V središču Ljubljane svoja vrata ponovno odpira ta trgovina

V prestolnici svoja vrata že četrto leto zapored odpira novoletna pop-up trgovina Jelka, kjer bodo naprodaj trajnostni in unikatni izdelki domačih oblikovalk in oblikovalcev.

Če še niste kupili božičnih daril, lahko kaj za svoje obdarovance poiščete v novoletni pop-up trgovini Jelka. Trgovina svoja vrata odpira v torek, 17. decembra, na novi lokaciji na Resljevi cesti 10 v Ljubljani. Trajnostni in unikatni izdelki domačih oblikovalk in oblikovalcev bodo naprodaj do torka, 24. decembra.

Kot je za Metropolitan povedal idejni vodja projekta Rok Oblak, trgovina spodbuja zavestno odločitev za nakup izdelkov, ki nosijo trajno vrednost, ob tem pa je poudaril, da gre pri trajnosti več kot le za izbiro materialov. "Izdelek je trajnosten, če upošteva način proizvodnje in lokalnost. Z nakupom izdelkov lokalnih oblikovalcev v svoj prostor odnesemo nekaj sorodnega, s čimer se lažje poistovetimo, in z izdelkom spletemo bolj trajnostno vez," je pojasnil za omenjeni medij.

Ustvarjalce boste lahko spoznali v živo

V trgovini boste lahko našli keramične izdelke, vlažilke za rastline, inovativne sklede za peko kruha, strojno in ročno izdelane pletenine, tekstilne izdelke, spodnje perilo, modne dodatke in nakit, naravno kozmetiko, grafike in štampiljke, pa tudi gobeline.

Poleg novosti, ki so jih oblikovalke in oblikovalci ustvarili za ta praznični čas, bodo na voljo tudi njihovi vzorčni kosi in druga presenečenja, piše na strani trgovine Jelka na Facebooku. V živo boste lahko spoznali tudi ustvarjalce izdelkov, saj so ti hkrati tudi prodajalci.

V Jelki boste našli naslednje oblikovalke in oblikovalce:

Brinas Studio – tekstil z naravnimi pigmenti

Float – keramika

FOH studio – keramika

Jona Bednjanec – pletenine

Kaša Studio – keramika

Milo za drago – bellaOpera

M Y U – keramika

Naive Tableware – keramika

Naturamorta – keramika

Nina Mršnik – ilustracije

Pjorkkala – keramika

Salto Dionys – keramika

Sitar 1920 – štampiljke

Stitchuation – gobelini

Urška Alič – tekstil, sitotisk

VuVu – pitnik za rastline