Greenpeace: Proizvodnja Ikeinega pohištva povezana z uničevanjem evropskih gozdov

Kot so ta teden sporočili iz organizacije Greenpeace, sedem proizvajalcev, ki za Ikeo izdelujejo njene najbolj priljubljene izdelke vseh časov, pridobiva les iz nekaterih zadnjih starih evropskih gozdov v romunskih Karpatih, tudi z zaščitenih območij Nature 2000.

Iz poročila, ki ga je pripravil Greenpeace Srednja in Vzhodna Evropa, med drugim izhaja, da gre za najmanj 30 različnih izdelkov teh dobaviteljev, ki so naprodaj v trgovinah v 13 državah – Avstriji, Belgiji, Češki, Finski, Franciji, Nemčiji, Madžarski, Italiji, Izraelu, Poljski, Švedski, Švici in Veliki Britaniji.

Ikea očitkom ni oporekala

Po pojasnilih organizacije so avtorji poročila do teh informacij prišli s sledenjem dobavni verigi, analiziranjem dovoljenj, satelitskih posnetkov posekov v romunskih gozdovih, skladišč lesa in proizvajalcev pohištva. Ob tem so ugotovili, da več proizvajalcev dobavlja les iz gozdov z visoko ohranitveno vrednostjo. Na podlagi javno dostopnih informacij so nato prišli do sklepa, da je največji naročnik izdelkov, ki jih proizvaja večina teh podjetij, podjetje Ikea. Greenpeace Srednja in Vzhodna Evropa je z ugotovitvami soočil tudi Ikeo, ki jim ni oporekala.

Foto: Guliverimage

Da gre v primeru izkoriščanja romunskih gozdov za škodljive prakse, opozarjajo tudi v Greenpeace Slovenija. "Ohranitev starih gozdov je eden ključnih vidikov pri boju s podnebno krizo, zato pozivamo Ikeo, naj spoštuje svoje lastne obljube glede trajnosti in naj svoje dobavne verige očisti okolju in naravi škodljivih praks, ki so bile ugotovljene v preiskavi," je povedala predstavnica organizacije Sara Kosirnik.

Pohištvo spornega izvora naprodaj tudi v Avstriji in Italiji

Dodala je, da želijo Slovence, ki nakupujejo v poslovalnicah podjetja Ikea v Avstriji in Italiji, kjer so naprodaj tudi kosi pohištva spornega izvora, opozoriti, da lahko vsak posameznik s svojimi nakupovalnimi navadami vpliva na varovanje in zaščito okolja.

V organizaciji ob tem priznavajo, da je pohištvo na splošno dober način uporabe lesa, shranjevanja ogljika in dodajanja vrednosti surovinam, a hkrati svarijo, da do njegove izdelave ne sme priti z "žrtvovanjem biološko najbolj raznolikih gozdov na planetu". "Karpati so dom rjavega medveda, risa in volka ter evropskega bizona in so med najpomembnejšimi zatočišči flore in favne na evropski celini," so še izpostavili.