Potem ko je trgovska veriga Zara v Lizboni odprla svojo drugo največjo trgovino na svetu, je v tem mestu odprla še svojo prvo slaščičarno. Podjetje ima poleg prodajaln z oblekami že svojo kavarno Zara Café, ki so jo odprli novembra lani v prestižnem nakupovalnem središču Mall of Emirates v Dubaju, zdaj pa so šli še korak dlje in odprli slaščičarno.