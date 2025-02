Trgovina Mirrela, v kateri je mogoče dobiti oblačila po precej nižjih cenah in v kateri nakupujejo tudi številni Slovenci oziroma predvsem Slovenke, se je znova znašla v težavah.

Njena lastnika, hrvaška državljanka Mira Markežić in Tržačan Andrea Zamarin, bosta morala plačati dva milijona evrov upravne kazni, saj naj ne bi izdajala računov in državi prijavljala nižjo vsoto dobička od resničnega. Kot še poročajo Primorske novice, je tržaško sodišče sicer odločilo, da sta lastnika oproščena davčne utaje, saj je šlo za vsote, ki letno niso presegale sto tisoč evrov, kar po zakonu pomeni, da ne gre za kaznivo dejanje.

Trgovina Mirella je bila sicer v preteklosti že večkrat kazensko zaprta zaradi davčne utaje. Prvič so trgovino za deset dni zaprli, ko so agenti finančne uprave blagajnike zalotili pri neizdajanju računov, leta 2016 so jo zaprli za tri dni, za tri dni pa so jo morali zapreti še lani spomladi. Vmes je Zamarin odpustil 25 zaposlenih. Družba je nato lani spremenila svoj naziv in nadaljevala poslovanje.