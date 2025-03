Priljubljena modna znamka Esprit do nadaljnjega zapira svojo spletno trgovino, so sporočili na spletni strani.

"Naša spletna trgovina bo do nadaljnjega zaprta. Trenutno končujemo naše poslovne dejavnosti in bomo z vami stopili v stik neposredno, če bo potrebno, da dokončamo vaša neporavnana naročila," piše v obvestilu na njihovi spletni strani.

Portal Euronews je že lani poročal, da se skupina Esprit-Store sooča s finančnimi težavami. Zapreti so morali sedem podjetij v Nemčiji, pa tudi v Belgiji in Švici. Esprit je sicer prisoten v več kot 40 državah. Enega od svojih sedežev ima v Nemčiji in drugega v Hong Kongu.

Foto: Posnetek zaslona

Skupina je v izjavi zapisala, da je "finančno nesposobna nadaljevati poslovanje v Nemčiji", kot razlog pa navedla visoke najemnine, visoke stroške dela in cene energije ter posledice pandemije koronavirusa in posledice mednarodnih konfliktov, ki so oslabili finance evropskih podružnic.

Poslovanje omenjenega podjetja naj bi sicer potekalo do nadaljnjega, na koncu pa bo stečaj neposredno prizadel približno 1.500 zaposlenih.