospešile prehod na materiale, primerne za ponovno uporabo.

Kot del rešitve DS Smith tudi prek razvojnikov v Sloveniji razvija in trži več inovativnih papirnatih rešitev za sekundarno embalažo, kot so kartonaste kuverte Fastpak ter poštne škatle Tape Back in Safe Sender. Pri DS Smith ob tem poudarjajo: "Na voljo je že veliko papirnih in kartonskih alternativ za sekundarno embalažo, zato je najbolj smiselno, da se najprej osredotočimo prav na ta segment. Menimo, da lahko tako mi kot tudi spletne modne blagovne znamke naredimo več. S tem bomo povečali stopnjo recikliranja in zagotovili daljšo življenjsko dobo materialov."

Foto: DS Smith Slovenija

Kampanja "Let Plastic Go Out of Fashion" nadaljuje dolgoročna prizadevanja podjetja DS Smith za zmanjševanje plastike v embalaži. Podjetje je do danes že odstranilo več kot milijardo kosov plastične embalaže – kar 16 mesecev pred ciljem njihove trajnostne strategije, zastavljenim za leto 2025. Trajnostne rešitve pa razvijajo tudi za druge sektorje. V farmaciji na primer ponujajo varno, polno reciklabilno, okolju prijazno embalažo, skladno z visokimi standardi industrije, izpostaviti pa velja tudi sodelovanje s Skupino Panvita, kjer so s kartonsko embalažo "Easy Bowl" zmanjšali porabo plastike za do 85 odstotkov.

Z nekaterimi največjimi podjetji iz industrijskega sektorja, kot so TPV, Danfoss in BSH, pa intenzivno razvijajo zaščitne elemente in inserte iz valovitega kartona, ki bodo nadomestili stiroporne. Z novo kampanjo želi DS Smith okrepiti pritisk na spletne trgovce in zakonodajalce ter spodbuditi hitrejši prehod na trajnostne embalažne rešitve, tudi v zavedanju potrošnikov. Več na: www.dssmith.com/sl.

Naročnik oglasnega sporočila je DS Smith Slovenija d.o.o.