Kmetijski del Fortenove predstavlja največji kompleks kmetijske pridelave na Hrvaškem, sestavljajo pa ga družbe Belje, PIK Vinkovci, Vupik kot osrednji igralci ter Energija Gradec, Belje Agro-Vet in Felix. Fortenova je konec januarja začela postopek preverjanja interesa za nakup kmetijskih podjetij iz skupine, ko je informativno gradivo o omenjenih podjetjih poslala potencialnim interesentom.

Junija je sporočila, da je prejela tri zavezujoče ponudbe. Poleg Podravke sta ponudbo oddala še konzorcij okoli hrvaških družb Žito in Osatina Grupa ter poslovna skupina najbogatejšega Madžara Lorinca Meszarosa, tesnega prijatelja madžarskega premierja Viktorja Orbana.

Iz Fortenove so nato pred dvema tednoma sporočili, da so po oceni zavezujočih ponudb kot najboljšo ocenili ponudbo Podravke. V skladu s tem so s Podravko podpisali ekskluzivno pogajalsko pogodbo, na podlagi katere so nadaljevali pogajanja o nakupu izključno z njimi.

Nova družba se bo imenovala Podravka Agri

Danes sta prodajalec in kupec sporočila, da sta podpisala kupoprodajno pogodbo, posel pa je vreden 333 milijonov evrov. V Podravki bodo prevzem financirali s posojili poslovnih bank, kot partnerja pri transakciji pa pričakujejo tudi Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD).

Kmetijska pridelava in proizvodnja bo tako postala tretji steber skupine Podravka, poleg prehrane, po kateri je Podravka najbolj znana, in farmacije, ki jo predstavlja družba Belupo. Podravka bo za upravljanje prevzetih podjetij ustanovila tudi novo družbo, ki se bo imenovala Podravka Agri. V njej naj bi Podravka imela več kot 80-odstotni delež, manjšinsko lastništvo pa naj bi odpadlo na EBRD.

V Fortenovi so pojasnili, da Podravka prevzema vertikalno integrirano strukturo, ki jo predstavlja 12 segmentov – od primarne pridelave na okoli 32 tisoč hektarih kmetijskih zemljišč prek svinjerejskih in govedorejskih farm, vinogradništva in vinarstva do proizvodnje končnih mesnih in mlečnih izdelkov. Družbe imajo v lasti tudi številne kmetijske infrastrukturne objekte, tudi rečno pristanišče v Vukovarju. Skupaj je v podjetjih zaposlenih več kot 2.600 oseb, z družbami pa sodeluje tudi nekaj sto pogodbenih partnerjev.

Za zaključek transakcije so potrebna še soglasja hrvaškega varuha konkurence in podobnih regulatornih agencij na drugih trgih jugovzhodne Evrope.