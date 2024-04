Najrazličnejša nova življenja za osamljena stara oblačila

V okviru globalnega trajnostnega projekta Wear&Share družbe Answear, ki ga v Sloveniji izvajajo drugič in letos v okviru vseslovenskega projekta Podari obleko, posadi smreko, so slovenski dijaki zbrali dobre 16,5 tone rabljenih oblačil.

Namen projekta je starim, a še vedno uporabnim oblačilom, ki morajo biti čista in lepo ohranjena, vdahniti novo življenje in pokazati, da ima moda poleg estetske vrednosti tudi pridih družbene odgovornosti.

Med 34 šolami najuspešnejši na Bledu

Tablica na posajeni sadiki bo blejske dijake ob vsakem obisku Arboretuma Volčji potok spomnila na njihov trajnostni dosežek. Foto: Answear V akcijo se je vključilo 34 slovenskih osnovnih šol, najuspešnejša pa je bila blejska osnovna šola prof. dr. Josipa Premrlja, kjer so zbrali 1,4 tone. Blejskim osnovnošolcem trajnost ni tuja, tako med drugim v Tednu otroka, to je prvi polni teden oktobra, organizirajo otroški bazar, kjer ponudijo pozabljena oblačila, obutev in dodatke, ki jih niso prevzeli več kot eno leto. Namesto da bi končali kot odpad, dobijo vsi ti predmeti nove skrbne lastnike.

Zlasti uspešen pri zbiranju rabljenih oblačil je bil 8. A razred (generacija 2010), v katerem so prispevali več kot 500 kilogramov rabljenih oblačil. Organizatorji so jih popeljali v Arboretum Volčji Potok, kjer so na Svetovni dan Zemlje (22. aprila) posadili grmovnico Cornus kousa 'Milky Way' in jo opremili s tablico s posebnim posvetilom, ki jih bo ob vsakem obisku v Arboretumu spomnila na njihov dosežek.

Od surovine do novih namenov

Hitra menjava modnih predmetov ustvarja veliko količino oblačil, ki jih njihovi lastniki ne bodo nosili več. Trajnostni projekti, kot je ta, pomagajo, da ta še vedno uporabna oblačila, obutev in dodatki v manjši meri končajo na odlagališčih odpadkov.

Zbrana oblačila namreč dobijo novo življenje na različne načine, pojasnjujejo pri spletnem prodajalcu oblačil Answear, ki izvaja projekt Wear&Share. Po skrbnem pregledu s soizvajalcem nekatera reciklirajo, nekatera uvedejo na trg kot sekundarno blago, nekatera pa uporabijo za povsem drugačne namene, denimo za avtomobilsko izolacijo. Vsak kilogram še ovrednotijo po deset evrskih centov, kar nakažejo v dobrodelne namene, natančneje za družbeno odgovorne projekte soizvajalca, ki je letos družba Valtex.

Pomočnica direktorja Arboretum Volčji Potok Melita Miš je nagrajenim dijakom in drugim prisotnim predala znanje, kako pravilno posaditi drevo: "Najprej skopljemo jamo, ki mora biti od dva- do trikrat večja od lonca, v katerem je rastlina. Nato rastlino posadimo in dobro zrahljamo zemljo. Pri prvem sajenju vedno dodamo 'dobro' oz. hranilno zemljo, da bo lahko rastlina uspešno rastla naprej. Temu v šali pravimo, da pride rastlina iz porodnišnice ali osnovne šole, saj ne ve, kako naj se prilagodi novemu okolju, zato ji moramo pri tem pomagati s kakovostno zemljo in ji čim bolj pomagati." Foto: Answear

Za pravi korak je primeren vsak dan

Vsak, ki ima v svojih omarah stara oblačila, ki jih ne potrebuje več, se lahko vsak dan v letu prijavi v projekt, izvajalci pa bodo poskrbeli za brezplačen prevzem na domačem naslovu.

Ob tem upajo, da bodo tudi drugi v modni industriji pripravili podobne pobude in tako celo panogo dvignili na višjo trajnostno raven.