Pohištveni velikan Ikea preizkuša spletno trgovino, prek katere lahko uporabniki prodajajo rabljeno pohištvo tega švedskega podjetja. Spletna trgovina je poskusno zaživela letos poleti in bo odprta do decembra, so sporočili.

"V Oslu in Madridu preizkušamo digitalno tržnico rabljenega pohištva, ki bo kupcem pomagala pri medsebojnem povezovanju, nakupu in prodaji rabljenih predmetov znamke Ikea," so za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnili pri podjetju, potem ko je o tem poročal britanski časnik Financial Times.

Gre za najnovejšo pobudo Ikee, s katero se želi odzvati na kritike, da njen cenovno ugoden poslovni model povzroča preveliko potrošnjo in odpadke, navaja AFP.

Odslej omogočena neposredna prodaja

Ikea je pred tem sicer že kupovala rabljeno pohištvo strank, ga popravila in naprej prodajala v svojih trgovinah, s to novo spletno trgovino pa strankam zdaj omogoča, da lahko rabljeno pohištvo neposredno prodajajo druga drugi.

Kot so pojasnili pri švedskem trgovcu, svetovni trg rabljenega pohištva hitro raste. Ikeini izdelki po ocenah podjetja predstavljajo deset odstotkov trga rabljenega pohištva, še poroča AFP.