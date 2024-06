Ko prostor postane vaše platno: revolucionarna novost pri opremljanju domov #test

Pri opremljanju doma, stanovanja, prostorov si je kljub domiselni ideji pogosto kar težko predstavljati, kako bodo določeni kosi, ki so vam všeč, dejansko videti v vašem prostoru in kako se mu bodo prilegali. Vse do zdaj – IKEA je namreč slovenskemu trgu predstavila IKEA Kreativ, novo funkcijo v obstoječi aplikaciji in na spletni strani IKEA, ki vam pomaga ustvariti idealen dom po vašem navdihu. Več kot dobrodošla novost ponuja inovativno izkušnjo, združuje napredno tehnologijo in preprosto uporabnost, kar vsakomur omogoča, da postane notranji oblikovalec svojega doma. Preizkusili smo jo tudi sami: kako deluje, komu je primarno namenjena, kakšne so njene glavne prednosti in funkcije ter kakšno udobje ponuja pri oblikovanju doma?

Ne glede na to, ali prenavljate več prostorov, izbrano sobo ali pa potrebujete le nov kavč, si je praviloma težko predstavljati, kako bodo kosi, ki so vam všeč, dejansko videti v prostoru in kako se mu bodo prilegali. Tudi zares kreativna domišljija, ideja ima določen domet, še posebej ko v igro vstopijo dileme, kakšen dekor in pohištvo se bosta v praksi dobro ujemala. Domišljija in navdih sta z IKEA Kreativ dobila nov, močan zagon in zares prosto pot. Z novo digitalno izkušnjo vam IKEA med drugim omogoča, da skenirate sobo, odstranite svoje pohištvo in vstavite kose, ki so vam všeč in/ali jih nameravate kupiti. V tem kontekstu je IKEA Kreativ resnično prelomna funkcija, ki v notranje oblikovanje prinaša novo dimenzijo in kupcem omogoča, da ustvarijo prostor svojih sanj.

Demokratizacija notranjega oblikovanja

Aplikacija združuje desetletja strokovnega znanja in izkušenj na področju Life at Home z najnovejšimi dosežki na področju prostorskega računalništva, strojnega učenja in tehnologij 3D mešane resničnosti. Foto: IKEA IKEA že vrsto let velja za podjetje, ki stremi k inovacijam in izboljšanju izkušenj pri opremljanju in oblikovanju doma. V tem smislu veljajo tudi za še kako strastne pri tem, da ljudem pomagajo ustvarjati boljše življenje doma. Sami ključno moč IKEA Kreativ vidimo predvsem v potencialu, da demokratizira notranje oblikovanje in ga postavi v roke vseh. S to funkcijo lahko kupci preizkusite nove ideje in kombinacije brez tveganja napačnih nakupov.

Funkcija v tem kontekstu prinaša pravo revolucijo na področju notranjega oblikovanja, saj lahko s pomočjo umetne inteligence in napredne 3D-tehnologije mešane resničnosti in strojnega učenja preoblikujete svoje domove na povsem nov način. Enostavno, samozavestno. Pri interpretaciji, razumevanju domačih prostorov je v IKEA Kreativ združena enaka vizualna tehnologija umetne inteligence in nevronskega omrežja, ki se uporablja v samovozečih avtomobilih. Tehnologija deluje tako, da analizira serijo panoramskih fotografij iz vašega mobilnega telefona in s pomočjo umetne inteligence algoritmično ustvari realistično virtualno 3D-repliko prostora.

Komu je funkcija namenjena?

Dejstvo je, da se z opremljanjem domov in prenovo stanovanj ukvarjajo različni profili ljudi. Raziskava iz poročila IKEA Življenje doma je tako na primer pokazala, da se bo 56 odstotkov kupcev v prihodnjih dveh letih preselilo ali prenovilo svoj dom. Funkcija je v prvi vrsti namenjena prav njim. Primarno jo bodo cenili predvsem tisti, ki se selijo v nove hiše in stanovanja, preurejajo obstoječe prostore, osvežujejo opremo ali celo načrtujejo velike nakupe.

Vloga funkcije IKEA Kreativ je v tem smislu izjemna, kupcem pa prinaša številne prednosti.

Kakšne prednosti prinaša?

IKEA Kreativ s poglobljeno izkušnjo oblikovanja v mešani resničnosti neposredno na napravah potrošnikov odpravlja pogoste ovire pri nakupovanju opreme za dom. Kupcem omogoča, da od navdiha preidejo v resničnost ter oblikujejo svoj popolni dom.

Pomembna vsebinska nit funkcije je navdihniti kupce, da sprostijo svojo ustvarjalnost, jih poučiti in navdušiti nad možnostmi, ki jih IKEA Kreativ odpira za personalizacijo njihovih domačih prostorov – neposredno iz mobilnega telefona. Z realističnimi interaktivnimi modeli si je mogoče predstavljati, kako bo pohištvo videti v našem domu, zato lahko kupci v udobju svojega doma lažje, samozavestneje in hitreje kot kadarkoli prej sprejmejo odločitve o nakupu.

Funkcije in udobje: kako deluje v praksi?

Pa funkcija tudi v praksi dostavi obljubljeno? Kakšna je pravzaprav konkretna uporabniška izkušnja? Da, intuitivnost in kreativnost oblikovanja se tudi v praksi izkažeta za nadpovprečno.

Funkcija v osnovi deluje na dva načina, prvi, najlažji in najhitrejši način za izkustvo IKEA Kreativ predstavlja oblikovanje ponujenih interaktivnih praznih prostorov 3D, še bolj poglobljeno izkušnjo pa predstavlja skeniranje lastnih prostorov.

#Oblikovanje interaktivnih razstavnih prostorov

Najprej smo se potopili v prvo možnost. Vedeli smo, da IKEA ponuja široko paleto izdelkov za dom, pogosto pa je stežka presoditi, kako ti produkti zaživijo v sožitju. Izkaže se, da še kako dobro.

Primer različice dnevnega prostora, ki smo ga ustvarili. Foto: zajem zaslona

Uporabniki lahko izbirate med praznimi predlogi sobe ali popolnoma dodelano zasnovo prostorov, kamor so že umeščeni izdelki IKEA. Ogledati si je mogoče več kot 50 digitalnih razstavnih prostorov, ki ponujajo bogato, intuitivno in zanimivo raziskovanje izdelkov IKEA, ki jih lahko kupci sproti prilagajajo, da bi našli svoj slog oblikovanja ali navdih.

Sami smo se poigrali z opremljanjem dnevnega prostora in otroške sobe, pri tem pa izbirali med številnimi izdelki iz kataloga IKEA. Pohvaliti velja tekoče, preprosto dodajanje, odstranjevanje, zamenjavo in premikanje izdelkov. Če je uporabniku pohištvo, ki ga doda v sobo, všeč, ga lahko doda v nakupovalno vrečko in kupi prek spleta ali prevzame v trgovini.

Izkušnja je tako brezhibna kot brskanje po katalogu IKEA, vendar z dodatno možnostjo interakcije z izdelki v realističnih okoljih, zaradi česar je oblikovanje zabavno in dostopno.

Primer različice otroške sobe, ki smo jo secirali. Foto: zajem zaslona

#Skeniranje lastnega prostora

Še bolj poglobljeno izkušnjo funkcije IKEA Kreativ predstavlja možnost skeniranja lastnega prostora, ki deluje tako, da uporabniki fotografirajo svojo sobo in sledijo preprostemu navodilu v aplikaciji. Za razliko od prve možnosti, ta ponuja še večjo raven personalizacije, saj je vsaka podrobnost, od dimenzij do estetike, prilagojena kupčevi viziji. Skener IKEA Kreativ Scene Scanner™ bo domačo sobo spremenil v 3D-prostor, ki ga je mogoče urejati in eksperimentirati z možnostmi oblikovanja.

Hvalimo resnično uporabniku prijazna navodila, ki preudarno vodijo skozi postopek, na način, ki je razumljiv tudi tistim, ki niso toliko vešči digitalne tehnologije. V prvem koraku smo posneli sliko prostora ter sledili navodilom aplikacije. Slika se analizira in obdela v širokokotno 3D-sliko, ki se shrani v uporabnikovem profilu IKEA. To sliko je mogoče kadarkoli in kjerkoli oblikovati v aplikaciji IKEA ali na spletni strani IKEA, kar prihrani čas in trud.

Z možnostjo skeniranja prostorov je mogoče na enostaven način odstraniti obstoječe pohištvo in dodati novo iz ponudbe IKEA, vključno z dodatki, stenskimi dekoracijami in preprogami. Foto: IKEA

Za obdelavo slike je bilo potrebnih le nekaj minut. Po izvedeni obdelavi lahko uporabniki z dotikom izbrišete vse predmete (npr. star kavč ali nered v sobi), ki jih ne želite vključiti v svojo zasnovo, nato pa izberete možnost dodajanja pohištva in dodatkov za dom IKEA ter si ogledate, kako se obnesejo in kako so videti v vašem prostoru.

Tako kot pri možnosti interaktivnih razstavnih prostorov lahko tudi domač prostor oblikujete tako, da izbirate med številnimi izdelki iz kataloga IKEA, vključno s pohištvom, dodatki, stenskim dekorjem, preprogami in stenskim pohištvom. Če po tem, ko v prostor postavite izdelke, ki jih želite vključiti, ugotovite, da se ne ujemajo ali ne ustrezajo videzu, ki ste si ga zamislili, jih lahko preprosto odstranite in preizkusite druge možnosti in kombinacije, dokler ne najdete nečesa, kar vam je všeč.

Ključen dodatek vidimo v tem, da se pohištvo IKEA realistično ujema z osvetlitvijo uporabnikovega prostora, obenem pa se povezuje z drugimi predmeti v sobi. Izkušnja je tekoča tako z vidika možnosti brisanja kosov pohištva v sobi, podvajanja določenih izdelkov kot tudi prilagajanja velikosti izbranega izdelka.

Naj gre za možnost oblikovanja razstavnih prostorov ali oblikovanja lastnih – vsekakor velja omeniti tudi pomembno dodano vrednost enostavnega deljenja zasnov s prijatelji in družino. Sistem v oblaku zagotavlja, da lahko kupci delijo svoje vizije ter sodelujejo s prijatelji in družino za prejem povratnih informacij in v navdih ter v pomoč pri oblikovanju.

V fotogaleriji si oglejte nekaj fotografij aplikacije IKEA Kreativ v akciji.

