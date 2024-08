Mercator zapira še dodatne tehnične trgovine

Že aprila smo pisali o zapiranju treh tehničnih trgovin Mercator Tehnika. Zdaj pa smo prejeli neuradne informacije, da se zapiranja nadaljujejo in da bo tokrat ugasnilo še več poslovalnic kot spomladi. V Mercatorju smo preverili, kje zapirajo poslovalnice in zakaj, pa tudi, kaj to pomeni za zaposlene. In ali morda razmišljajo tudi o nadaljnjem zapiranju manjših trgovin z mešanim blagom.

"V Mtehniki smo spremenili poslovno strategijo in posledično spreminjamo poslovni model, s čimer se prilagajamo tudi razmeram na trgu," so tudi tokrat zelo redkobesedno odgovorili iz največjega trgovskega podjetja.

Potem ko so svoja vrata že prej zaprle poslovalnice Mtehnike v Krškem, Tolminu in v ljubljanskih Novih Jaršah, pa tudi enote v Šmarju pri Jelšah, na Prevaljah in v Idriji, so v juliju s prodajo prenehali še v Beltincih in Ljutomeru, so sporočili.

Neznana usoda prodajnih površin

Neuradno smo izvedeli, da naj bi načrtovali zaprtje še drugih – v Ormožu, Sevnici, Tržiču, Logatcu in Novi Gorici – vendar nam niso ne potrdili ne zanikali zapiranja trgovin v teh krajih.

"Zaprte enote ne poslujejo več, s potencialnimi partnerji, tudi lokalnimi, pa iščemo rešitve za nove vsebine v objektih," so odgovorili podobno kot že spomladi.

Dodajajo še, da zaradi zapiranja enot nihče od zaposlenih ne bo izgubil delovnega mesta. Zatrjujejo, da so vse spremembe usklajene tudi s socialnimi partnerji.

Zapirajo tudi trgovine z mešanim blagom

Kot smo pisali maja, naj bi letos ugasnilo 13 manjših Mercatorjevih poslovalnic, med drugim tudi v mestnih središčih. V Mercatorju so takrat pojasnili, da bodo v nekaterih mestnih jedrih zaprli nekaj poslovalnic tudi zato, ker imajo v neposredni bližini odprte druge enote Mercatorjevih trgovin. Pozanimali smo se tudi o morebitnih dodatnih načrtovanih zaprtjih, a nismo prejeli odgovora.

Zapiranje trgovin in neznana usoda prodajnih površin je nekoliko nenavadna v luči nameravanega prevzema Tuša s strani Mercatorja. Kot so pred kratkim pisali v Financah, želi skupina Fortenova, ki je lastnica Mercatorja, povečati finančni vzvod z nakupom dodatnih trgovskih površin. Trenutno sicer Mercator še čaka na dovoljenje za prevzem poslovno slabo stoječega Tuša, pri čemer naj bi kupili njihovo divizijo prodaje na drobno in trgovine cash & carry.