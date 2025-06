Podjetje Ikea je odpoklicalo črno stiskalo za česen IKEA 365+ VÄRDEFULL. Vse, ki so izdelek kupili, pozivajo, naj ga takoj prenehajo uporabljati, saj obstaja tveganje, da se med uporabo odlomijo majhni kovinski delci, ki lahko končajo v hrani in se zaužijejo. Odpoklicani izdelek ima naslednjo šifro artikla: 201.521.58.

Kupci, ki imajo omenjeno stiskalo za česen, naj se obrnejo na podjetje Ikea, so pozvali v podjetju in dodali, da lahko izdelek vrnejo v katerokoli trgovino in prejmejo celotno povračilo kupnine. Dokazilo o nakupu ni potrebno.

Kot so zapisali v sporočilu, hkrati spodbujajo vse, naj o odpoklicu obvestijo tudi druge, še posebej, če vedo, da so izdelek komu posodili, podarili ali prodali. Uporaba izdelka ni varna zaradi proizvodne napake, ugotovljene po interni preiskavi.