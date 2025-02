Bruselj napovedal vrsto ukrepov na področju spletnega nakupovanja

Evropska komisija je danes napovedala niz ukrepov, s katerimi naslavlja tveganja, povezana s spletnim nakupovanjem. Med drugim predlaga izvedbo na ravni EU usklajenega pregleda varnosti izdelkov in njihovega testiranja. Obenem države članice in evroposlance poziva k razmisleku o uvedbi nove carinske pristojbine.

"Kot vemo, je spletno nakupovanje postalo zelo priljubljeno. Okoli 70 odstotkov naših državljanov nakupuje prek spleta. Vsak dan v EU pride 12 milijonov pošiljk nizke vrednosti," je ob predstavitvi predlaganih ukrepov v Bruslju povedala podpredsednica Evropske komisije, pristojna za tehnološko suverenost in varnost, Henna Virkkunen.

Število pošiljk, ki jih prebivalci EU za manj kot 22 evrov kupijo prek spleta v tretjih državah, se je med letoma 2023 in 2024 podvojilo. Lani so jih v EU po podatkih Komisije dostavili 4,6 milijarde, od tega okoli 90 odstotkov iz Kitajske. Med njimi sta tudi med Slovenci priljubljeni trgovini Temu in Shein.

Pri mnogih izdelkih pomanjkljivi standardi in varnost

"Za številne od teh izdelkov se je izkazalo, da so ponarejeni ali pa celo nevarni. Pogosto ne izpolnjujejo standardov na področjih varnosti, zdravja in okolja," je povedala Virkkunen. Zato danes Komisija predlaga ukrepanje oziroma bolj usklajeno izvrševanje obstoječe zakonodaje na področjih digitalnih storitev, varstva potrošnikov, okolja in carine.

Bruselj je reformo evropske carinske unije, ki med drugim prinaša več preglednosti pri spletnih nakupih, predlagal maja 2023. V skladu s predlogom bi carinske dajatve plačevali tudi za blago, katerega vrednost je nižja od 150 evrov. Obenem Bruselj predlaga vzpostavitev evropskega carinskega organa in novega evropskega carinskega podatkovnega vozlišča.

Nove carinske pristojbine

Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je Svet EU in Evropski parlament, ki trenutno obravnavata predlog, pozval k sprejetju reforme, da bi jo začeli izvajati že prihodnje leto. Predlog Komisije izpred skoraj dveh let predvideva začetek izvajanja leta 2028.

Poleg tega v okviru pogovorov o spremembi zakonodaje Komisija poziva k razmisleku o nekaterih dodatnih ukrepih, ki jih prvotni predlog ni vključeval. Med temi je uvedba nove carinske pristojbine za izdelke, ki jih potrošniki prejmejo neposredno. Višino pristojbine, namenjene pokritju stroškov storitve, bi določili v pogovorih z državami članicami in evroposlanci, je pojasnil Šefčovič.

Obsežen nadzor nad varnostjo izdelkov

Takojšnjemu ukrepanju za večjo varnost izdelkov pa bo medtem po komisarjevih besedah namenjena vzpostavitev t. i. prednostnega kontrolnega območja za izdelke, kupljene prek spleta in dostavljene neposredno kupcem. To bo omogočilo bolj usklajen in okrepljen nadzor nad izdelki, o katerem bo Bruselj pripravil tudi poročilo.

Obenem nameravajo v okviru mreže za varstvo potrošnikov v drugem četrtletju tega leta opraviti prvi pregled varnosti izdelkov na ravni EU. Komisija vzpostavlja tudi zmogljivosti Evropske unije za testiranje izdelkov.

Komisija je napovedala še skupno preiskavo nacionalnih organov za varstvo potrošnikov v EU zaradi sumov, da Shein krši pravila varstva potrošnikov.

Iz družbe so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili, da bodo sodelovali v preiskavi. "Pozdravljamo napore za okrepitev zaupanja in varnosti evropskih potrošnikov pri spletnem nakupovanju," so zapisali.